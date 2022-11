Mejores aplicaciones en formato Flatpak del 2022

En mi repaso personal y absolutamente arbitrario de los programas que más me gustaron del año a punto de terminar le toca el turno a las aplicaciones que se distribuyen en formato Flatpak. Reitero la invitación para que hagas tu propia lista en el formulario de comentarios ya que el objetivo de esta serie de artículos es difundir la existencia de aplicaciones no tan conocidas.

La preparación de esta serie de artículos me dejó la sensación de que Flatpak le está ganando la partida a Snap en lo que se refiere no solo a la cantidad de títulos disponibles como a la frecuencia de actualización. Sin embargo, no es algo que pueda afirmarse sin investigarlo en profundidad.



Mejores aplicaciones en formato Flatpak

Betterbird

El apoyo de la Fundación Mozilla al cliente de correo electrónico Thunderbird no ha sido todo lo entusiasta que debería. Es por eso que un grupo de desarrolladores comenzó a trabajar en un fork que incluyera no solo las características que los usuarios venimos pidiendo hace tiempo sino también la corrección de errores que venimos padeciendo.

Betterbird incorpora capacidades de búsqueda complejas incluyendo dentro de mensajes cifrados, la posibilidad de determinar la carpeta de la cual se inicia el programa, la posibilidad de adjuntar archivos recientes y la personalización de la forma en que se muestran las direcciones. La lista completa de características diferenciales se puede ver aquí.

Secrets

A medida que me voy haciendo viejo mis preferencias se decantan cada vez más por las aplicaciones (Y dispositivos) que hacen una sola cosa muy bien en vez de las que hacen múltiples cosas de manera razonable.

Es cierto que muchos gestores de contraseñas incluyen un módulo para generarlas y lo mismo hacen varios servicios online, pero si como yo prefieres una herramienta independiente, puedes darle una mirada a Secrets.

El uso es realmente simple, solo tienes que determinar la longitud de la contraseña deseada y si deben incluir mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Una vez establecido esto solo hay que generar la contraseña y copiarla.

NightPDF

Permítanme una exageración. El modo oscuro es la gran innovación tecnológica de los últimos 10 años. No, no le agregué nada alcohólico al café del desayuno, simplemente que para quienes tenemos determinado tipo de dificultades visuales el fondo blanco es como el ajo para Drácula. Y, dije al principio que esta era una lista absolutamente arbitraria.

Es cierto que la mayoría de los lectores de pdf ya incorporan algún tipo de modo oscuro. Pero NightPDF lo convierte en su característica principal incorporando tres filtros por defecto (Monocromo, sepia y ojos rojos) además de permitir crear otros nuevos. Si compartes el lector con otra persona, también permite la lectura sin filtrar.

QPromt

El telepromter es una máquina que se coloca encima de la cámara de televisión encargada de mostrar el texto que la persona que sale en antena tiene que leer. La idea es que el espectador sienta que lo están mirando a los ojos. Para los creadores de videos existen muchas herramientas de software que simulan su funcionamiento. También se pueden usar para técnicas de estudio como la llamada Fotolectura o simplemente ahorrarte pulsar el teclado cada vez que tienes que pasar de página.

QPromt es multiplataforma por lo que se puede importar un guion creado en el procesador de textos del ordenador, darle formato en la versión de escritorio del programa y leerlo desde una tableta o dispositivo móvil.

Admite el formateo del texto y el fondo transparente.

Glyphtracer

Voy a hacer trampa. Aunque esta aplicación no se actualiza dese el año pasado, me interesó tanto lo que hace que le hago un lugar. Hay muchos programas de pago y servicios web que identifican la tipografía utilizada en un texto que aparece en una imágen pero, Glyphtracer lo que hace es facilitar la creación de una tipografía nueva que se corresponda con la imagen. Esto es muy útil ya que no siempre hay disponible una alternativa de código abierto.

Por supuesto que se obtendrán mejores resultados cuanta más cantidad de imágenes de letras haya disponible.

