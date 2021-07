Un IDE (Integrated Development Environment), o entorno de desarrollo integrado, no es más que una suite de herramientas usadas por desarrolladores y programadores para crear software. Gracias a estos IDEs no tendrás que usar un editor de texto independiente para escribir el código fuente, o un compilador para compilarlo, u otro depurador. Suelen integrar todo eso, y algunos más que eso.

Linux, especialmente Ubuntu, se ha transformado en una plataforma muy interesante para los desarrolladores. Si estás pensando en comenzar a programar desde este sistema operativo, aquí tienes una lista con algunos de los mejores IDEs que tienes disponibles actualmente…

Bluefish Editor

Bluefish Editor no es un IDE como tal, pero sí que puede ser una gran herramienta para los que buscan algo potente para desarrollo web. En estos casos son lenguajes interpretados que no necesitan ser compilados. Y este editor puede tener todo lo que necesitas y más, como un sistema de autocompletado, auto-identificación, potente buscador y herramienta de reemplazo, soporte para integrar programas externos como make, lint, weblint, etc.

Este programa soporta HTML (también XHTML y HTML5) y CSS, pero también otros lenguajes interesantes como Ada, ASP .NET y VBS, C/C++, D, Clojure, CFML, gettext PO, Google Go, Java y JavaScript, jQuery, Lua, y más.

Geany

Geany es muy popular en Linux. Es un IDE ligero que soporta la mayoría de los lenguajes más populares. Es simple y rápido para el desarrollo, con las funciones básicas que esperas de un programa como este, como el auto-identificado, resalto de la sintaxis, autocompletado del código o snippets, etc.

También incluye un sistema de plugins para extender sus capacidades, por lo que resulta aún más interesante en sus últimas versiones.

KDevelop

Este entorno de desarrollo integrado muy poderoso, completo y moderno. Se emplea para sistemas GNU/Linux, así como otros Unix (FreeBSD, Solaris y macOS), y también en Windows. Aunque esté desarrollado por KDE, también funciona bajo otros entornos de escritorio. Además, es gratuito y de código abierto, bajo licencia GPL. Soporta lenguajes de programación como C, C++, Python, PHP, y QML/JavaScript.

Eclipse

Eclipse es otro de los IDEs más populares y avanzados para Linux. Está escrito en Java y se usa principalmente para el desarrollo de aplicaciones Java, aunque soporta otros lenguajes con ayuda de plugins. Por ejemplo, como C, C++, COBOL, Fortran, Haskell, JavaScript, Perl, PHP, Python, R, Ruby, Ruby on Rails, Scheme, etc.

Brackets

El editor de código Brackets se puede meter entre los IDEs de Linux, aunque es un programa creado por Adobe especialmente para el desarrollo web, como le ocurría al primero de esta lista. Es fácil de usar y funcional, con multitud de herramientas así como posibilidad de agregar plugins.

Visual Studio Code

El popular IDE de Microsoft también se ha portado para Linux. Quién diría que entre los IDEs de esta plataforma estaría uno de los de Redmond hace unos años… Pero sí, así es, si desarrollas para Windows, es probable que prefieras hacerlos desde el rápido y potente Visual Studio Code.

Lazarus IDE

Lazarus IDE es una herramienta de desarrollo muy rápida, libre, gratuita que está disponible para varias plataformas, entre ellas GNU/Linux. Se basa en el lenguaje Object Pacal y es una gran alternativa a la conocida Delphi.

Anjuta

Anjuta es otro de los IDEs disponibles para Linux que te van a gustar. Este entorno de desarrollo integrado permite programar en lenguajes como C, C++, Java, Python, y también Vala. Incluye un montón de características avanzadas de programación. Además, está perfectamente integrado con GTK (GNOME).

NetBeans

Otro de los IDEs populares es NetBeans. Una suite libre y gratuita que está especializada en el lenguaje de programación Java. Además, tiene una gran cantidad de módulos para extenderlo.

Gambas3

Para los que prefieran trabajar con el lenguaje de programación Gambas (derivado de BASIC, y libre bajo licencia GNU GPL), seguro que apreciarán conocer Gambas3. Uno de esos IDEs disponibles para Linux para crear formularios con botones, cuadros de texto, y otros muchos objetos visuales.

Qt Creator

Por último, y no menos importante, también existe otro de esos IDEs populares, como Qt Creator. Como su propio nombre indica, especialmente diseñado para apps Qt. Desarrollado por TrollTech y con el que podrás desarrollar para diferentes entornos de escritorio, incluso para móviles Android e iOS.

