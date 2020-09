Existen multitud de distribuciones GNU/Linux para elegir. Esto es positivo y negativo a la vez. Por un lado es maravilloso tener a tu alcance multitud de distros que van dirigidas a usuarios muy específicos, con multitud de herramientas preinstaladas a tu alcance para eso que sueles hacer a diario. Una forma de satisfacer a muchos tipos de usuarios, a diferencia de otros sistemas únicos como macOS, Windows, etc.

Pero por otro lado está la ya conocida fragmentación, que dificulta bastante a los desarrolladores generar paquetes para todas ellas. Afortunadamente, muchas de las distribuciones son forks o derivadas de otras, por lo que son compatibles con los paquetes de la distro madre, es decir, hay familias compatibles entre sí y no todas se hacen desde cero. Realmente ha sido un dilema hasta hace no mucho: usuarios felices con muchas distros vs desarrolladores de paquetes felices con pocas. Con la llegada de los paquetes universales también se ha suavizado mucho este problema…

Además de esos pequeños inconvenientes, existe otro, y es el de elegir una distribución adecuada para ti. De eso irá este artículo, en el que intentaré ayudarte para que este otro problema también desaparezca.

¿Cuál es la mejor distro? (Criterios)

Siempre lo comento, pero no me canso de repetirlo. Cuando se hace un listado de las mejores distribuciones GNU/Linux no se pretende favorecer a unos proyectos y perjudicar a otros. Existen muchas distros maravillosas que no están en la lista, pero no se puede crear un artículo con todas, ya que sería un poco largo y tedioso.

La mejor distribución para ti es aquella con la que te sientas cómodo. Ni más ni menos que eso. Si te gusta y trabajas de forma eficiente, entonces no lo pienses más. ¡Es tu distro! Olvida lo que te dicen las guías, comparativas, etc.

Ahora bien, para aquellos usuarios que son recién llegados y que provienen desde otros sistemas operativos (consejos para usuarios Windows / consejos para usuarios macOS), este tipo de guías les ayudará a conocer las más usadas que les pueden interesar.

En cualquier caso, cuando pretendes elegir una distribución GNU/Linux, deberías tener presentes una serie de criterios según tus necesidades:

Robustez y estabilidad : algunas personas, por el trabajo que desempeñan, necesitan un sistema operativo lo más estable y robusto posible. Que no sea inestable y reduzca la productividad o les haga perder el trabajo que están haciendo por fallos.

: algunas personas, por el trabajo que desempeñan, necesitan un sistema operativo lo más estable y robusto posible. Que no sea inestable y reduzca la productividad o les haga perder el trabajo que están haciendo por fallos. Seguridad : evidentemente, en los tiempos actuales hay que ponérselo lo más complicado posible a los ciberdelincuentes. Por tanto, un sistema operativo también debería ser seguro, especialmente si lo estás usando para manejar datos sensibles, para empresas, servidores, etc.

: evidentemente, en los tiempos actuales hay que ponérselo lo más complicado posible a los ciberdelincuentes. Por tanto, un sistema operativo también debería ser seguro, especialmente si lo estás usando para manejar datos sensibles, para empresas, servidores, etc. Compatibilidad y soporte : no todas las distros incluyen soporte para todas las arquitecturas. En la actualidad están apareciendo equipos portátiles con ARM, y existe algún que otro proyecto con PowerPC, además de algunas placas con RISC-V. Por tanto, si en tu caso quieres usar alguna arquitectura más «exótica» que no es la x86, deberías vigilar bien la compatibilidad de la distro que pretendes elegir.

: no todas las distros incluyen soporte para todas las arquitecturas. En la actualidad están apareciendo equipos portátiles con ARM, y existe algún que otro proyecto con PowerPC, además de algunas placas con RISC-V. Por tanto, si en tu caso quieres usar alguna arquitectura más «exótica» que no es la x86, deberías vigilar bien la compatibilidad de la distro que pretendes elegir. Paquetería : no me refiero al tipo de paquete en sí, sino a la disponibilidad de software para tu distro. A pesar de los paquetes universales que he citado, no todos los proyectos de software empaquetan en ese tipo de paquete, por lo que en ocasiones puede ser algo limitante. Por lo general, la mayoría de las distros conocidas tienen gran cantidad de paquetes y no será un problema. Pero por ejemplo, las DEB son las claras favoritas en este caso. La grandeza de Debian y popularidad de Ubuntu han contribuido en gran medida a ello…

: no me refiero al tipo de paquete en sí, sino a la disponibilidad de software para tu distro. A pesar de los paquetes universales que he citado, no todos los proyectos de software empaquetan en ese tipo de paquete, por lo que en ocasiones puede ser algo limitante. Por lo general, la mayoría de las distros conocidas tienen gran cantidad de paquetes y no será un problema. Pero por ejemplo, las DEB son las claras favoritas en este caso. La grandeza de Debian y popularidad de Ubuntu han contribuido en gran medida a ello… Usabilidad : esto no depende tanto de la distro en sí, sino más bien de otros componentes. Por ejemplo, el gestor de paquetes (algunos resultan más sencillos que otros), el entorno de escritorio (o ausencia de él), etc. Por tanto, será algo secundario, ya que podrías instalar un entorno de escritorio o gestor de ventajas favorito en tu distro favorita, aunque no lo usase por defecto.

: esto no depende tanto de la distro en sí, sino más bien de otros componentes. Por ejemplo, el gestor de paquetes (algunos resultan más sencillos que otros), el entorno de escritorio (o ausencia de él), etc. Por tanto, será algo secundario, ya que podrías instalar un entorno de escritorio o gestor de ventajas favorito en tu distro favorita, aunque no lo usase por defecto. Otros aspectos: otras cosas que te pueden ayudar a elegir son ciertos sistemas que generan simpatía y antipatía a ciertos usuarios, ya sea por cuestiones técnicas, de administración, seguridad, etc. Por ejemplo, SELinux vs AppArmor, systemd vs SysV init, etc. Como dije antes, busca siempre con el que te sientas más cómodo, no el que te digan que es mejor, ya que una buena administración de un sistema concreto puede marcar la diferencia más allá del software que uses. ¿De qué te sirve usar un sistema, si no sabes utilizarlo bien, solo porque dicen que es el mejor? Eso solo te llevará a un mal uso, poca productividad, frustración, etc. Por eso son a veces algo absurdas las luchas por saber cuál es el mejor…

Dicho esto, vamos a por la lista…

Lista de las mejores distribuciones GNU/Linux de 2020

Cada año varía poco la lista de las mejores distribuciones GNU/Linux, y es que ya hay grandes proyectos bastante asentados que siguen en cabeza año tras año. No obstante, está bien recordar algún que otro proyecto que haya sorprendido especialmente. Y el resultado es…

Ubuntu

Ubuntu es una de las distribuciones más queridas y usadas. Tanto para los usuarios principiantes que buscan algo sencillo con buen soporte de hardware, como para desarrolladores que encuentran multitud de entornos de desarrollo que funcionan a las mil maravillas en esta distro de Canonical.

Se basa en Debian, y emplea paquetería DEB, aunque como bien sabes, también está empleando paquetes snap en la actualidad. La herencia de Debian también ha dotado a esta distribución de una buena robustez, estabilidad y seguridad. Además, si te gusta el gaming, también verás puede ser una gran opción.

Como bien sabes, existen varios sabores. Aunque Ubuntu emplea el entorno de escritorio GNOME por defecto, también encontrarás distros como Kubuntu (con KDE Plasma), Lubuntu (con LXQT), Ubuntu Budgie (con Budgie), Ubuntu MATE (con MATE), Xubuntu (con Xfce), etc. Todos ellos con toda esa esencia Ubuntu en común, pero con otros entornos gráficos diferentes…

Descargar Ubuntu

Debian

Debian es una de esas distribuciones madre de la que han derivado muchas otras. Este proyecto es uno de los más grandes y geniales que puedes encontrar en el mundo del software libre. Una gran distro estable, robusta, y segura con la que poder trabajar en casa o crear un servidor profesional.

Esta distribución, al igual que ocurre con Ubuntu, puede ser un gran aliado para los que buscan un sistema operativo multipropósito. Ahora bien, quizás no sea la más sencilla de todas para usuarios principiantes.

En cuanto al gestor de paquetes, como las derivadas de Debian, esta distro utiliza dpkg como gestor de paquetes DEB a bajo nivel y también APT para la gestión a más alto nivel.

Además, es bastante versátil. Al igual que ocurre con Ubuntu, puedes elegir entre diferentes entornos de escritorio, desde KDE Plasma y GNOME, pasando por Xfce, LXDE, e incluso gestores de ventanas como Openbox, Wmii, etc. Y eso no es todo, encontrarás también Devuan si no te gusta systemd. Incluso encontrarás proyectos Debian que no usan el kernel Linux, como ya hemos comentado en varias ocasiones en LxA, como Debian GNU/kFreeBSD, Debian GNU/Hurd, etc.

Descargar Debian

openSUSE

openSUSE es una de las favoritas para muchos. También puede servir como distribución genérica para todo tipo de usos. Es una distro estable, robusta y segura. Un proyecto mantenido por la comunidad y que no hay que confundir con su «hermana mayor» SUSE.

En cuanto a entornos, también es compatible con KDE Plasma, GNOME, Cinnamon, Enlightenment, LXDE, MATE, Xfce, así como gestores como Fluxbox, i3, awesome, etc. Eso sí, como sabrás, se basa en paquetería RPM en este caso, con el gestor de paquetes zypper, o de forma gráfica con YaST2.

Ya sabes que tienes a tu disposición la opción Tumbleweed y Leap, siendo la primera una distro de actualización continua y la segunda una distro completa de lanzamientos periódicos…

Descargar openSUSE

Linux Mint

Linux Mint es otra de las mejores distribuciones GNU/Linux. No solo por su robustez, estabilidad y seguridad, sino porque esta distro franco-irlandesa basada en Ubuntu/Debian está entre las que mejor usabilidad tiene. Por lo que hacer cualquier cosa será muy sencillo, incluso si provienes de Microsoft Windows.

Linux Mint usa el entorno de escritorio Cinnamon, aunque también encontrarás otros sabores con MATE y con Xfce, etc. Por supuesto, al estar basadas en esas distros, empleará paquetes DEB.

Por cierto, es interesante destacar que existen una serie de herramientas propias, las «Mint tools» que son pequeñas aplicaciones que te ayudarán con el trabajo de administración, como MintUpdate para actualizar, MintInstall para instalar paquetes de software, MintDesktop para configuración el entorno de escritorio, MintConfig para configurar el sistema, etc.

Descargar Linux Mint

elementaryOS

elementaryOS es una distribución basada en Ubuntu que ha rediseñado su entorno de escritorio. Y como puedes ver, busca bastante inspiración en macOS de Apple en cuanto a simplicidad y funcionalidad. Precisamente su aspecto ha hecho que esta distribución poco a poco gane popularidad entre la comunidad de usuarios.

elementaryOS usa un entorno de escritorio GNOME como Ubuntu, pero usan un shell propio llamado Pantheon. Es decir, lo mismo que estuvo haciendo Canonical con su shell Unity. Este shell es más ligero que GNOME Shell y también tiene algunos agregados como las apps Plank, Epiphany, Scratch, Birdie, etc.

Plank es el dock que se muestra en pantalla para lanzar las apps, mientras que Epiphany es su navegador web, Scratch es un editor de texto simple, y Birdie es un cliente de Twitter propio. Además, también usa un gestor de ventanas Gala, que está a su vez basado en Mutter.

Descargar elementaryOS

Solus OS

Solus es un sistema operativo especialmente diseñado para uso en el hogar, con una interfaz sencilla y agradable para los usuarios más novatos. Anteriormente se conocía como Evolve OS, y fue iniciado por Ikey Doherty, enfocando el diseño hacia la facilidad de uso.

Puedes elegir descargar varias imágenes ISO con diferentes entornos de escritorio. Por ejemplo, Budgie, el entorno de escritorio de Solus. Pero también GNOME, MATE y Plasma.

Budgie, si no lo conoces ya, es un entorno bastante simple, liviano, moderno y minimalista en aspecto y que surge de GNOME 3 con algunos aspectos de GNOME 2. Además, deberías saber que este sistema operativo usa su propio gestor de paquetes llamado eopkg, que está basado en PiSi. Por tanto, necesita sus propios repositorios.

Descargar Solus

Zorin OS

Zorin OS es una distribución irlandesa basada en Ubuntu y que está orientada a ser una alternativa sencilla para Windows (su interfaz es bastante parecida) y macOS diseñada para ser rápida, potente, segura, y que respete tu privacidad.

Además de tener un entorno de escritorio amigable para los usuarios de Microsoft Windows, también permitiría el uso de algún software nativo mediante WINE. Y eso no es todo, ya que incluye algunas herramientas adicionales para simplificar ciertas configuraciones como lo hace Mint…

Descargar Zorin OS

Fedora

Fedora es la distribución en la que están basadas RHEL y por ende también CentOS. Una distribución desarrollada por la comunidad y que se basa en paquetería RPM, con el gestor rpm a bajo nivel y también el de alto nivel DNF. Y por defecto usará GNOME como entorno de escritorio.

Esta distribución es muy segura, estable, y robusta. Puede ser un gran entorno de trabajo si no quieres problemas, además de ser muy versátil para adaptarse tanto a un equipo doméstico, como también para empresas y servidores.

La plataforma también está cargada de innovación, utilidades para la nube, contenedores, y desarrollo de software.

Descargar Fedora

CentOS

CentOS proviene de Community ENTerprise Operating System), y es una bifurcación a nivel binario de RHEL (Red Hat Enterprise Linux), siendo ésta a su vez usa a Fedora como base. A diferencia de RHEL de Red Hat (IBM), CentOS está compilada por voluntarios de la comunidad a partir del código fuente de RHEL. Esa es la principal diferencia entre ambas.

Esta distribución puede ser válida para todo tipo de uso, aunque es especialmente buena si piensas crear un servidor con ella. Te aportará gran estabilidad, robustez y buena seguridad si sabes cómo administrarla correctamente. Es decir, podría ser una gran alternativa a Debian, pero en este caso basada en RPM.

Recuerda que tienes dos posibilidades, CentOS Linux, que es la distro normal, y también CentOS Stream. En e caso de Stream, es una distro de lanzamiento continuo que se adelanta al desarrollo de RHEL, es decir, estaría a medio camino entre Fedora y RHEL.

Descargar CentOS

Arch Linux

Arch Linux es una de las distribuciones más simples, pero eso no quiere decir que sea la más sencilla. Todo lo contrario, junto con Gentoo y Slackware, Arch tiene fama de no ser una distribución nada sencilla para usuarios principiantes. Afortunadamente, su Wiki es una de las mejores, con todo bastante bien explicado.

Pese a eso, está entre las mejores, ya que ofrece muchas posibilidades de personalización para adaptarla a tus necesidades. Aunque es una exageración lo que voy a decir, pero es casi como LFS, pudiendo ir construyendo la distro completa con lo que más te gusta…

Se basa en el principio KISS (Keep It Simple Stupid), con un entorno bastante simple y liviano. Además, utiliza el gestor de paquetes pacman, con sus propios repos.

Descargar Arch Linux

MX Linux

MX Linux quizás no es un nombre de los más conocidos, pero por algunas razones se ha posicionado en las listas de las distribuciones GNU/Linux más populares. ¿Por qué la usan tantos usuarios entonces? Bien, hay que decir que está basada en Debian, pero que la han diseñado para ser muy amigable para principiantes en cuanto a su interfaz.

No necesitarás grandes conocimientos para poder manejar este sistema operativo, y se puede beneficiar de toda la paquetería Debian para la que es compatible. A eso hay que agregar que es liviano, y que coge algunos componentes centrales del proyecto antiX/MEPIS, junto con software adicional creado y empaquetado por la propia comunidad MX.

MX Linux emplea el entorno de escritorio Xfce/Fluxbox por defecto, aunque también puedes contar con otros como KDE Plasma.

Descargar MX Linux

Manjaro

Manjaro es otra distribución con entornos de escritorio Xfce, KDE Plasma, GNOME, etc., y que está basado en Arch Linux. Pese a esa base, no es complicado como ésta. Se trata de una distro enfocada a que el usuario se encuentre cómodo desde el principio y su uso sea fácil. Por tanto, si quieres lo bueno del mundo Arch y la facilidad, Manjaro es una gran opción.

Al estar basada en Arch, también emplea el gestor de paquetes pacman, y aunque es compatibles con sus paquetes, Manjaro tiene sus propios repositorios de software.

Si eres ya un «perro viejo» de Linux, además de Arch y Debian, recuerda que hay otras interesantes como Slackware y Gentoo, aunque no hayan entrado en la lista…

Si te gusta alguna otra, eres libre de dejar tus recomendaciones en los comentarios. Como he dicho, no se pueden incluir todas las que me gustarían en la lista, puesto que se haría inmensa… Pero creo que con estas 12 hay una buena representación de las mejores.