¿Te consideras un cazachollos? Te ponemos a prueba, el fantasma del Cyber Monday de 2020 ha llegado. Si no has tenido suficiente en el Black Friday para satisfacer tus ansias de productos de tecnología, o llegaste tarde a alguna oferta, entonces, aquí tendrás una segunda oportunidad para hacerte con eso que tanto deseas.

No dejes pasar las mejores ofertas del Cyber Monday, después de este día, ya no vas a encontrar gangas como estas. Así que, a partir de ahora, tanto los productos que quieras comprar para ti, como los regalos que compres para tus seres queridos para esta Navidad, ya no tendrán esos descuentos…

Desenfunda tu disparador de protones, lanza la trampa, y que no se te crucen los rayos con otros compradores para hacerte con tu chollo. Caza toooodos los gadgets de tecnología que quieres y ahorra dinero…

Dispositivos de Amazon en oferta por el Cyber Monday

Las ofertas no cesan, han saltado las alarmas de los precios paranormales y necesitan que caces estas gangas ya. Aprovecha algunos de los mejores productos de tecnología que encontrarás en oferta:

Samsung Galaxy Tab S7+ : 11% de descuento en el Cyber Monday, y ahorra 100€ en la compra de una de las mejores tabletas del mercado. Tiene una pantalla de 12.4″ QHD de 120Hz, con una resolución de 2800x1752px. Ideal para ver contenido multimedia y gaming. Además, cuenta con un potente chip Qualcomm Snapdragon 865 Plus, con un núcleo a 3.2Ghz, 3 núcleos a 2.4Ghz y 4 núcleos a 1.8Ghz (OctaCore). Eso se complementa con una potente GPU Adreno y una RAM de 6GB. También tiene almacenamiento interno de 128GB, ampliable mediante tarjeta microSD. Posee una cámara trasera de 13MP y una frontal de 8MP, con capacidad para grabar vídeo 4K. Sus altavoces AKG dan un sonido alto, nítido, claro y de calidad, además de ser sonido Dolby Atmos. Su batería es de 10090mAh para una larga autonomía de horas, y con posibilidad de carga rápida a 45w. Y si eso te parece poco, se incluye el S-Pen en el paquete.

Fitbit Versa 2 : si te gusta la tecnología «ponible» y el deporte, entonces deberías conocer esta oferta del 46% para el Cyber Monday. Un smartwatch que te ayudará a monitorizar tu salud y forma física. Incluye Amazon Alexa integrado, para poder controlar por voz, consultar noticias, hacer preguntas, configurar recordatorios y alarmas, controlar dispositivos para el hogar inteligente, etc. También es capaz de medir tu pulso cardíaco y la calidad del sueño, etc. También podrás tener a mano la gestión de tu música por su control sobre playlists de Deezer, Spotify, etc. Incluso es capaz de almacenar y reproducir hasta 300 canciones en un pequeño dispositivo en tu muñeca. Como es habitual, también recibirá notificaciones sobre mensajes, correos electrónicos, recordatorios de tu agenda, e incluso capacidad para enviar respuestas rápidas sin usar tu móvil. Por supuesto, también podrás ver la hora y las estadísticas de tu actividad física en tiempo real. Todo complementado con una batería suficiente para durar más de 4 días.

Ultimate Ears Megaboom LE Panther : descuentos del 19% en estos altavoces inalámbricos resistentes al agua (sumergible a 1 metro durante 30 min sin sufrir daños). Un fantástico altavoz inalámbrico Bluetooth de calidad, con graves profundos, resistencia al agua para la piscina/playa cuando llegue el verano, conexión múltiple (hasta 8 dispositivos diferentes), y batería de hasta 20 horas de duración. Además, tiene sonido envolvente 360º, con potencia y nitidez para hacer las delicias de tus mejores fiestas (cuando la pandemia deje), y carga por microUSB.

