Una red privada virtual, o VPN (Virtual Private Network), es un servicio que permite conectarte a la red, como Internet, de forma más segura. El motivo de esa seguridad extra que aporta en tus conexiones es porque va a ocultar el origen del tráfico, se te aportará una IP diferente a la que sueles tener si una VPN. Esta nueva IP puede que corresponda incluso a otro país diferente al de tu origen, lo que también da mucho juego para otras aplicaciones que te comentaré más adelante.

Además, las conexiones no son tan vulnerables al cifrar el tráfico de red, por lo que dificultará algunos ataques como los famosos MITM (Man In The Middle), que pueden interceptar el tráfico para conseguir información relevante. No obstante, como casi todo, no todo son ventajas, también tiene una desventaja: reduce la velocidad de conexión. Aunque, si tienes un ancho de banda y velocidad elevado, no debería ser un problema. Más aún si se tiene en cuenta que algunos servicios VPN actuales casi no ralentizan la transferencia.

Todo lo que necesitas saber de una VPN

Para poder saber si necesitas o no una VPN en tu casa o trabajo, primero debes saber bien lo que és y todo lo que puede hacer por ti, así como las características más importantes que debes observar para elegir el mejor servicio para tus necesidades.

¿Qué es una VPN?

La VPN (Virtual Private Network), como su propio nombre indica, es una red privada virtual, extendiendo de forma segura la red LAN (Local Network Area) sobre una red pública o Internet. La VPN permitirá que el dispositivo conectado envíe y reciba datos sobre esta red compartida o pública como si se tratase de una red privada. Dicho de otro modo, permitirá que todos tus dispositivos conectados, ya sean PCs, dispositivos móviles, videoconsolas, SmartTV, y otros de IoT, se conecten a una red más segura y con gran cantidad de usos que te mostraré más adelante.

Para que todos tus dispositivos estén conectados a través de este túnel VPN es necesario que instales el servicio en cada uno de los dispositivos conectados que tienes. El problema es cuando tienes algunos en los que no hay un servicio VPN disponible para esa plataforma o sistema operativo, o simplemente las propias limitaciones del dispositivo no dejan instalarla o configurarla de forma adecuada.

En este caso hay una opción que te puede salvar, y es el uso de un router especial. Y es que existen algunos enrutadores que incluyen servicio VPN. Por tanto, todos los dispositivos conectados a tu WiFi ya estarán usando dicha VPN, sin tener que instalar o configurar en cada uno de ellos. Por tanto, puede ser muy cómodo.

Si estás interesado en alguno de estos routers con VPN, aquí tienes algunos buenos ejemplos:

¡Cuidado al elegir router con VPN! En algunos modelos más baratos, en la descripción pone que tiene VPN incluido, pero se refiere solo al cliente y no al servicio del servidor necesario. Por tanto, en ese caso tendrás que buscarte igualmente un servicio de terceros…

¿VPN de terceros o propia?

Puedes crearte un servidor VPN tú mismo, para montarte tu propio servicio si quieres. Un software para este fin es el famoso OpenVPN que puedes encontrar para GNU/Linux. Aunque muchos prefieren usar servicios de terceros por la comocidad y por algunas cualidades extra que no podrías conseguir con un VPN propio…

En cualquier caso, si has optado por crearte tu propio servidor VPN, puedes configurar la conexión GNU/Linux de forma sencilla para que se conecte a dicho servidor que has creado. Para ello, debes instalar el paquete network-manager-vpnc. Con él todo será más sencillo, aunque hay otros modos. Una vez instalado, desde la configuración de redes de tu distro, puedes ir a la opción Conexión VPN/Configuración VPN o similar y luego agregar el servidor VPN creado…

Ventajas y desventajas

Los pros y los contras de tener una VPN están bastante claros, y debes ser tú quien evalue si le conviene un servicio VPN o no. Aunque sinceramente, en los tiempos que corren y con todas las amenazas que hay, no hay demasiadas cosas por las que no merezca la pena tener una VPN.

Las ventajas y desventajas de tener una VPN son:

Ventajas : Cifra todo el tráfico de Internet, por lo que su efecto se aplicará a todas las aplicaciones que tengan conexión. Eso los diferencia de un servidor proxy, donde solo puedes usar tu navegador web o ciertas apps que pueden configurarse mediante conexiones a un proxy. Puedes conectarte y desconectarte fácilmente. Si por algo necesitas la máxima velocidad de red y quieres dejar de usar la VPN, es muy sencillo hacerlo. En las opciones de configuración podrás activarla o desactivarla cuando te apetezca. Por tanto, no es algo permanente. Seguridad extra gracias al cifrado, incluso desde puntos de acceso WiFi menos confiables. Permite ocultar la procedencia / falsear tu ubicación con una IP de otro país. Por tanto, también evitar las restricciones o censura geográfica. Tu proveedor de Internet (Telefónica, Vodafone, Orange, Eurona, Jazztel, …) no podrá saber a qué dedicas tu conexión. En otros casos tendrá datos de lo que haces, incluso si has pirateado películas, software, música, etc. Esos datos se guardarán durante algunos años según la ley y podrían actuar en tu contra.

: Desventajas : Precio (aunque las hay gratuitas). Y si eliges router con VPN te ahorras esto. Velocidad de conexión (se reduce algo al tener que cifrar y descifrar el tráfico de red)

:

¿Para qué sirve?

Lo primero que tienes que tener claro es si una VPN tiene sentido en tu caso o no. De ese modo podrás decidirte a adquirir uno de estos servicios de pago o gratuitos. Y para esto, lo que debes conocer es las aplicaciones que tendría la VPN:

Lee la letra pequeña del servicio VPN que hayas elegido, ya que puede que se reserven ancho de banda, guarden registros de tus datos en su servidor, etc. Si no confías en el servicio VPN es mejor que no lo uses.

Proteger los datos de navegación : una VPN es una capa extra de seguridad que cifra el tráfico en la red. Solo por eso, aunque ninguna de las siguientes aplicaciones sea tu caso, sería una opción casi imprescindible para la mayor parte de usuarios que quieren algo más de seguridad, privacidad y anonimato. Aunque recuerda que una VPN no te hace invulnerable… Pero por ejemplo, podría ser una buena idea para cuando sueles usar conexiones WiFi públicas para conectarte a servicios bancarios, etc., ya que no te puedes fiar de esas WiFi abiertas sin protección.

: una VPN es una capa extra de seguridad que cifra el tráfico en la red. Solo por eso, aunque ninguna de las siguientes aplicaciones sea tu caso, sería una opción casi imprescindible para la mayor parte de usuarios que quieren algo más de seguridad, privacidad y anonimato. Aunque recuerda que una VPN no te hace invulnerable… Pero por ejemplo, podría ser una buena idea para cuando sueles usar conexiones WiFi públicas para conectarte a servicios bancarios, etc., ya que no te puedes fiar de esas WiFi abiertas sin protección. Eludir la censura de Internet : en la red existen muchos servicios y webs que no te permiten acceder a su contenido si detectan que tu IP procede de un país determinado. Por ejemplo, algunos servicios de televisión con opciones de vídeo en streaming. Si quieres evitar estas restricciones o censuras, una VPN te puede dar una IP de otro país en el que sí se permita dicho servicio para saltarte esa medida restrictiva. Otra posibilidad es que en tu país se haya bloqueado algún servicio online por las leyes que tiene el Estado, en tal caso, con la VPN también podrás acceder a ese servicio sin problema.

: en la red existen muchos servicios y webs que no te permiten acceder a su contenido si detectan que tu IP procede de un país determinado. Por ejemplo, algunos servicios de televisión con opciones de vídeo en streaming. Si quieres evitar estas restricciones o censuras, una VPN te puede dar una IP de otro país en el que sí se permita dicho servicio para saltarte esa medida restrictiva. Otra posibilidad es que en tu país se haya bloqueado algún servicio online por las leyes que tiene el Estado, en tal caso, con la VPN también podrás acceder a ese servicio sin problema. Descargas P2P : si descargas mucho por Torrent o redes P2P, es probable que tener una VPN sea una buena opción. No solo si lo haces de forma pirata, también cuando descargas legalmente. Y es que así evitarás que husmeen demasiado en lo que haces. Además, si tu proveedor de servicios de Internet (ISP) ha bloqueado servicios como las descargas P2P y no te estén permitidas, con una VPN puedes hacerlo.

: si descargas mucho por Torrent o redes P2P, es probable que tener una VPN sea una buena opción. No solo si lo haces de forma pirata, también cuando descargas legalmente. Y es que así evitarás que husmeen demasiado en lo que haces. Además, si tu proveedor de servicios de Internet (ISP) ha bloqueado servicios como las descargas P2P y no te estén permitidas, con una VPN puedes hacerlo. Teletrabajo: con la VPN puedes conectar redes que no están físicamente conectadas. De esa forma, podrán acceder a una red privada y operar con mayor seguridad. Por ello, si viajas mucho y necesitas estar constantemente conectado con la intranet de tu empresa, la VPN puede ser una gran opción que aportará una capa extra de seguridad.

Ahora, con estos datos debes evaluar si la VPN te podría ayudar. Si te has decidido a usar una, en los siguientes apartados tienes todo lo que necesitas saber…

¿Qué necesitas saber para elegir una?

Bien, si has llegado a este punto es porque estás totalmente convencido de que quieres una VPN. En tal caso, debes tener en cuenta los siguientes puntos para elegir un buen servicio:

Elección libre de la IP : es muy importante solo en el caso de que quieras usar la VPN para saltarte alguna restricción o censura. Imagina que quieres acceder a un servicio que solo permite conectarse desde Reino Unido. En ese caso, necesitarás que el servicio VPN te suministre una IP de este país y engañar al servidor. Lo debes tener muy en cuenta ya que algunos servicios VPN asignan una IP concreta y no permiten elegir de dónde. Otros sí que te permiten elegir el país de donde quieres obtener una IP.

: es muy importante solo en el caso de que quieras usar la VPN para saltarte alguna restricción o censura. Imagina que quieres acceder a un servicio que solo permite conectarse desde Reino Unido. En ese caso, necesitarás que el servicio VPN te suministre una IP de este país y engañar al servidor. Lo debes tener muy en cuenta ya que algunos servicios VPN asignan una IP concreta y no permiten elegir de dónde. Otros sí que te permiten elegir el país de donde quieres obtener una IP. Algoritmo de cifrado : no todas las VPN usan el mismo algoritmo de cifrado. De él dependerá la seguridad del cifrado. No obstante, la mayor parte de servicios es bastante seguro y no suelen incluir algoritmos con vulnerabilidades o más débiles. La mayoría usan fuertes cifrados con AES.

: no todas las VPN usan el mismo algoritmo de cifrado. De él dependerá la seguridad del cifrado. No obstante, la mayor parte de servicios es bastante seguro y no suelen incluir algoritmos con vulnerabilidades o más débiles. La mayoría usan fuertes cifrados con AES. Velocidad : ya sabes que en las desventajas se encuentra la ralentización. Mientras más ágilmente gestione el cifrado de datos y descifrado, menos impacto causará en tu velocidad de conexión.

: ya sabes que en las desventajas se encuentra la ralentización. Mientras más ágilmente gestione el cifrado de datos y descifrado, menos impacto causará en tu velocidad de conexión. Privacidad : a pesar del cifrado, no todos los servicios son iguales. Algunos guardan datos en un registro en sus servidores, incluido tu nombre, dirección IP real, etc., por lo que no serás del todo anónimo y se te podría identificar. Además, algunos servicios se encuentran en países en los que la legislación los obliga a entregar dichos datos si se requieren para alguna causa judicial. Otros están en países con leyes algo menos estrictas y no tienen dicha obligación. Y aquí hay algo importante que debes saber: Solicitudes o reclamos DMCA : es el acrónimo de Digital Millennium Copyright Act. En español sería Ley de Derechos de Autor de la Era Digital. Esta ley de Estados Unidos pretende sancionar las infracciones de derechos tanto de reproducción, producción y distribución de tecnologías para eludir los derechos de autor.

: a pesar del cifrado, no todos los servicios son iguales. Algunos guardan datos en un registro en sus servidores, incluido tu nombre, dirección IP real, etc., por lo que no serás del todo anónimo y se te podría identificar. Además, algunos servicios se encuentran en países en los que la legislación los obliga a entregar dichos datos si se requieren para alguna causa judicial. Otros están en países con leyes algo menos estrictas y no tienen dicha obligación. Y aquí hay algo importante que debes saber:

GUI y usabilidad : la mayor parte de los servicios VPN tienen una interfaz gráfica muy sencilla de usar para realizar todos los procesos de configuración y puesta en marca. Alguna que he probado suelen tener un mapa para que toques el país del que quieres obtener la IP y un botón para activarla o desactivarla. Tan sencillo como eso. Rara vez te encontrarás con una interfaz complicada, aunque no lo debes descartar.

: la mayor parte de los servicios VPN tienen una interfaz gráfica muy sencilla de usar para realizar todos los procesos de configuración y puesta en marca. Alguna que he probado suelen tener un mapa para que toques el país del que quieres obtener la IP y un botón para activarla o desactivarla. Tan sencillo como eso. Rara vez te encontrarás con una interfaz complicada, aunque no lo debes descartar. Soporte y plataformas : muchos servicios tienen apps para facilitar la puesta en marcha de su servicio VPN para sistemas operativos Linux, Windows, macOS, Android, iOS, etc. Así que podrán funcionar en dispositivos móviles, PCs, etc.

: muchos servicios tienen apps para facilitar la puesta en marcha de su servicio VPN para sistemas operativos Linux, Windows, macOS, Android, iOS, etc. Así que podrán funcionar en dispositivos móviles, PCs, etc. Soporte técnico : el soporte técnico de los servicios VPN disponibles también tiene grandes diferencias. Algunos tienen un mejor soporte para ayudarte en todo lo que necesites o si surgen problemas. En muchos casos tienen soporte 24/7, pero en la mayor parte de casos será solo en inglés.

: el soporte técnico de los servicios VPN disponibles también tiene grandes diferencias. Algunos tienen un mejor soporte para ayudarte en todo lo que necesites o si surgen problemas. En muchos casos tienen soporte 24/7, pero en la mayor parte de casos será solo en inglés. Método de pago: existen varios tipos de pagos disponibles para la VPN. Los más frecuentes son la tarjeta de crédito y PayPal. En caso de tener apps en la App Store o Google Play, se puede pagar a través de ésta. En cambio, si eres un paranóico del anonimato y no quieres dejar rastro de tu compra, puedes usar criptomonedas como el Bitcoin en algunos casos.

Con estos ítems tendremos todo lo necesario para elegir la mejor VPN.

Los mejores servicios VPN

Ahora que ya lo deberías tener todo claro, el siguiente paso es analizar y comparar los mejores servicios VPN.

Algunos de los siguientes servicios permiten un periodo de prueba gratis de 30 días. De ese modo puedes evaluar si te convencen o no.

NordVPN

Es una de mis preferidas, y una de las que más he usado. Este servicio de VPN se puede usar en varios dispositivos, ya que es multiplataforma (Linux, macOS, Windows, Android e iOS).

No mantiene registro de sus clientes, solo almacenará el correo electrónico que has usado para el registro y el pago (ofrece varios métodos de pago seguro). Por tanto, el nivel de privacidad es bastante elevado. Además, para tu tranquilidad, tampoco está afectada por solicitudes DMCA. Aunque no pretendo animar a la piratería, pero es probable que estés buscando una VPN para eso… NordVPN, al operar con sede en Panamá solo atenderá a las órdenes judiciales de dicho país.

Puede que haya servicios de terceros, como Google Analytics, Zendesk, Crashlytcs, etc., que sí que podrían ser registrados.

En cuanto al algoritmo de cifrado, es muy seguro. Ofrece protección de grado militar con AES256. Y si te preocupa la velocidad, no se verá demadiada avectada. Tiene una buena velocidad de navegación debido a su carga optimizada y al límite de abusos y de 6 conexiones máximas de forma simultánea.

NordVPN

Surfshark

Al igual que la anterior, es un gran servicio en general, con un precio muy competitivo. A diferencia del anterior, no tiene límite para las conexiones simultáneas, por lo que podrás tener vía libre en ese aspecto.

En este caso, el servicio está alojado en las Islas Vírgenes Británicas, por lo que tampoco tienen obligación de mantener registros para mejorar tu privacidad y anonimato. Es decir, no darán datos tuyos ni a tu ISP, por lo que no sabrán que estas usando este servicio ni qué estás haciendo con él. Además, posee un buen algoritmo de cifrado, con AES-256-GCM.

La velocidad es extremadamente rápida, prácticamente no notarás que tienes una VPN activa, por lo que es una gran ventaja. Además, permite el uso de Torrent y acceder a servicios de vídeo en streaming como Netflix de Estados Unidos, etc., que con otros servicios estarían capados.

Otro de sus fuertes es que cuenta con extensiones para usar fácilmente con Mozilla Firefox y Google Chrome, y con apps para iOS, macOS, Linux, Windows, Android e incluso con FireOS de Amazon.

SurfShark

PrivateVPN

Bastante similar a los dos anteriores, con rapidez para las 6 conexiones simultáneas que permite, y posibilidad de usar con Torrent y P2P sin restricciones.

Su algoritmo de seguridad tiene un cifrado de grado militar para tenerte protegido de forma muy robusta, usando 2048-bit. Además, no almacena datos de registros tuyos, por los que respeta bastante tu anonimato y privacidad.

Además, este servicio permite pasar las georestricciones de forma sencilla. El motivo es que te permite elegir entre IPs de hasta 60 países diferentes.

Está disponible para múltiples plataformas, como Windows, Linux, macOS, Android, iOS y también para routers, para esos que comenté antes que incluían cliente pero no el servidor VPN…

Como contra me gustaría destacar que no está traducido a español, aunque eso es común para muchos otros también… Solo lo tienes en inglés.

PrivateVPN

ProtonVPN

Es un servicio VPN orientado a ofrecer una buena seguridad. Por un poco dinero tienes un servicio que no guarda registros sobre ti (solo la marca de tiempo de tu último intento de sesión), pero que tiene sede en Suiza. Opera, por tanto, bajo las normas de jurisdicción de este país, por tanto, tampoco se sitúa en un paraíso jurídico como alguno de los casos anteriores y que serían más favorables para ti. No obstante, si no vas a hacer nada ilegal, es un buen servicio.

Si se realiza un reclamo DMCA no se hará la demanda al usuario, solo en el caso de que proceda de Estados Unidos se demandará. Tampoco bloquea servicios P2P, pero está sujeto a las leyes de los países donde se encuentran los servidores.

En cuanto a formas de pago, admite por tarjeta de crédito y PayPal, así como pagos anónimos con Bitcoins. Por otro lado, la seguridad de cifrado es muy buena, con algoritmo AES-256.

La compatibilidad es buena, con apps para Windows, Linux, macOS, y Android. Y por último, la velocidad es bastante rápido…

ProtonVPN

ExpressVPN

Es otro de los grandes servicios VPN que puedes encontrar. En este caso, usa un cifrado con algoritmo AES-256, por lo que es bastante seguro. También los pagos lo son, con métodos como PayPal y Bitcoin.

Si te preocupa tu privacidad y anonimato, este servicio tampoco registra tus datos o actividad. Opera en las Islas Vírgenes Británicas, y están sometidas a la legislación de este paraíso legal. Pueden recibir notificaciones DMCA, pero al no tener datos del cliente, no podrán satisfacerlas. Solo en caso de tener órdenes judiciales de las propias islas las deben atender…

Lo único que sí se reservan es el derecho de bloquear el tráfico abusivo de algún cliente que pueda estar afectando al resto de usuarios del servicio VPN.

Su velocidad es elevada, tiene servidores en 90 países diferentes, y posee compatibilidad para Linux, Windows, Android, iOS, macOS, routers, y extensiones para Firefox y Chrome.

ExpressVPN

HideMyAss

Es un gran servicio VPN que no registra tu IP ni tampoco lo que haces con este servicio. Es muy rápido y cuenta con servidores en 190 países. Con él podrás desbloquear más de 6 millones de páginas con georestricciones. Te permitirá cambiar la IP al país que necesites de forma muy sencilla.

En cuanto a compatibilidad, tiene soporte para Linux, macOS, iOS, Android, y Windows. Y si te gusta la VPN para acceder a servicios de vídeo en streaming, con HideMyAss tendrás un gran servicio para usar con, por ejemplo, Netflix.

También está optimizado para P2P, y tiene algoritmo de cifrado de grado militar AES-256. Su velocidad, en cambio, no se ve afectada por este cifrado robusto y es muy rápido. Su soporte técnico también es bueno y constante, en caso de tener problemas.

En cuanto a privacidad y leyes, en este caso es algo peor, ya que está afincado en Reino Unido, y por tanto, sometido a sus leyes.

HideMyAss