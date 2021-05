Las mejores aplicaciones para la gestión de entornos educativos

Los entornos educativos son vitales. De ellos depende el aprendizaje de multitud de personas en todo el mundo. Si se monopolizan con software privativo, estarás empujando a esos alumnos a que tengan que invertir dinero en licencias una vez salen del entorno para poder seguir usando los mismos programas.

Además de eso, algunas escuelas de ciertos países tercermundistas no tienen acceso a algunos sistemas operativos y software dado el precio de las licencias que no se podrían permitir. Esto genera una brecha educativa importante entre los países más pobres y los ricos y que obliga a los más pobres a elegir entre el dilema ético de usar software propietario pirata o no usar herramientas informáticas.

Por eso, es muy importante disponer de herramientas para entornos educativos que sean de software de código abierto, libres y gratuitas. Ellas logran equilibrar en cuanto a igualdad de oportunidades a todos, sean del origen que sean.

Aquí me centraré en las que se emplean para la gestión de estos entornos educativos y que son vitales para impartir las clases, como: