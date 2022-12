Mejores distribuciones Linux para 2022

El sistema operativo GNU/Linux se encuentra en multitud de sabores o distros. En 2022 hemos realizado una selección de las mejores y el resultado es el siguiente. Como verás, en el listado hay para todos los gustos y necesidades. Así que aquí va el listado con las mejores distribuciones Linux 2022 con la descripción, enlace de descarga, y los usuarios para los que va destinado. Recuerda que es solo una selección, y que hay otras muchas distros maravillosas. Pero estas son las que más nos han gustado:

Kubuntu

Ideal para: para todos los usuarios en general, sea cual sea su propósito.

Ubuntu es una de las distribuciones más populares, de eso no hay duda. Pero para los que no les ha gustado el cambio de Unity Shell a GNOME o que directamente no les gusta GNOME, tienes una fabulosa alternativa que funciona a la perfección, como es Kubuntu, basada en el entorno de escritorio KDE Plasma. La razón detrás de tanta popularidad es que es una distribución de Linux muy fácil de usar, fiable y con un extraordinario soporte. Además de eso, no es nada complicada, por lo que puede ser un buen objetivo si te has cambiado de Windows a Linux recientemente.

Por otro lado, hay que destacar que KDE Plasma se ha vuelto un entorno de escritorio muy ligero, con un consumo de recursos de hardware por debajo de GNOME, por lo que es muy positivo contar con este entorno para no malgastar recursos y centrarlos en lo que realmente te importa. Y no solo eso, se ha «adelgazado» sin perder ni un ápice de su potencia y capacidad para personalizarlo. Recuerda también que los programas de GNOME también son compatibles con KDE Plasma y viceversa, solo hay que satisfacer las dependencias de las bibliotecas necesarias.

Debido a la popularidad, el soporte de hardware es muy bueno, de hecho Canonical hace acuerdos con las distintas marcas para mejorar este soporte. Y en Internet podrás encontrar ayuda muy abundante…

Descargar Kubuntu

Linux Mint

Ideal para: para principiantes y aquellos que cambian de Windows a Linux.

LinuxMint está ganando tanta popularidad junto con Ubuntu dada su facilidad de uso. Este sistema operativo se basa en Ubuntu/Debian también, y cuenta con herramientas propias bastante prácticas para facilitar la administración y algunas tareas cotidianas.

Es un reemplazo ideal para Windows porque el escritorio Cinnamon ofrece una experiencia de escritorio similar al sistema operativo de Microsoft. Y lo mejor de todo es que no consume demasiados recursos de hardware, lo cual también es positivo.

Al igual que Ubuntu, LinuxMint también tiene una gran comunidad en línea para conseguir ayuda si fuese necesario.

Descargar Linux Mint

Zorin OS

Ideal para: todos los usuarios.

Zorin OS es otra distribución de Linux basada en Ubuntu y con una interfaz moderna y fácil de usar. Cuando el proyecto se inició por primera vez en 2008, la primera prioridad de los desarrolladores era desarrollar un sistema operativo fácil de usar basado en Linux, y lo cierto es que lo consiguieron.

Zorin OS está disponible para descargar e instalar en tres ediciones diferentes:

Pro tiene un diseño de escritorio premium similar a macOS o Windows 11, pero tendrás que pagar por su descarga. También viene con un conjunto de aplicaciones creativas a nivel profesional y software de productividad avanzado.

tiene un diseño de escritorio premium similar a macOS o Windows 11, pero tendrás que pagar por su descarga. También viene con un conjunto de aplicaciones creativas a nivel profesional y software de productividad avanzado. Core es una versión similar a la anterior, aunque algo menos completa que la anterior. Pero a cambio es gratuita.

es una versión similar a la anterior, aunque algo menos completa que la anterior. Pero a cambio es gratuita. Lite es la versión más reducida de las tres, y también gratuita.



Descargar Zorin OS

elementary OS

Ideal para: para los que buscan un entorno bonito y similar a macOS.

elementary OS es otra distribución de Linux con un entorno de escritorio muy refinado y elegante, con una interfaz limpia, moderna, y similar a macOS en todos los aspectos. Sin embargo, que no te engañe su aspecto, bajo él se esconde una potente distro basada en Ubuntu.

La última edición de Elementary OS es OS 6 Odin, que viene con una importante cambio visual y novedades en cuanto a funciones. Entre las novedades se ha incluido el soporte multitáctil, un nuevo modo oscuro, sanboxing de aplicaciones para mejorar la seguridad, y un nuevo instalador muy fácil de utilizar. Además, es totalmente gratuito y respeta tu privacidad, por lo que poco más se puede pedir.

Descargar elementaryOS



MXLinux

Ideal para: los que buscan estabilidad, facilidad y potencia en una misma distro.

MX Linux es una distribución de Linux que se podría considerar ligera, con entornos de escritorio como pueden ser XFCE, KDE Plasma y Fluxbox. Además, se hizo más popular por ser muy estable y potente, y lo cierto es que, aunque no sea el más usado, está siempre en las listas de las mejores distros.

Esta distro apareció en 2014, con base Debian y con algunas modificaciones interesantes, como su entorno de escritorio modificado para hacer el uso más cómodo a los que provienen de sistemas operativos como Windows o macOS. Todo es bastante simple y fácil de usar por lo general.

Descargar MX Linux

Nitrux

Ideal para: nuevos usuarios de Linux y amantes de KDE.

Nitrux es la siguiente distro en la lista. Desarrollada en base Debian y con entorno de escritorio KDE Plasma y bibliotecas gráficas Qt, Además, cuentas con algunos extras exclusivos, como la modificación NX de su escritorio y el firewall NX que incluye esta distro. Al ser fácil de usar, los usuarios que sean nuevos en Linux se encontrarán cómodos durante la migración, además viene con soporte AppImage para facilitar la instalación de aplicaciones universales.

Otro detalle positivo es que la distro tiene una comunidad activa en las redes sociales donde puedes interactuar con ellos sobre cualquier tema o consulta relacionada. Aunque no deberías tener demasiados problemas para utilizar esta otra maravilla…

Descargar Nitrux

Solus

Ideal para: para programadores y desarrolladores.

Aunque Ubuntu es la distro más popular entre desarrolladores y programadores, Solus puede ser también un sistema operativo apto para estas tareas. Además, cuenta con un entorno de escritorio bonito y de aspecto elegante y minimalista. Se desarrolla de forma independiente, basado en el kernel Linux y lo puedes encontrar con entornos como Budgie, MATE, KDE Plasma y GNOME. En cuanto al gestor de paquetes, usa eopkg, algo que quizás sea el mayor obstáculo para los usuarios…

La distro es muy potente, y se puede ejecutar incluso en equipos con un hardware más modesto. Incluso podría ser un sistema operativo bueno para los que aterrizan por primera vez en Linux, ya que es bastante fácil de usar y con una interfaz que te recordará mucho a Windows. Y lo mejor de todo es que viene con un sin fin de herramientas preinstaladas para desarrolladores, lo que lo hace ideal.

Descargar Solus

Manjaro

Ideal para: principiantes y usuarios experimentados.

Manjaro es una distribución de Linux basada en la conocida distro Arch Linux. Sin embargo, el objetivo de esta distro es hacer de Arch un sistema operativo fácil de usar incluso para principiantes. Y lo cierto es que lo han conseguido. Con Manjaro tendrás algo estable y robusto, incluso para usuarios que provienen de sistemas como Windows o macOS puede ser una opción dada su simplicidad.

Manjaro es rápido e incluye herramientas automatizadas para una experiencia perfecta para el usuario final, de forma similar a lo que ha hecho Linux Mint con Ubuntu. Por supuesto, cuenta con un instalador que no te las hará pasar tan mal como instalar Arch Linux a pelo, pero con todo lo positivo que te gusta de Arch.

Descargar Manjaro

CentOS Stream

Ideal para: para servidores.

CentOS Stream puede ser una buena alternativa para los que buscan un sistema operativo estable y robusto como reemplazo de Red Hat Enterprise Linux (RHEL), pero mantenido por la comunidad y totalmente abierto. Se trata de una distribución potente e ideal para instalar en servidores. Además, cuenta con SELinux por defecto, lo que también le dará una seguridad mayor.

Como sabrás, CentOS usa el gestor de paquetes rpm y yum, y es una de las distros que se basa en paquetería RPM. Además, tendrás una fantástica comunidad de usuarios para obtener información cuando la necesites.

Descargar CentOS Stream

Asahi Linux

Ideal para: equipos Mac con chips M-Series.

Esta distro basada en Arch Linux es bastante reciente, aunque ha dado mucho que hablar. Se trata de una distribución desarrollada especialmente para ser compatible con los equipos basados en chips Apple Silicon, como los M1. Por tanto, si tienes un Mac y quieres usar Linux sin problemas de compatibilidad con su CPU basada en ARM o con su GPU, Asahi Linux es la mejor opción que tienes a tu alcance. No obstante, otras distros también se han conseguido instalar sin problemas y de forma estable en estos equipos…

Descargar Asahi Linux

Kali Linux

Ideal para: para pentesting.

Kali Linux es la mejor distribución que existe para los hackers o expertos en seguridad. Está basada en Debian y cuenta con un sin fin de herramientas preinstaladas para el pentesting, ingeniería inversa, análisis forense, y otras herramientas para investigación de seguridad informática. No es ideal para usarlo como distro para diario, pero si necesitas un sistema operativo para pentesting será una gran solución. Además, ya tiene soporte para su instalación también en dispositivos móviles Android, en Raspberry Pi, y Chromebooks.

Descargar Kali Linux

openSUSE

Ideal para: principiantes y usuarios profesionales que buscan un sistema operativo estable y sólido.

openSUSE es otra de las grandes distribuciones Linux que no podían faltar en esta lista. Esta distro destaca por estar basada en paquetería RPM, y ser muy estable y robusta. Como sabes, encontrarás dos tipos de edición, una es la Tumbleweed que es un sistema de lanzamiento continuo y la otra es Leap que es una distro con soporte a largo plazo. Es decir, si quieres mayor estabilidad, Leap es la opción para ti, y si quieres contar con lo último en funciones y tecnologías, elige Tumbleweed.

Por supuesto, openSUSE viene con muchas herramientas y aplicaciones útiles tanto para usuarios nuevos como para usuarios profesionales de Linux. como para principiantes, ya que es muy fácil de utilizar. Y podrás elegir entre KDE Plasma, GNOME y Mate como entorno de escritorio. Y otro detalle positivo que no quiero olvidar es que integra YaST, una fantástica suite de herramientas de administración también presente en SUSE y que te facilitará mucho las tareas básicas.

Descargar openSUSE

Fedora

Ideal para: para todos.

Fedora es una distribución de Linux también patrocinada y emparentada con Red Hat y CentOS, como bien sabes. Tiene el respaldo de otras empresas, como le ocurre a Ubuntu. Por tanto, la estabilidad, robustez, y compatibilidad de esta distro tampoco tiene igual. Además, es una de las plataformas más innovadoras para los que busca trabajar con la nube, con contenedores, con impresoras 3D, etc. También puede ser grandiosa para los desarrolladores, y como sabes Linus Torvalds la ha instalado en su Macbook para trabajar con ella, por lo que también se adapta a los chips M.

Descargar Fedora

Tails

Ideal para: usuarios preocupados por la privacidad y el anonimato.

Tails son las siglas de The Amnesic Incognito Live System, una distro que se puede usar en modo Live y que su objetivo es evitar la vigilancia, la censura y conseguir mayor privacidad y anonimato cuando se navega por la red. Utiliza una red Tor por defecto, y cuenta con los últimos parches para tapar las vulnerabilidades más recientes. Además, al ser un Live, no dejará rastro en el equipo donde la uses. También tendrás una serie de herramientas que te ayudarán con la seguridad, como herramientas de criptografía para cifrar correos electrónicos, archivos, etc.

Descargar Tails

Rescatux

Ideal para: para técnicos del PC.

Rescatux es una distribución de Linux en modo Live y basada en Debian. No se trata de una distro para el día a día, pero es ideal para los técnicos o para los usuarios que necesitan reparar instalaciones de Linux o de Windows. Esta distro usa un asistente gráfico llamado Rescapp y cuenta con herramientas para reparar instalaciones dañadas o gestores de arranque de Linux y Windows de forma fácil. Tambiént iene otras muchs herramientas para solucionar otros problemas (restablecer contraseñas olvidadas, reparar sistemas de archivos, reparar particiones, etc.), incluso para usuarios sin experiencia. Y todo con un entorno de escritorio liviano como LXDE.

Descargar Rescatux

Arch Linux

Ideal para: usuarios avanzados.

Arch Linux es una de las distribuciones de Linux más estables disponibles, aunque como sabes no es ideal para principiantes, ya que es bastante compleja en cuanto a instalación y uso. Sin embargo, se basa en un principio de simplicidad que la hace muy robusta y permite un grado de personalización extremo. Por otro lado, destacar que sigue un modelo de lanzamiento continuo, por lo que el usuario siempre obtendrá la última versión estable con la que se cuenta en ese momento.

Descargar Arch Linux

Debian

Ideal para: para servidores y más allá.

Debian es una de las comunidades de desarrollo más extensas y con mayor prestigio. Esta distribución destacó por ser muy difícil de usar hace años, pero ahora lo cierto es que es tan fácil como otras, quitándose ese estigma. Además, es una de las distros más antiguas que siguen en la actualidad. Por supuesto, es segura, estable y robusta como una roca, por lo que también puede ser una alternativa a CentOS para servidores, pero en este caso basado en paquetería DEB. Cuenta con lanzamientos de versiones periódicos, y actualizaciones frecuentes y fluidas para obtener los últimos parches necesarios.

Descargar Debian

Absolute Linux

Ideal para: usuarios que busquen comodidad y ligereza.

Absolute Linux es una distro muy ligera y pensada para los usuarios que buscan un mantenimiento sencillo y configuraciones muy simples (incluye scripts y utilidades para ello). Este sistema operativo se basa en la conocida Slackware, pero al igual que le ocurre a Manjaro, no esperes que sea tan complicada de usar como ésta, sino que sus desarrolladores lo han hecho todo mucho más fácil (es verdad que está basado en texto y no en una GUI, pero es bastante sencillo). Una vez instalada, verás que viene con un gestor de ventanas como IceWM, y multitud de paquetes como LibreOffice, Firefox, etc.

Descargar Absolute Linux

Drauger OS

Ideal para: gamers.

Drauger OS es una distribución de Linux especialmente diseñada para gaming. Por tanto, los que buscan divertirse con los videojuegos, esta distro basada en Ubuntu puede ser ideal. Viene con muchas modificaciones y optimizaciones respecto a Ubuntu, con el fin de mejorar su rendimiento y experiencia en los videojuegos. Por ejemplo, se ha cambiado GNOME por Xfce y el tema GTK oscuro por defecto, un kernel optimizado, sustituye PulseAudio por Pipewire, etc. Además, al estar basada en Ubuntu, conservará la gran compatibilidad que esta distro ofrece.

Descargar Drauger OS

Debianedu/Skolelinux

Ideal para: estudiantes y educadores.

Por último, también tenemos otra distribución muy especial. Se trata de una versión modificada de Debian especialmente diseñada para entornos educativos. Esta distro se ha diseñado pensando en cumplir con los requisitos esenciales de las escuelas e instituciones educativas. Y lo mejor es que viene con un sin fin de aplicaciones preinstaladas para estos fines. Incluso puede ir más allá, por ejemplo, puede ser ideal para laboratorios informáticos, para servidores, estaciones de trabajo, y otras tareas que se necesitan en los centros de este tipo.

Descargar Debianedu/Skolelinux

¿Y tú? ¿Con cuál te quedas? Si tienes alguna otra favorita, no olvides dejarla en los comentarios, estaremos encantados de leerte…