Un año más desde LxA hacemos un nuevo análisis de distribuciones Linux para este 2016. Así podrás elegir cuál es la más apropiada de las distros vistas este año. Como ya sabes, la flexibilidad de GNU/Linux es extrema, dando la posibilidad de elegir entre centenares de distribuciones diferentes. Esto puede ser una ventaja, pero para algunos se transforma en un problema debido a que existe tal cantidad que es difícil elegir la mejor en cada caso.

Por eso te presentamos este artículo en el que te ayudaremos a elegir la mejor en cada caso. Los sabores disponibles hacen que haya para todos los gustos y necesidades, muchas filosofías de desarrollo que encajan a la perfección con la enorme cantidad de demandas diferentes y de gustos de los usuarios para que ninguno se sienta incómodo con su entorno de trabajo o entretenimiento.

Pues bien, en lo que llevamos de 2016 ya es suficiente para analizar las distribuciones de las que disponemos para comprobar cuál es más interesante. Para no convertir esto en un listado simple, me gustaría crear unas categorías y citar al “ganador” de cada categoría, haciendo que la elección por parte de nuestros lectores sea más sencilla. No obstante, muchos no estaréis de acuerdo con algunas elecciones, es cuestión de gustos y siempre lo digo. Cada cual puede elegir la distro que más le gusto o con la que más cómo se sienta.

No se trata de decir que una es mejor que otra, simplemente es cuestión de comodidad y conocimiento. Si eres un experto en Debian, por ejemplo, tal vez te interese escoger esta en vez de otra para cualquiera de las categorías que citaremos, puesto que la experiencia es un extra. Lo digo antes de que algunos usuarios se molesten porque su distro favorita no está en la lista o no ha sido seleccionada en una categoría concreta. Pido disculpas, pero hay que seleccionar una ganadora y eso no significa que tú estés confundido, lo repito, es cuestión de gustos.

Pues bien, las categorías que hemos seleccionado desde LxA y las distribuciones Linux 2016 “ganadoras” son:

Más personalizable: Arch Linux

Si necesitas una distribución flexible, a la que puedas personalizar a tu gusto, esa es Arch Linux. Aunque no se trata de una distribución ideal para principiantes, debido a que no es la más sencilla ni de lejos. Su instalación y ciertos aspectos pueden resultar rudos para los inexpertos, pero sus puntos fuertes son admirados para los usuarios con experiencia.

Más bonita: elementaryOS / Deepin OS

Si quieres un entorno bonito y te preocupa el aspecto visual, debes probar elementaryOS, se trata de una base Ubuntu a la que se le han retocado ciertos aspectos, como el entorno de escritorio Pantheon. Se trata de un entorno gráfico basado en GTK+ que te recordará visualmente a Mac OS X de Apple, tanto en diseño como en funcionlidad. Por ejemplo, Plack es un Dock similar al de Apple OS X.

Linux Deepin o Deepin OS es otra distribución que últimamente se ha hecho muy popular por su aspecto visual. Se basa en Debian y viene desde China, donde sus desarrolladores han realizado un gran trabajo creando su propio entorno de escritorio llamado Deepin Desktop Environment basado en GNOME. Sin duda es una de las más sencillas, bonitas y funcional.

Más innovadora: SolusOS y PapyrOS

Si quieres modernidad, SolusOS es una distro nueva con innovaciones interesantes. Una distribución GNU/Linux basada en Debian en la que se ha puesto mucho trabajo para desarrollar Solus project, con un entorno de escritorio llamado Budgie minimalista y un gestor de paquetes eopkg.

Por otro lado, PapyrOS me parece un proyecto muy interesante también y que sigue una tónica similar a la de Solus, dotar a una distro de un entorno de escritorio independiente e innovador. En este caso, su GUI está creada usando Material Design, el mismo que Google implementó en Android Lollipop para su interfaz, dando un toque minimalista y ligereza.

Más amigable con la nube: ChromiumOS/Chrome OS

Si quieres un entorno amigable y con la nube bien integrada, ese es ChromeOS, pero claro, nos encontramos con un producto similar a los de Apple. Google, a través de sus fabricantes, ofrece hardware+software, por tanto disponer de ChromeOS sin comprar el hardware es misión difícil. Pero para eso está ChromiumOS, la variante abierta de ChromeOS y que podrás probar en tu equipo. Fue creado basándose en el proyecto Google Chrome y creado por y para la nube, en un ambiente con apps disponibles desde una App Store fáciles de instalar similar a lo que es Android.

Por cierto, para los más tiquismiquis, Chrome OS, aunque lo haya incluido en este post, no es una distro GNU/Linux, al igual que Android tampoco lo es…

Mejor para los windowneros: Zorin OS

Si eres amante de Windows o provienes del sistema operativo de Microsft, quizás debas saber de la existencia de Zorin OS, una distro Linux con un entorno bastante amigable que te recordará al OS de la compañía de Redmond. Las ventanas, menús y otros aspectos visuales han sido bastante cuidados para que se le parezca…

Mejor para los que vienen de Mac OS X: PearOS

PearOS, también conocido como GMac Linux o SnowBlack Linux, es tu distro si quieres algo similar a Mac OS X. Si eres un usuario de sistemas Apple, PearOS te ofrecerá un entorno de trabajo similar al de la manzana y en el que te sentirás muy cómodo, eso sí, con Linux bajo el capó. Si quieres, también puedes buscar otros proyectos similares alternativos a este, que los hay y ya hemos hablado de ellos en LxA.

Mejor para los recienllegados: Ubuntu / openSUSE

Ubuntu es una distro genial para todos (incluso los más profesionales), pero sobre todo es el “Linux para humanos” de Canonical. Esta empresa ha realizado grandes esfuerzos por crear una distro completa, funcional e integrando las últimas novedades y tecnologías. Pero todo ello sin perder su simplicidad y esencia distinguida con su Unity (basado en GNOME Shell). Su enorme comunidad no te dejará solo ante el peligro y con una base que no podía ser mejor, Debian…

Otra distribución sencilla de usar debido a YaST es openSUSE. Es robusta, funcional y potente, tiene todo lo que necesitas, otra de las grandes junto a Ubuntu y por tanto que merece un hueco en este articulo. Detrás tiene a las compañías SUSE y AMD como principales pilares de desarrollo, por tanto debes considerarla como un proyecto serio en el que confiar.

Mejor para los de FreeBSD: Gentoo

Si vienes de FreeBSD, por ejemplo, pues quizás eches de menos tus venerados ports, por tanto, la mejor distribución para ti es Gentoo, con el gestor de paquetes Portage que tiene similitudes con estos ports de los que hablamos. La distro es bastante buena, pero desgraciadamente no es apta para los iniciados debido a su complejidad.

Mejor para los “perros viejos”: Slackware

Slackware es una de las distribuciones más primitivas. Han estado acompañando al kernel Linux casi desde su creación. Fue una de las primeras en crearse y aun sigue evolucionando hasta nuestros días. No es sencilla, por eso digo en el título que es apropiada para “perros viejos”, gente que ya esté curtida en el mundo Linux, al igual que Gentoo o Arch Linux, siendo estas tres de las más difíciles.

Mejor para portátiles: Ubuntu MATE

Ubuntu tiene muchos sabores como ya sabes, uno de estos sabores es Ubuntu MATE. Sencillamente estos sabores no son más que la base Ubuntu a la que se le integran diferentes entornos de escritorio, en este caso MATE. Por tanto tienes lo mejor de Ubuntu, pero con entornos diferentes y mantenidos de forma oficial. MATE fue creado a partir del código de GNOME 2, por desacuerdos con los cambios de GNOME 3, no siendo muy pesado pero completo para el uso en equipos portátiles.

Mejor para hardware viejo: Lubuntu

Lubuntu es otro de los sabores de Ubuntu con el entorno de escritorio LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment). Se trata de un entorno ligero que puede ser compatible con equipos con pocos recursos o con hardware más antiguo. Por eso, si quieres resucitar un viejo equipo o tienes un equipo poco ponente, instala Lubuntu y lo volverás a la vida.

Mejor para el IoT: Snappy Ubuntu Core

Aquí llega el gran Snappy Ubuntu Core, para combinarlo con otros gadgets como placas SBC, etc., haciendo tus proyectos conectados realidad. Desde la llegada del IoT o el Internet de las cosas en español, se están poniendo de moda multitud de proyectos. IPv6, sustituto de IPv4, trae direcciones IP más complejas y mucho más numerosas. El IPv4 se estaba agotando y ahora con la disposición de un sin fin de direcciones IP se pueden crear todo tipo de aparatos conectados, desde TVs, electrodomésticos, wearables, coches conectados, juguetes inteligentes, drones, robots, etc. Por eso los grandes como Canonical y Microsoft han visto el filón que esto supone, ésta última ha creado el proyecto Windows 10 IoT Core pero, no es porque esto sea una web sobre Linux, el proyecto está bastante limitado y es una total desilusión…

Mejor para PCs de sobremesa: Linux Mint (Cinnamon)

Igual que te recomendamos Ubuntu MATE para portátiles, creo que una de las mejores distros para un equipo de sobremesa es Linux Mint con entorno Cinnamon. Linux Mint es otra de las grandes distros, fantástica y de la que quedarás muy contento por la experiencia que ofrece. Por cierto, para los que no conozcan mucho Cinnamon (canela), se trata de una bifurcación o fork de GNOME Shell que se desarrolló inicialmente para Linux Mint, aunque ahora está disponible para otras distros. Conserva un entorno más tradicional como GNOME 2, con Muffin como gestor de ventanas (fork de GNOME 3 Mutter).

Mejor para gamers: SteamOS

Valve siempre se ha comprometido mucho con el mundo Linux. Ya lanzó grandes títulos de sus videojuegos para la plataforma del pingüino y ha creado proyectos como SteamOS y Steam Machine, siendo el primero una distribución Ubuntu Linux pensada para los videojuegos y multimedia con drivers propietarios para las tarjetas gráficas, con soporte para Steam Controller y con el entorno Steam preinstalado por defecto para ofrecer la mejor experiencia. Así puedes acceder a los más de 2200 títulos disponibles en la tienda Steam para no parar de jugar.

Mejor para privacidad: Tails

Tails es un LiveCD (o USB Live) del que hemos hablado en numerosas ocasiones. Al no necesitar de instalación, no deja rastro, pero además de tener todo lo necesario para su uso en modo vivo, la distribución se apoya en proyectos como Tor para el anonimato al navegar por la red. Dicen que es la distro que usa Edward Snowden…

Mejor para la producción multimedia: Ubuntu Studio

Ubuntu Studio es una distribución Ubuntu a la que se le ha agregado una serie de paquetes para la producción multimedia (edición de audio, vídeo y gráficos) que te vendrán de lujo si te dedicas a esto. En el pasado usó el entorno GNOME, pero a partir de la versión 11.1o comenzó a usar Xfce, un entorno liviano para dedicar la potencia a la edición, sin malgastar recursos en su GUI. Entre los paquetes que puedes encontrar están los destinados al audio: Ardour, Audacity, Hydrogen, JACK Audio Connection Kit, JAMin, LyLyPond, Mixx, MusE, Rosegarder, TiMidity++, Wired. Para vídeo están: CinePaint, PiTiVi, Kino, Stopmotion, VLC, etc. Mientras que para gráficos tenemos: Agave, Blender, Enbled, FontForge, GIMP, Inkscape, Scribus, Synfig, etc.

Mejor para empresas: SLES y RHEL

Red Hat y SUSE tienen este sector bien dominado con SUSE Linux Enterprise Server y Red Hat Enterprise Linux. Sinceramente no te sabría decir cuál es mejor, por eso las incluyo a las dos. Ambas tienen grandezas insuperables, pero diferencias entre ellas. Por tanto, según necesites una cosa u otra, puedes elegir entre ambas, aunque las dos potencian sus habilidades para gestionar servidores y grandes computadoras, las características de virtualización tan demandadas y por supuesto sin olvidar la nube.

Mejor para servidores: Debian/CentOS

Nuevamente hay dos grandes para servidores: Debian y CentOS. Tampoco sabría elegir uno de los dos. Son dos fuertes competidores a los que no se le puede quitar el título, dos que representan las dos caras del mundo de paquetes Linux: DEB y RPM. Debian es un macroproyecto inmenso, estable, seguro, robusto y potente que puede ser un gran aliado para instalar en tu servidor, con una comunidad inmensa de desarrollo y a la que acudir cuando surjan problemas. Por otro lado CentOS (Community Enterprise OS) es un fork basado en el código de Red Hat y patrocinado por esta empresa, por tanto puedes contar con un “Red Hat” gratuito para potenciar tu server y con grandes características…

Mejor para móviles: Plasma Mobile

Plasma Mobile es un proyecto muy novedoso que tal vez termine fracasando como otros o no tegan la atención que merece, como le ha ocurrido a Ubuntu Mobile, TizenOS, Sailfish o FirefoxOS. Pero también podría ser un gran éxito en el futuro y consigue cuajar. KDE ha vuelto a crear otro gran proyecto, se trata de un sistema operativo para dispositivos móviles basado en Kubuntu. Usa los drivers básicos de Android y el gestor de composición de ventanas Kwin/Wayland.

Lo bueno es que puede usar tanto apps nativas para Android como las nativas que se pueden encontrar para Ubuntu, creando un sistema algo más universal. Como era de esperar, KDE ha integrado soporte para Plasma widgets y por el momento puede ser instalado en Nexus 5 de Google y LG, aunque poco a poco podrá estar listo para más dispositivos…

Mejor para dispositivos ARM: Arch Linux ARM

ARM se ha transformado en una arquitectura muy a tener en cuenta debido a su rendimiento/consumo. Es ideal para el mundo actual por ofrecer una buena eficiencia energética, habiendo desplazado a otras arquitecturas como MIPS en dispositivos tales como routers, modems, controladores, etc., pero también se ha sabido hacer un hueco en tablets y smartphones, igual que en multitud de placas SBC e incluso equipos portátiles pequeños… Por eso, disponer de un buen sistema operativo para comandar estos aparatos es esencial, y ese es Arch Linux ARM.

Mejor para los amantes de la libertad: Tirsquel / Fedora

Se trata de un proyecto español, un proyecto gallego. Trisquel es una muy conocida distribución y bastante bien considerada por la FSF al no usar software privativo y al haber limpiado la distro de codecs, drivers y blobs cerrados en el kernel, siendo 100% libre. Lo puedes encontrar en tres ediciones: Trisquel, Trisquel Edu y Trisquel Pro.

Fedora

Fedora es también libre, por tanto representa una buena alternativa al proyecto español. Se basa en el sistema de paquetes RPM y cuenta con el respaldo de Red Hat. Es similar a lo que ocurre con openSUSE y SUSE. El proyecto surge con el objetivo de incluir solo software libre y de código abierto, siendo la cuarta distribución más popular tras Mageia, Linux Mint y Ubuntu.

No olvides dejar tus comentarios con sugerencias o dudas. Insisto nuevamente, existen muchas, tú puedes encontrarte más cómodo con alguna otra, pero esta es nuestra selección. Si tienes otra opinión diferente, déjala en un comentario, será muy bienvenida.

Si te has quedado con ganas de conocer las distribuciones Linux de 2017, pulsa en el enlace que te acabamos de dejar.