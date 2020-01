Hace ya más de 10 años, Microsoft lanzaba Windows 7. En un principio, la compañía que ahora dirige Satya Nadella pensaba lanzar las novedades como un Service Pack que solucionara todos los problemas de Windows Vista, pero el desastre era tan grande que decidieron hacer borrón y cuenta nueva lanzando un sistema operativo diferente. Dentro de unos días, Windows 7 dejará de estar soportado, por lo que en este artículo os hablaremos de las mejores alternativas Linux a Windows, por si alguien se ha decidido a dar el salto definitivo o para ayudaros a hacerlo.

Pero antes de empezar me gustaría decir algo: Linux nunca será Windows y Windows nunca será Linux (ni macOS). Cada sistema operativo usa sus propias aplicaciones y, aunque existe software de emulación como WINE, el soporte nunca será el mismo. Explicado esto, lo que tendréis a continuación son varias distribuciones que serán de las más fáciles de usar para los que nunca han tocado Linux, en parte por su diseño.

Zorin OS

Zorin OS (artículo sobre la última versión aquí) es una de las mejores opciones para los usuarios de Windows que quieran pasarse a Linux. De hecho, una de sus razones de ser es facilitar esto, para lo que usan una interfaz e imagen general que les será familiar a los usuarios de los sistemas de Microsoft.

Está basado en Ubuntu, lo que significa que será totalmente compatible con la mayoría de funciones que añade Canonical, aunque suelen llegar un poco más tarde. Incluye algunos paquetes de WINE para que podamos ejecutar aplicaciones en formato EXE pero, como hemos mencionado anteriormente, aunque funcionen, no será 100% igual.

Linux Mint (Cinnamon)

Otra de las mejores alternativas Linux a Windows y que se hizo famosa en parte por esto es Linux Mint. De hecho, la interfaz de usuario de Cinnamon es muy similar a la que usa el Windows 7 que morirá en pocos días, con la barra inferior y el menú de inicio doble con su barra de búsqueda.

Como Zorin OS, está basado en Ubuntu, en sus versiones LTS, por lo que es compatible con todas las funciones que añade Canonical, aunque algunas llegarán con dos años de retraso. Suele funcionar muy bien en equipos de recursos limitados, lo que será un plus para los usuarios que estén cansados de la lentitud de los sistemas Windows.

Solus

Solus es un sistema operativo que no gustará tanto a los enamorados de Windows 7, pero sí un poco más a los de W10. Usa un modelo de actualizaciones Rolling Release, lo que significa que siempre estará actualizado, y su interfaz de usuario incluye una especie de “Centro de control” en la derecha que recuerda al de la última versión del sistema de Microsoft.

El entorno gráfico que usa Solus es Budgie, un entorno “joven” muy atractivo y que incluye el menú de inicio abajo a la izquierda, como toda distribución que quiera parecerse a Windows. La barra de acceso rápido de la derecha nos permite acceder a las notificaciones, ajustes del sistema, al calendario y otras opciones como la reproducción multimedia.

Feren OS

Volviendo a sistemas basados en Ubuntu, Feren OS es una distribución que añade una capa de compatibilidad con WINE. El entorno gráfico que usa es Cinnamon, pero uno que hace que el menú de inicio se parezca mucho más a Windows 10 que el oficial de Linux Mint. En sus últimas versiones usa Plasma, por lo que puede ser buena idea entrar al mundo Linux con una versión anterior y, una vez acostumbrados, ya pasar a la última versión de Feren OS que, recordamos, incluye soporte de inicio con WINE.

Deepin OS

Este lo he añadido en la lista por parecerse un poco a Windows y por su atractivo diseño. La barra inferior (diferente a la imagen anterior) y el menú de la derecha nos recordará a la propuesta de Microsoft, lo que puede hacer que nos sintamos cómodos. Por otra parte, el diseño nos mantendrá siempre interesados y nos hará disfrutar de una buena experiencia.

Extra: Robolinux

Yo que la he probado para hacer una review, tengo que confesar que no es una distribución que me encante por su imagen, pero aquí estamos hablando de alternativas Linux a Windows y Robolinux es una de ellas. Lo es porque incluye herramientas por defecto que nos permitirán instalar todo lo necesario para ejecutar programas de Windows, bien sea por medio de WINE o descargando Windows para instalarlo en Virtualbox.

Ahora que Windows 7 va a morir, te vienes, ¿no? ¿Qué distribución Linux empezarás a usar?