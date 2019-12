Los mejores videojuegos gratuitos para GNU/Linux

Si tienes el cliente Steam instalado en tu distro GNU/Linux, puedes dirigirte a la tienda (Store) y desde allí usar los filtros para buscar solo los títulos Free que existen. Verás que en la tienda no solo hay videojuegos de pago, también hay algunos que no cuestan dinero y que no todos son basura, algunos son interesantes y son grandes videojuegos. Y los hay de todo tipo y para todos los gustos, desde acción, simulación, estrategia, shooter, etc.

Aunque si no tienes instalado el cliente de Steam, también los puedes intentar descargar e instalar desde los repos o desde las fuentes desde donde se pueda descargar e instalar cada uno de los títulos. Independientemente del modo como lo instales, te tengo que mostrar esta lista con algunos títulos que quizás no conocías y que son GRATIS para jugar y probar cómo va tu distro en gaming…

Estos son algunos de los videojuegos más recomendables que no cuestan nada para tu distro:

Codename Cure: es un shooter en primera persona con algunas misiones a las que jugar en modo de un solo jugador, pero también con modo multijugador. Tu misión será sobrevivir y eliminar a los zombies.

SuperTuxKart: es la versión de Super MarioKart, pero cuyo protagonistas son las mascotas de proyectos de código abierto, como Beastie, Tux, etc. Puedes hacer carreras por varios circuitos, buscar huevos, realizar combates, etc., además de usar una serie de utensilios que podrás ir cogiendo con forme avanzas para “hacerle la puñeta a los demás”.

0 a.C.: si te gusta la estrategia y te gustó Age of Empires, también te va a encantar esta implementación con buenos gráficos y todo lo que necesitas para pasar horas jugando con distintos modos, pueblos, y mapas.

AssaultCube: es un shooter no tiene unos gráficos sorprendentes, más bien todo lo contrario. Pero es divertido para pasar un rato jugando contra la máquina (bots) o en modo multijugador con multitud de usuarios de otros lugares.

Alien Arena: Warriors of Mars:

Dota 2: millones de jugadores de todo el mundo se han enganchado a este juego de estrategia de Valve, y por algo será… La verdad es que es un gran juego y es gratis.

War Thunder: si te gusta la guerra por tierra, mar y aire, este es un gran título de acción para luchar con barcos, aviones y vehículos terrestres.

Fishing Planet: uno de los gráficos más sorprendentes que vas a encontrar, con paisajes hermosos en la naturaleza y para practicar una actividad tan relajante como es la pesca, digitalmente, pero pesca…

Star Conflict: si eres fan de StarTrek o de Star Wars, y te gustan las batallas de naves espaciales, este título gratuito te va a encantar.

No More Room In Hell: es otro de esos shooter en primera persona con una historia de horror detrás. Así que si te gusta disparar y pasarlo “de miedo”, te gustará.

Tank Force: no sé si recordarás un título antiguo llamado Power Tank, pues bien, si te gusta pilotar un tanque de guerra y atacar a los enemigos, este es tu videojuego.

CAYNE: una interesante historia con misterio. Te meterás en la piel de su protagonista que se encuentra en una habitación extraña en la que despierta, está embarazada y ellos quieren a su bebé… ¿quieres descubrir más?

Transmission: Element 120: es uno de esos videojuegos que han usado la base de Valve Half Life para crear una nueva historia paralela. Un shooter en primera persona que sigue con la esencia de Half Life con otras nuevas pantallas e historias que superar.

True Combat: otro juego de combate, un FPS con el que pasar el rato por 0€.

VDrift: un simulador de conducción en el que pilotar varios coches en diversos circuitos.

Speed Dreams: una alternativa al anterior para pilotar coches de carreras por diversas pistas.

Trigger Rally: tal vez lo que te gusta son los coches de rally para pilotar en off-road, pues bien, si es así, este es tu juego gratuito.

FlightGear: para pilotar aviones en este simulador de vuelo, donde podrás surcar los cielos con unos gráficos decentes y diversión garantizada.

Pingus: aunque sea un proyecto abandonado, no pasa de moda este fantástico videojuego gratuito y de código abierto en el que guiar a los pinguinos Tux hasta su objetivo, al más puro estilo de los Lemmings.

Freecraft: es una alternativa a Minecraft totalmente libre y gratuita, para que puedas echarte unas partidas destruyendo y construyendo cosas…

Y lo mejor de todo es que si te aburres de todos ellos, hay muchos más esperándote en los repos o en la tienda Steam. Recuerda, usa la etiqueta Free to Play para que solo muestre los títulos filtrados que no cuestan nada…