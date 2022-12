Mejores aplicaciones de código abierto en la tienda de Windows

Vamos a terminar esta serie de listas con las mejores aplicaciones de código abierto que podemos encontrar en la tienda de Windows. Aunque nunca logró la popularidad de los gestores de paquetes de las distribuciones Linux o la tienda de aplicaciones de Apple, esta herramienta es una muy buena forma de encontrar, instalar y mantener actualizadas las aplicaciones.

En las otras listas mi objetivo era encontrar aplicaciones poco conocidas. Dado que este puede resultar más del interés de quienes recién se están asomando al mundo del código abierto, los títulos de esta lista serán viejos conocidos para la mayoría de los lectores.



Este año la presencia de programas de código abierto en la tienda de Microsoft estuvo en discusión. Habiendo detectado que terceros aprovechaban las licencias libres para vender aplicaciones, Microsoft al principio prohibió cobrar por este tipo de programas. Esto perjudicaba a los desarrolladores legítimos que buscaban financiar su trabajo de esta forma.

Por suerte, la redacción de los términos y condiciones fue modificada.

En este caso Microsoft no fue el malo de la película. Trataba de poner fin a una práctica que consistía en tomar el código fuente de un programa de código abierto. empaquetarlo como una aplicación universal de Windows, cambiarle el nombre y venderla en la tienda.

El caso más notorio fue el de LibreOffice que se vendía a 2,99 dólares que supuestamente irían a las arcas de The Document Foundation. Pero, la TDF jamás se entró.

Otras víctimas fueron ScreenToGif, PhotoDemon, Captura y OBS Studio.

Las prácticas iban desde cobrar por la aplicación hasta el cobro por habilitar funciones extras.

Mejores aplicaciones de código abierto de la Windows Store

Para encontrar los programas que mencionamos solo tienes que abrir la tienda de aplicaciones (El lanzador está en la barra inferior) y poner los títulos en el buscador.

La diferencia entre las aplicaciones instaladas en forma normal y las de la tienda de Windows es que estas están pensadas para utilizarse en todos los dispositivos fabricados por Microsoft.

El gran problema de Windows es que la gente podía descargar aplicaciones de cualquier origen, esto no solo fomentaba la piratería, además constituía un grave problema de seguridad. En algunos casos estos programas pedían permisos de administrador, muchas veces por motivos legítimos, pero otras no.

Cuando se otorgan privilegios de administrador una aplicación, tiene libertad para instalar programas malignos, eliminar datos importantes, registrar las pulsaciones de teclas o dañar de múltiples formas al ordenador.

En el caso de las aplicaciones de la Tienda, Todas tienen permisos limitados. Su ejecución es dentro de la llamada «caja de arena», es decir que solo tienen acceso a partes limitadas del sistema operativo.

Gimp

Decir que es un Photoshop gratuito y de código abierto es subestimar este potente editar de imágenes. Puede que no tenga la completa colección de tutoriales del programa de Adobe, pero cuenta con las herramientas necesarias para cualquier usuario doméstico y , si eres un usuario profesional puedes desarrollar las herramientas que necesites en el lenguaje de programación Python.

VLC

En los viejos tiempos, para poder reproducir ciertos formatos de audio y video era necesario descargar los codec de una fuente independiente. VLC vino a solucionar eso ya que casi no hay formato que se le resista a este reproductor de audio y video todo terreno. Aunque ya no puede reproducir los videos de Youtube, si es posible hacerlo con otro contenido multimedia online.

También se puede usar para ver y transmitir contenido de la webcam y la entrada de audio y convertir entre formatos.

Krita

El Gimp es la más conocida herramienta de diseño, pero según los que saben, para quienes quieren hacer arte digital la mejor opción es Krita. Krita es desarrollado por artistas y permite realizar desde obras de arte conceptual hasta historietas.

Blender

Blender es la mejor herramienta para la creación, modificación y animación en 3 dimensiones. Puede utilizarse también para la edición de videos.

OBS Studio

Es una aplicación para la creación y transmisión de videos a través de los principales servicios de streaming.