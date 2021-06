Las mejores apps To Do List para el escritorio Linux

Si eres de los que les gusta mantener un orden para el día a día, para el trabajo o los estudios y que no se olvide hacer ninguna tarea o cita, entonces te encantará conocer algunas de las mejores apps tipo To Do List que están disponibles de forma nativa para el escritorio Linux.

Estas apps han ido mejorando considerablemente, y ya no son simples agendas o listas con tareas que te quedan por hacer. También han ido agregando funciones de calendario, temporizadores, notificaciones, e incluso algunas utilidades para ayudarte a conseguir tus objetivos y ser mucho más eficiente, mejorando la productividad.

Algunas de las apps To Do List recomendables para el escritorio GNU/Linux (algunas están disponibles también en versión web y para dispositivos móviles) son: