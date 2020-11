Mejores ofertas del Black Friday: ¡corre antes de que se agoten!

El Black Friday de 2020 ha llegado. Ya tienes a tu alcance multitud de chollos que no puedes dejar pasar por alto. Así que, tal cual zombie hambriento de carne humana, deberías apresurarte a hacerte con todos esos productos de tecnología que necesitas. De lo contrario, te quedarás sin stock rápido…

Aprovecha estas gangas para poder darte un capricho, eso que llevas meses en quiriendo comprar pero que no lo has hecho por temas económicos. O tal vez, sorprende a tu pareja, familiar o amigo con una sorpresa para alegrarle este año tan complicado. E incluso, adelanta las compras de los regalos navideños para que no te pille el toro, especialmente este año, que con las restricciones y sobrecarga de los repartidores, podrían tardar más si los dejas para última hora…

En Amazon encontrarás multitud de descuentos que pueden ir desde el 20% en algunos casos, hasta porcentajes realmente elevados en otros. Así que, no dejes pasar estas gangas en gadgets de tecnología. Y recuerda, estas ofertas específicas del Black Friday solo durarán 24 horas, y los productos se suelen agotar rápidamente en algunos casos. Por tanto, ya sabes… ¡Cereeebros! … quiero decir, ¡Ofeeeertas!

Dispositivos de Amazon

Si quieres dispositivos de Amazon, en el Black Friday podrás comprarlos mucho más baratos, para un Smart Home y tu disfrute multimedia:

Echo Show 8 : ahorra un 50%, unos 65€ menos, por la compra de esta pantalla inteligente con Alexa. Cuando Google sacó su versión con pantalla para su asistente virtual, Amazon también hizo lo mismo para llevar al asistente virtual más popular y avanzado a un dispositivo con pantalla. El resultado es este Echo Show 8, con el que podrás hacer exactamente lo mismo que con un altavoz inteligente Echo, pero con una pantalla donde poder ver contenido. Por ejemplo, podrías pedirle a Alexa que te muestre una receta en Youtube, o que muestre imágenes, etc. Por supuesto, también es compatible con otros dispositivos para el hogar inteligente…

Echo Dot (4º Gen) : ahorra un 30% con esta oferta del Black Friday. Si no te gusta el Echo Show y quieres solo sonido, este altavoz inteligente con Alexa de cuarta generación es de lo mejor que tiene la tienda en oferta. Además, no solo tiene el ahorro del 30%, también incluye en el kit una bombilla inteligente LED de la marca Philips. Su asistente te ayudará en multitud de tareas con sus skills, y es compatible con dispositivos del hogar inteligente (protocolo Zigbee).

Informática, electrónica, móviles y accesorios

Además de los productos de Amazon, también encontrarás otros muchos de tecnología para poder potenciar tu vida digital:

Acer Aspire 3 A315-23 : puedes comprar este portátil por solo 299€ y sin sistema operativo para poder instalar tu distro GNU/Linux favorita. Tiene una pantalla FullHD de 15.6″, procesador AMD Ryzen 3 3250U, 4GB de RAM, 128 GB de SSD, y gráficos AMD Radeon integrados. Un producto ideal para ofimática, navegación, o para estudiar durante estas fechas desde casa…

Kit LABISTS Raspberry Pi 4 : si quieres una Raspberry Pi 4, puedes aprovechar este descuento del 24%. Es un completo kit que incluye la SBC Raspberry Pi 4 de 4GB Model B, una tarjeta de memoria microSD SanDisk de 64GB, 3 disipadores de calor para los chips, 2 cables micro HDMI, alimentación 5.1v 3A tipo C con interruptor ON/OFF, lector de tarjetas USB externo, un ventilador para el SoC, caja para la SBC, destornillador para el montaje, manual en español. Todo lo que necesitas para montarte tu computador Pi y comenzar a disfrutar de él…

LG 55NANO806NA : ahorra 214€ con esta oferta del 26%. Una smart TV con NanoCell 4K de 55″, con Inteligencia Artificial/Deep Learning, sistema operativo WebOS 5.0 (kernel Linux) con multitud de apps en su tienda para descargar, procesador QuadCore, Local Dimming, HDR 10 Pro, sonido Ultra Surround, y eficiencia energética clase A.

Hogar inteligente y mobiliario

Por último, también podrás comprar, por mucho menos, estos fantásticos productos para equipar tu hogar y adaptarlo a la nueva era:

Robas Lund MC Racing 2 : tiene un 27% de descuento. Un fantástico sillón para tu oficina, escritorio, y preparado para ser lo más cómodo posible, especialmente para los gamers. Si eres aficionado al gaming, tienes que tener uno de estos. Con ajuste, función de balanceo y reclinable hasta 155º, reposabrazos ajustables, ruedas, y tejido de poliéster.

Cecotec Conga 1090 : con descuento del 42% para hacerte con un robot para que tus suelos estén impecables sin esfuerzo. Este robot es 4 en 1, ya que barre, aspira, pasa la mopa y también friega el suelo con su depósito húmedo. Con 3 niveles de fregado configurables y 6 modos de limpieza (auto, bordes, manual, habitación, espiral y vuelta a casa) y tres modos de rendimiento (ECO, Normal y Turbo). Programable 24/7, con tecnología iTech Smart 2.0 para navegación inteigente y mapeado de la estancia, control desde app móvil, o con Alexa y Google Assistant. También tiene una autonomía de batería de 160 min, 1400 Pa de potencia de succión, y sistema BestFriend Care (cepillo de silicona especial para eliminar los pelos de la mascota).

WUFU WF-010U : 20% de descuento en una cerradura inteligente. Una cerradura para olvidarte de las llaves tradicionales. Se pueden controlar mediante 4 mandos de control remoto que se incluye en el kit, o mediante una app en tu móvil iOS/Android, o desbloqueo táctil desde el interior. Tiene alimentación mediante USB para cuando la batería se agota. Usa un bloqueo Tigre para mayor seguridad y se puede instalar en cualquier puerta o ventana fácilmente.

Recuerda que también tienes otras ofertas por el Black Friday, por ejemplo en la tienda Steam para videojuegos para Linux, o el outlet de Slimbook, etc.