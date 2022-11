Mejores aplicaciones Android de código abierto del 2022

Continuando con lo que hicimos en un artículo anterior con la plataforma Apple, ahora haremos una lista de las mejores aplicaciones Android de código abierto que tuvimos oportunidad de probar este año.

Hay que destacar que el ecosistema Android tiene una ventaja sobre el de Apple (Al menos para los amantes del software libre y de código abierto) es la de permitir el uso de tiendas de aplicaciones alternativas y un método más fácil de instalación manual de paquetes. Esto hace que la oferta sea mayor.



Mi lista de mejores aplicaciones Android de código abierto

De más está decir que esta lista es absolutamente personal y que te invito a realizar la tuya propia en el formulario de contacto. Me gustaría sobre todo recomendaciones de juegos de código abierto ya que no es un tema que domine demasiado.

Una aclaración. En la mayoría de los casos se ofrecen dos enlaces. El de la tienda de aplicaciones oficial y el de la tienda alternativa F-Droid especializada en aplicaciones de código abierto. F-Droid ofrece dos posibilidades, descargarte la app de su tienda e instalar el programa con ella (como se hace con Google Play) o descargar la app e instalar manualmente. En este caso deberás dar los permisos necesarios en el teléfono.

KDE Connect

La herramienta del proyecto KDE para facilitar la interacción de dispositivos móviles y de escritorio conectados a una misma red ya es un clásico cada vez que hago estas listas. No solo permite la transferencia de archivos desde y hacia cualquier dispositivo sino también te muestra cualquier notificación que se reciba en uno de ellos en el que sea que estes usando en ese momento.

El programa permite que utilices el teléfono como control remoto o sustituto del ratón y ejecutar acciones en el teléfono desde la computadora de escritorio

Google Play

F-Droid

K-9 Mail

Probablemente sea la última vez que esta aplicación aparece en mi lista de mejores aplicaciones de Android. No porque haya encontrado un cliente de correo electrónico mejor sino porque va camino de convertirse en la versión móvil de Thunderbird, la solución de correo electrónico y calendario de la Fundación Mozilla.

Dado que el código fuente seguirá siendo el mismo (Aunque supongo que incluirá alguna forma de sincronización con la aplicación de escritorio) podemos mantener la esperanza que seguirá siendo una excelente alternativa a la aplicación de correo electrónico oficial.

Las características que más me gustan de K-9 Mail son:

Soporte para múltiples cuentas en una única ventana.

Búsqueda local y en el servidor de correo.

Soporte para cifrado.

Sincronización en segundo plano.

Google Play

F-Droid

Mastodon

Trescientos sesenta y cinco (o sesenta y seis si es bisiesto) de que se produzca el año de Linux en el escritorio será el de Mastodon en las redes sociales. Cada vez que un grupo se enoja con Twitter se produce una migración a esta alternativa descentralizada y sin fines de lucro, pero por algún motivo su despegue definitivo nunca se produce.

Lo cierto es que la aplicación oficial para Android tiene todo lo que nos gustaría tener en la de Twitter. Modo oscuro, casi el doble de caracteres, timeline cronológico sin anuncios ni una IA decidiendo por mi que es lo que me interesa y publicación desde cualquier aplicación.

Google Play

F-Droid

My Brain

Siendo esta una lista absolutamente subjetiva no podía faltar una aplicación de productividad, categoría de la que soy absolutamente adicto. Podemos definir a My Brain como una pequeña suite ya que incluye la gestión de listas de tareas y calendarios, la creación de notas, la escritura de un diario, y la compilación de marcadores. Todo esto enfocado en la privacidad ya que todo se gestiona de manera local. El punto en contra es que no existe posibilidad de sincronización.

F-Droid

Aurora Store

Otro clásico de mis listas. Uno de los grandes problemas de Android es la dispersión, es decir la cantidad de versiones no compatibles entre si que circulan al mismo tiempo. Esto puede hacer que no puedas instalar una aplicación de la tienda oficial porque supuestamente no es compatible. Aurora te permite hacerle creer a Google Play que estás usando cualquier otro dispositivo.

Además, en el caso de aplicaciones gratuitas ni siquiera necesitas registrarte manteniendo tu privacidad

F-Droid