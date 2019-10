Como de costumbre, hacemos el ranking de las mejores distribuciones GNU/Linux de 2019. Aunque ya sabes que es cuestión de gustos y necesidades… Lo que a unos les parece bueno para otros no lo es tanto, pero lo bueno de esta fragmentación es que hay casi para cualquier gusto. Y si no, pues te creas tu propia distribución desde cero con proyectos como Linux From Scratch, etc. Pero para esta elección de LxA se ha tenido en cuenta popularidad y aspectos técnicos.

Para hacer una mejor selección, he creado varias categorías diferentes para las que he seleccionado la distro ganadora de este 2019. De esta forma se cubre un mayor espectro de usuarios que seguramente encuentren su favorita dentro de esta selección. Además, he incluido algunas categorías que no las sueles encontrar en otros blogs, pero que me parecen importantes. Y dicho esto, pasamos directamente a las categorías y las ganadoras, pero recuerda que puedes dejar tus comentarios con tu favorita, puesto que sé que algunos pueden no estar del todo de acuerdo y tendrán su preferida…

Mejor distribución para uso genérico: Ubuntu

Una de las distros más usadas y que no puede faltar en ningún ranking es Ubuntu. La joya de Canonical se ha posicionado como la favorita de muchos. Uno de los motivos es que hace de Debian más sencillo y amigable, pero conservando la potencia, estabilidad, seguridad y solidez de éste proyecto.

Al ser tan popular, encontrarás muchos paquetes disponibles para ella, y una enorme comunidad de usuarios dispuestos a ayudar, multitud de sitios y tutoriales en la red para enseñarte a hacer casi cualquier cosa, etc. Por tanto, para mi es la primera opción casi para cualquier usuario que quiera probar Linux y tener una distro genérica para cualquier cosa. Es decir, una alternativa real a Windows y macOS.

Mejor distribución para gaming: SteamOS

Valve ha creado su distro SteamOS, basada en Ubuntu pero que incluye una serie de controladores originales de GPUs y otro hardware para videojuegos. Por supuesto, también tiene una integración de serie con el cliente Steam. Para que puedas disfrutar del gaming desde el principio y con los mejores resultados.

Mejor distribución para portátiles: MX Linux

MX Linux ha ido tomando popularidad con los años. Se basa en el proyecto antiX y MEPIS. Diseñada para ser elegante y eficiente en cuanto a consumo de recursos, lo que la hacen una buena opción para obtener un buen rendimiento y alargar la autonomía de tu portátil.

Además, es una distro fácil de configurar y usar, que ofrece un buen rendimiento a sus usuarios. Incluso si eres principiante te vas a encontrar cómodo en este ecosistema. Y su comunidad es bastante amplia y amigable para resolver tus dudas y problemas, si te topas con alguno.

Distribución más segura: Qubes OS

Qubes OS es una distribución para paranoicos de la seguridad, como también otras como Whonix, etc. Es un proyecto del que hemos hablado en LxA. Para asegurar el sistema se basa en el aislamiento (fencing), usando virtualización implementada mediante Xen, separando varios entornos sobre máquinas virtuales para evitar ciertos tipos de ataques o limitar su impacto.

Mejor distro ligera para hardware antiguo: Puppy Linux

Puppy Linux es otro de los clásicos cuando se habla de entornos ligeros y para poder instalar en equipos con hardware antiguo. Con Puppy podrás hacer que tu equipo corra como nunca o poder resucitar viejos equipos que tengas abandonados porque se ralentizan con otros sistemas operativos modernos… Puede almacenarse en apenas 100 MB y ejecutarse con solo 64 MB de RAM.

Mejor distribución para preservar privacidad y anonimato: TAILS

TAILS ya sabes que es la distribución que puedes usar en modo Live para navegar y hacer tu trabajo online sin dejar rastro o, mejor dicho, dejando el menor rastro posible. Sus actualizaciones de seguridad, y la configuración que ofrece por defecto, te garantizan poder preservar tu privacidad y anonimato. Sin duda, la mejor en este aspecto.

Mejor distribución para dispositivos móviles: KDE Plasma Mobile

KDE Plasma Mobile es un sistema operativo para dispositivos móviles que debes conocer si quieres pasar del clásico Android. Lo puedes instalar en varios modelos de dispositivos y ofrece una buena experiencia. Es cierto que Ubuntu Touch también es una maravilla, y sigue latente, pero he preferido destacar este otro proyecto por algunas características que me gustan más. Un ejemplo es el poder usar un entorno gráfico tan poderoso como KDE Plasma en tu móvil.

Mejor distribución para desarrolladores: Ubuntu

El apoyo de Canonical, el soporte de esta distro y todos los IDEs, herramientas de programación, y demás entornos de trabajo para los desarrolladores que están disponibles para esta distro Ubuntu, la hacen perfecta para estos trabajos. Otros, en cambio, prefieren otras como CentOS, Debian, Manjaro, Fedora o Arch Linux.

Mejor distribución para servidores: CentOS & Debian

Ya sabes que Fedora da paso a RHEL y RHEL a CentOS. Por tanto, con CentOS tenemos una distribución mantenida por la comunidad, gratuita y con las ventajas de RHEL al ser una bifurcación binaria de ésta. Así que si quieres montar un servidor basado en paquetería RPM y con SELinux, debes elegir CentOS.

Debian es su otro gran contrincante en este aspecto. Pero en este caso, para aquellos que quieran un sistema también fiable, seguro, robusto y sólido, pero con paquetería DEB y AppArmor como sistema de protección por defecto. Para mi personalmente, mejor para administración que SELinux…

Mejor distribución para empresas: RHEL y SLES

SUSE, junto con Red Hat (ahora de IBM), son las dos distros más poderosas para entornos empresariales. Tanto SLES como RHEL mantienen una dura batalla para ser líderes en este sector. ¿Cuál es la clara ganadora? Pues yo diría que no hay una que pueda obtener la corona definitiva, puesto que las diferentes herramientas y servicios ofrecidos hacen cada una de ellas especial y, quizás, preferible para según qué tipo de empresas y tareas…

La distribución más personalizable: Arch Linux

Arch Linux es complicado de instalar, junto con Gentoo y Slackware, de las más complicadas. Así que es apta para usuarios avanzados, ya que podría ser un problema para los principiantes. Pero a cambio, ofrece una capacidad de personalizarse y una flexibilidad sin igual. Por tanto, la puedes moldear a tu gusto “casi casi” como si creases tu propia distro desde cero.

Mejor distribución para principiantes: Linux Mint

Linux Mint es una de las distribuciones más sencillas para los novatos, aunque hay otras que podrías elegir como alternativa a ésta si no te gusta (otro ejemplo sería la propia Ubuntu o elementaryOS). Linux Mint es un sistema operativo moderno, con un buen diseño y que sea totalmente amigable para los más novatos.

Mejor distribución GNU/Linux para SBC: Raspbian OS

Raspberry Pi Foundation ha creado su fantástica SBC Raspberry Pi, pero también un sistema operativo oficial basado en Debian. Ya sabes que me refiero a Raspbian OS, que se presenta como el mejor sistema operativo “todo terreno” para este tipo de placas baratas. No obstante, ya sabes que existen otros muchos, en función de lo que necesites. Por ejemplo, podrías necesitar una mejor integración con Kodi, etc. En tal caso, quizás te interesaría más Lakka, LibreELEC, etc.

Mejor distribución para las certificaciones: ¿?

Si estás pensando en realizar algún tipo de certificación como las de la Linux Foundation o las de LPI, es mejor que te ciñas a unas distribuciones concretas. El motivo es que la mayor parte del contenido de estas certificaciones se refiere a un tipo de distribución. Por ejemplo, en las certificaciones LPIC vas a encontrar temas sobre gestión de paquetes DEB y RPM, con los gestores populares para estos binarios, pero no otro tipo de gestores como pacman, portage, etc.

Además de eso, en el caso de las certificaciones LFCS y LFCE, solo dejan hacer el exámen online con unas distribuciones concretas. Hace un tiempo permitían openSUSE, Ubuntu, Debian, y CentOS. Actualmente solo Ubuntu y CentOS. Así que debes tener esto muy en cuenta… Es mejor que te acostumbres a una de las distros con las que vas a realizar el examen y no llevarte sorpresas.

Espero que te haya ayudado a elegir tu futura distro GNU/Linux, ya sabes que puedes dejar tus comentarios con tus aportaciones. Siempre lo digo, pero lo vuelvo a repetir, es cuestión de gustos y hay maravillosas distros que he dejado fuera. Pero eso no significa que sean peores…