Aunque durante años se ha repetido que Linux no es la mejor plataforma para jugar, la realidad actual es muy distinta. Entre juegos libres, proyectos independientes, títulos comerciales con versión nativa y el enorme empujón de Steam y Proton, hoy es perfectamente posible montarse un buen rincón gamer en el sistema del pingüino sin tocar Windows.

Además, en el ecosistema Linux se mezclan juegos 100% gratuitos, open source y proyectos comerciales muy pulidos. Muchos recuperan la esencia de los clásicos de PC y consola, otros apuestan por ideas nuevas, y casi todos se pueden instalar con un par de clics desde los repositorios habituales, Steam o tiendas como Epic a través de Heroic. Vamos a ver, con calma, un buen puñado de opciones para que no te falten horas de vicio.

Cómo ha cambiado jugar en Linux

En la práctica, jugar en Linux hoy no tiene nada que ver con lo que era hace una década. Antes tocaba pelearse con instaladores, scripts, WINE mal configurado y foros interminables. Ahora hay varias vías bastante cómodas:

Juegos nativos para Linux : se instalan y funcionan como en cualquier otro sistema, sin capas intermedias. Muchos indies y algunos grandes lanzamientos ya los incluyen.

: se instalan y funcionan como en cualquier otro sistema, sin capas intermedias. Muchos indies y algunos grandes lanzamientos ya los incluyen. Steam con Proton : Valve ha creado una capa de compatibilidad (basada en Wine) optimizada para juegos. Con Proton, miles de títulos de Windows corren en Linux con un clic.

: Valve ha creado una capa de compatibilidad (basada en Wine) optimizada para juegos. Con Proton, miles de títulos de Windows corren en Linux con un clic. Heroic Games Launcher : cliente no oficial para Linux que permite disfrutar de juegos de Epic, GOG y Prime Gaming de forma bastante cómoda.

: cliente no oficial para Linux que permite disfrutar de juegos de Epic, GOG y Prime Gaming de forma bastante cómoda. Juego en la nube con GeForce NOW : ejecutas los juegos en servidores de NVIDIA y tú solo recibes el vídeo en streaming desde el navegador.

: ejecutas los juegos en servidores de NVIDIA y tú solo recibes el vídeo en streaming desde el navegador. Repositorios clásicos y Flathub: siguen siendo la casa de muchísimos juegos libres y open source, fáciles de instalar y mantener al día.

En conjunto, esto hace que no dependas únicamente de los juegos nativos puros: puedes combinar software libre, títulos comerciales nativos, juegos de Windows que funcionan muy bien con Proton y herramientas como WinBoat, y, si te apetece, algo de streaming para los más pesados.

Juegos libres inspirados en grandes clásicos

Una parte enorme del catálogo libre para Linux nace como homenaje directo a juegos míticos de PC y consola. A veces son clones descarados, otras reinterpretaciones muy cuidadas, pero todos tienen algo en común: se pueden jugar sin pagar y suelen estar en los repositorios de cualquier distro actual.

Luanti (antes Minetest): alternativa libre a Minecraft

Si te gusta el rollo de Minecraft pero prefieres algo libre y muy abierto, Luanti es un auténtico imprescindible. Antes se llamaba Minetest, y más que un juego cerrado es un motor con el que puedes cargar distintos “mundos-juego” creados por la comunidad.

Cuando lo instalas verás que no entras en una partida única, sino que eliges entre varios mundos, modos y experiencias: supervivencia, construcción creativa, servidores multijugador, mods con nuevas criaturas, bloques y mecánicas… La jugabilidad recuerda muchísimo a Minecraft: recolectar materiales, construir bases, explorar cuevas, fabricar herramientas y armas, etc.

Una ventaja muy curiosa es que puedes personalizar el estilo de partida activando o desactivando el daño. Si solo quieres relajarte construyendo y trasteando con bloques sin preocuparte por enemigos, de un plumazo conviertes el juego en un sandbox creativo. Si en cambio te va la marcha, activas daño y supervivencia y ya tienes tu experiencia tipo survival.

En la mayoría de distros se instala directamente desde los repositorios habituales: apt, pacman, zypper o similares. En muchos casos también lo vas a encontrar empaquetado en Flathub.

Sopwith SDL: shooter de aviones retro

Para los que añoran los tiempos de las consolas tipo Atari y los ordenadores de cinta, Sopwith SDL recupera la esencia de los shoot ’em up de scroll lateral. Controlas un pequeño avión y tu objetivo es bombardear estructuras enemigas hasta dejarlas hechas polvo.

Aunque la idea es muy simple, el juego engancha más de lo que parece. Puedes enfrentarte a la IA, pero lo divertido de verdad es el modo multijugador a través de TCP/IP. Solo necesitáis conocer la IP del colega con el que quieras jugar, conectaros al mismo tiempo y listo: persecuciones aéreas y piques clásicos garantizados.

Igual que en otros títulos libres, es tan sencillo como abrir la terminal e instalarlo desde los repositorios, ya sea con apt, dnf, pacman o zypper, según tu distribución.

0 A.D.: estrategia en tiempo real al estilo Age of Empires

Si te gustan los juegos de estrategia en tiempo real tipo Age of Empires, 0 A.D. es probablemente lo mejor que tienes en Linux dentro del mundo libre. Se centra en civilizaciones históricas con un nivel de detalle muy fino: unidades, edificios, tecnología y estética beben directamente de fuentes históricas.

En cada partida tendrás que gestionar recursos, levantar construcciones, establecer rutas comerciales y, cómo no, forjar alianzas o declarar guerras cuando toque. Puedes jugar en solitario contra la máquina, pero una de las grandes gracias es el multijugador: conociendo la IP de tu rival, montáis una partida directa en un momento.

Aunque el proyecto sigue en desarrollo y durante mucho tiempo ha estado etiquetado como alpha, hoy ofrece una experiencia muy completa y adictiva. Se instala desde repositorios en prácticamente cualquier distro (0ad en Debian, Fedora, Arch, openSUSE, etc.).

Dungeon Crawl Stone Soup: roguelike de mazmorras clásico

Para los amantes de las mazmorras infinitas y el formato roguelike, Dungeon Crawl Stone Soup es de esos juegos que te roban horas sin que te enteres. Hereda el espíritu del viejo Dungeon Crawl, que arrasó hace décadas, y lo actualiza con varias interfaces gráficas y un montón de mejoras.

La mecánica es clara: exploras mazmorras llenas de trampas, enemigos, tesoros y objetos misteriosos. Cada paso importa, cada combate puede ser el último y el componente de aleatoriedad hace que ninguna partida sea igual a la anterior. Si mueres, empiezas desde cero; si sobrevives, vas desbloqueando posibilidades y aprendiendo trucos.

Además, cuenta con modo multijugador y una comunidad online muy activa, algo que le da muchísima vidilla. Lo vas a encontrar en los repositorios como crawl-tiles o variantes similares en Debian/Ubuntu, Arch y openSUSE.

Otros juegos libres y open source muy recomendables

Más allá de los cuatro anteriores, en Linux hay un auténtico festival de proyectos open source que cubren casi todos los géneros: carreras, plataformas, estrategia, puzzles, FPS… No tendrán la producción de un triple A, pero para echar ratos buenos van sobrados.

SuperTuxKart: carreras al estilo Mario Kart

SuperTuxKart es la versión libre y gamberra de los juegos de karts tipo Mario Kart. Carreras en circuitos locos, power-ups para fastidiar a los rivales y personajes inspirados en el ecosistema libre, con Tux a la cabeza.

No se trata solo de ir más rápido: tendrás que usar armas y ventajas para adelantar o frenar a los demás, esquivar obstáculos y aprenderte los circuitos. Es perfecto para partidas cortas, y en multijugador local o en red da para montarse piques de los buenos.

Xonotic, Alien Arena, Nexuiz, OpenArena y más FPS libres

En el terreno de los shooters frenéticos tipo Quake o Unreal Tournament, Linux va sobrado de opciones open source. Xonotic destaca especialmente: es un heredero espiritual de Quake 3 Arena con gráficos modernos, físicas muy rápidas y hasta 16 modos de juego distintos, desde Deathmatch hasta Captura la Bandera.

En la misma línea tienes Nexuiz, Alien Arena, AssaultCube, OpenArena o Sauerbraten. Todos comparten ese estilo de FPS arcade muy directo, con partidas rápidas, mucho salto, strafe y headshots por doquier. Algunos incluso añaden vehículos, modelos de juego más tácticos o herramientas para crear tus propios mapas.

Además, gracias a que los motores de Quake, Doom, Rise of the Triad y compañía fueron liberados, en Linux puedes instalar puertos nativos, cargar los WAD o datos originales y jugar tanto a las campañas clásicas como a miles de niveles creados por la comunidad.

Hedgewars, Warmux y compañía: clones de Worms

Si lo tuyo es el pique por turnos con físicas locas, Hedgewars y Warmux ofrecen la experiencia Worms con personalidad propia. En Hedgewars los protagonistas son erizos armados hasta los dientes; en Warmux, un batallón de mascotas y personajes de proyectos libres.

La idea es la de siempre: diseñar el mejor disparo con bazookas, granadas, ataques aéreos y armas absurdas tratando de mandar al vacío al equipo rival. Funcionan muy bien en partidas rápidas con amigos, tanto en local como online, y tienen un encanto muy noventero difícil de resistir.

Plataformas y arcades: Frogatto, Maze of Galious, PIX Bros, Blob Wars…

En plataformas y arcades, los repos de Linux están llenos de joyas. Frogatto and Friends es un juego de plataformas muy pulido, que muchos consideran por encima de SuperTux 2 por diseño de niveles y dificultad. Si vienes de la época MSX, el remake de Maze of Galious es un homenaje fantástico al clásico de Konami.

También tienes Blob Wars, un plataformas/arcade bastante salvaje protagonizado por una pelota amarilla que reparte plomo con alegría, y PIX Bros, que combina varias mecánicas clásicas de los “smash bros” retro en un solo título.

Puzzles, minijuegos y otros vicios ligeros

Para sesiones más tranquilas, las opciones tampoco faltan. Pingus es un clon de Lemmings donde guías pingüinos hacia la salida usando habilidades especiales; Numpty Physics te obliga a resolver puzles dibujando objetos que obedecen a reglas físicas; Neverputt es un minigolf 3D ideal para matar ratos muertos.

Si prefieres algo de conducción sencilla, BattleTanks propone batallas de tanques en 2D entre colegas, y Trigger (Disparador) te enfrenta al reto de mantener el coche dentro de la carretera en circuitos de rally no precisamente fáciles.

Aventuras gráficas y clásicos rescatados

Los nostálgicos de las aventuras point & click tienen también su hueco. Beneath a Steel Sky y Flight of the Amazon Queen están disponibles de forma legal y gratuita, y se pueden disfrutar en Linux con ScummVM o paquetes específicos en los repositorios.

Son aventuras con historias muy trabajadas, diálogos cuidados y ese ritmo pausado que pide pensar más que disparar. Perfectas para alternar con sesiones más intensas de shooter o estrategia.

Dónde conseguir e instalar juegos en Linux

Con el catálogo más o menos claro, viene la pregunta práctica: ¿dónde se consiguen todos estos juegos? En Linux hay varios canales muy definidos, cada uno con sus ventajas.

Repositorios de la distro y Flathub

Para la mayoría de juegos libres y open source, basta con usar los repositorios oficiales de tu distribución o Flathub. Luanti, Sopwith SDL, 0 A.D., Dungeon Crawl Stone Soup, SuperTuxKart, Battle for Wesnoth, Hedgewars, Pingus, OpenTTD, Neverputt y muchísimos más suelen estar a un par de clics en el Centro de software o con un comando en la terminal.

La ventaja es que las actualizaciones llegan integradas con el sistema, y no tienes que ir persiguiendo instaladores sueltos por ahí. Para usuarios recién llegados a Linux, esta suele ser la forma más amigable de empezar.

Steam: el gran pilar del gaming en Linux

Steam es, de lejos, la plataforma que más se ha preocupado por Linux. Además de ofrecer bastantes juegos nativos, Valve impulsa Proton, esa capa de compatibilidad que permite jugar a montones de títulos pensados solo para Windows. Si te interesa el contexto sobre la disponibilidad de títulos, consulta por qué hay tan pocos juegos para Linux.

Entre los juegos gratuitos o muy populares que puedes disfrutar desde Steam en Linux están Counter-Strike 2, Dota 2, War Thunder, Team Fortress 2, Unturned, Path of Exile, Guild Wars 2, Yu-Gi-Oh: Master Duel, World of Warships, World of Tanks Blitz, Dota Underlords, Artifact y muchos otros. Algunos son nativos, otros funcionan estupendamente con Proton (oro o platino en ProtonDB).

También hay juegos muy potentes de pago que tienen versión Linux o funcionan de lujo con Proton: desde Valheim, Slay the Spire, Into the Breach y la Tomb Raider Reboot Trilogy hasta juegos de coches, RPG, estrategia y demás. Si tienes dudas, ProtonDB es tu mejor aliado para comprobar el estado de compatibilidad.

Heroic: Epic, GOG y Prime Gaming en Linux

Heroic Games Launcher se ha convertido en el cliente de referencia para disfrutar de Epic Games Store en Linux, junto a herramientas como Lutris. También permite vincular cuentas de GOG y Prime Gaming, por lo que desde una sola aplicación gestionas bibliotecas de varias tiendas.

Muchos de los juegos gratuitos que va regalando Epic a lo largo del año se pueden jugar en Linux a través de Heroic, tirando de Wine/Proton. Títulos como Rocket League, Smite, Warframe o incluso algunos lanzamientos de un solo jugador han sido totalmente jugables en GNU/Linux gracias a este tipo de soluciones.

GeForce NOW: juego en la nube desde el navegador

GeForce NOW es la opción menos querida por parte de muchos linuxeros, pero merece estar en la conversación. Permite jugar en streaming a montones de títulos de Steam, Epic y otras tiendas desde el navegador (Chrome o Edge en Linux).

El plan gratuito tiene limitaciones claras (colas de espera, sesiones de hasta una hora), y las suscripciones de pago no son baratas, pero a cambio puedes jugar a juegos muy exigentes sin tener una máquina potente. Call of Duty: Warzone, Fortnite, Destiny 2, Lost Ark, World of Tanks y otros muchos títulos se vuelven accesibles incluso desde un portátil modesto.

A día de hoy, si te apetece jugar en Linux, tienes muchas más opciones de las que aparenta a simple vista. Desde joyas libres como 0 A.D., Luanti, Battle for Wesnoth, Hedgewars o SuperTuxKart, hasta peso pesado moderno como Stardew Valley, Project Zomboid, Crusader Kings III, Valheim, Psychonauts 2 o Counter-Strike 2, pasando por todo un océano de free-to-play vía Steam, Heroic y GeForce NOW. Solo hace falta rebuscar un poco, probar y quedarte con lo que más encaje con tu estilo de juego, porque material para viciarse en Linux hay, y mucho.