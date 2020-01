VPN gratis: Análisis de las opciones que te permiten tener una

Una VPN o Virtual Private Network es un servicio que permite desbloquear algunos servicios de Internet que están restringidos según tu zona geográfica, como algunos servicios de vídeo streaming, o ciertas apps que no se pueden descargar desde las tiendas de aplicaciones en algunos países. También da una seguridad extra al cifrar el tráfico de la red, aportando algo más de privacidad y anonimato cuando navegas.

Para más detalles sobre la VPN, puedes leer nuestro artículo sobre los mejores servicios VPN de pago. En él encontrarás todo lo que necesitas saber, desde sus ventajas, hasta cómo puedes elegir la mejor. En este nuevo artículo nos centraremos solo en las que son gratis. Ya que muchos usuarios no suelen hacer un uso intensivo del servicio y prefieren probar con uno gratis…

No confundas VPN con VPS , son dos cosas totalmente diferentes.

Mejores servicios VPN gratis

Si estás pensando en probar las bondades de una VPN pero quiere primero evaluar si sirve para lo que buscas o no, e incluso si la vas a usar de forma muy eventual, entonces es probable que te interese saber cuáles son los servicios VPN gratuitos más recomendables. No obstante, tarde o temprano, si la usas de forma más intensiva, te compensará pagar un servicio, ya que ofrecen mejores prestaciones y no son tan caros.

Hotspot Shield

Con Hotspot Shield puedes tener un servicio gratis. También cuentan con servicio de pago, pero si quieres probar puedes usar el descargable gratuito que tienen en su página web. El problema es que solo está disponible para Windows, no obstante, si usas otros sistemas operativos con el navegador web Firefox, también puedes hacer uso de su complemento para este navegador, aunque se limitará solo al uso de dicho navegador, dejando al descubierto el tráfico desde cualquier otro programa conectado…

Entre sus características más destacables están la de su recuendo de servidores, ya que tiene 2500. Se encuentran alojados en más de 70 países diferentes, y admite un máximo de 5 dispositivos conectados a la vez. Su cifrado es bastante bueno, para aportar una seguridad extra a tus conexiones. En cambio, su velocidad se podría mejorar algo.

Otro detalle a tener muy en cuenta es que al ser gratis, está limitado a un tráfico de solo 500 MB de datos por día, es decir, unos 15 GB por mes. Esto no es una gran cosa, especialmente si lo quieres para usos que consuman bastante ancho de banda, como es el vídeo en streaming o para descargas de gran tamaño.

Hotspot Shield

TunnelBear

TunnelBear es otro de los servicios gratuitos que puedes encontrar para hacerte con una VPN gratis decente. Tiene 1000 servidores en este caso, distribuídos en más de 20 países. Además, el límite de dispositivos conectados desde la misma IP es también de 5, como en el caso anterior.

Lo bueno de TunnelBear es que aporta una facilidad extra, siendo muy sencillo proteger tu identidad. Tiene clientes para dispositivos móviles y también para PC, con soporte para plataformas Microsoft Windows, macOS, Android e iOS. Además, tiene extensiones para los navegadores webs más conocidos, también para Linux, como Firefox, Chrome, y Opera.

El problema es que al ser gratis, tiene limitaciones en el tráfico. Está limitado a solo 500MB por cada mes, que es algo extremadamente corto para la mayoría de usuarios. Si te gusta y quieres desbloquear ese límite, puedes optar por algunas de sus dos tarifas de pago.

Aporta seguridad muy buena. Se ha transformado en un servicio serio, especialmente tras su adquisición por parte del gigante de la seguridad McAfee. Además, recientemente han cambiado su política de recolección de datos de sus clientes. Ahora no almacenan tantos datos como antes, lo que aporta mayor anonimato.

Otro de sus inconvenientes es que no dispone de gran cantidad de opciones y configuraciones, por eso es también sencillo de usar para usuarios sin conocimientos. No obstante, los usuarios más avanzados pueden verse algo atados para hacer lo que realmente quieren.

TunnelBear

Windscribe

Desde su web oficial, puedes comprobar que Windscribe es un servicio que tiene dos opciones de pago, pero también otra totalmente gratis. Puedes elegir entre el gratuito o las suscripciones, según tus necesidades. En cualquier caso, es una VPN decente para ser gratis, con una seguridad muy buena y con una generosa generación de datos basura.

Cuenta con más de 400 servidores sobre los que se sostiene el sistema, localizados en más de 60 países. Lo bueno es que no tiene un límite de dispositivos conectados de forma simultánea. Eso puede ser una ventaja frente a los anteriores si usas gran cantidad de dispositivos en tu casa, como tablets, smartphones, PCs, etc., conectados a la vez.

Se encuentra disponible para macOS, Windows, Linux e iOS, y con extensiones para los navegadors web Firefox, y Chrome. Otras ventajas es su límite tan alto de datos por mes, con hasta 10GB, sin hacer una limitación diaria como hacen otros de los anteriores. Por tanto, puedes usar hasta esa cifra al finalizar el mes, sin importar lo que consumas un día. Además, si agregas un invitado puedes agregar 1GB extra, e incluso conseguir ganar +5GB.

Windscribe

Speedify

Con 200 servidores repartidos por más de 50 países, otro de los servicios con buenas prestaciones y gratuitos es Speedify. Su velociad es buena para ser un servicio gratis, pero solo admite un máximo de un solo dispositivo conectado de forma simultánea.

Se encuentra disponible para macOS, Linux, Windows, iOS y Android, permitiéndote descargar las app cliente para todos esos sistemas. Desde el primer momento notarás su tecnología para acelerar la conexión, con una seguridad bastante sólida y sencillo uso.

Entre sus desventajas está la de no permitir uso de Netflix, y por supuesto el límite de datos por mes al ser un servicio gratis. En el caso de Speedify es de 5GB al mes, que no es gran cosa para muchos usuarios. Por lo demás, merece la pena probarlo…

Speedify

ProtonVPN

De ProtonVPN ya hablé en el artículo de VPNs de pago. Es uno de los mejores servicios a nivel general. Y lo bueno es que te dejan probar esa potencia y seguridad de forma totalmente gratuita.

En su servicio gratis, ProtonVPN permite una conexión simultánea, rapidez buena (media en comparación con las de pago), seguridad de grado militar, con servidores solo en 3 países al ser un servicio limitado, sin límite de datos, sin anuncios y lo mejor de todo, no hay política de registros de datos para los usuarios, por lo que respetará más tu privacidad.

Además, tiene app para Windows, MacOS, Linux, iOS y Android, con su app cliente nativa para esas plataformas y con posibilidad de usar de forma sencilla. Incluso puedes actualizar a una suscripción de pago en caso de que lo quieras.

ProtonVPN

Hide.me

Hide.me es otro de los mejores servicios VPN sin coste. Está pensado especialmente para proteger tu privacidad cuando navegas, con 1400 servidores localizados en 55 países diferentes. Su límite de dispositivos a a vez es de 5. Además, no mostrará advertencias o habrá throttiling de su velocidad, permitiéndote mantener unos márgenes buenos de velocidad en cualquier momento.

En su servicio gratis solo permiten tres localizaciones entre su configuración, con un límite de 2GB por cada mes. No es nada del otro mundo, pero si quieres desbloquear más potencial puedes pagar suscripción para tener un mejor servicio.

Se encuentra disponible de forma nativa para Windows, MacOS, Android e iOS. Cuentan con un soporte técnico 24/7, por si tienes problemas. Si lo quieres para Linux te toca trabajar un poco más, para instalarla como te informan desde su propia web.

Hide.me

SurfEasy

No es un servicio gratis afincado en Canadá, en cambio, SurfEasy tiene un complemento para el navegador Opera de cualquier sistema operativo que soporte este navegador web. Por tanto, es algo limitado, además de ofrecer unas prestaciones que tampoco son de otro mundo. No obstante, puede ser una buena opción para algunos fans de dicho navegador.

Cuenta con 1000 servidores en 25 países, y tiene soporte para 5 dispositivos de forma simultánea. Cuenta con una interfaz muy sencilla de usar, un rendimiento decente, pero su límite es de 500MB al mes.

SurfEasy

PrivateTunnel

Es otra VPN gratuita que puedes encontrar para Windows, Linux y dispositivos móviles. PrivateTunnel te permite usar sus servidores en 9 localizaciones diferentes y un máximo de 3 dispositivos conectados de forma simultánea. Su uso es muy simple debido a su interfaz amigable.

Algunas cosas negativas, además del límite, es que el rendimiento puede ser algo inconsistente en algunos momentos. A pesar de ello, puede ser bueno si has probado todos los anteriores y no te han convencido por cualquier motivo o si usas varios VPNs gratis para eludir el límite que imponen los gratuitos y así cubrir tus necesidades mensuales sin pagar un solo euro…

PrivateTunnel

Ahora ya puedes elegir la mejor VPN gratis o de pago tras estos dos posts explicando todos sus secretos. Espero haberte ayudado, ya sabes que puedes dejar tus comentarios.