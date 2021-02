Mejoras de compatibilidad: ¿Paquetes WINE en la tienda Snap?

Si has estado navegando por la web Snapcraft.io o por la tienda de apps de Ubuntu, seguro que te has percatado de una cosa. Existen nombres de aplicaciones que incluyen en la designación (WINE). Por ejemplo, como AniFIX o como AniTuner. Unos programas de los que no entraré en detallar para lo que sirven, porque no es eso lo que me interesa.

Como sabes, se trata de paquetes snap universales y que se podrán instalar de forma muy sencilla en cualquier distribución. Pero el objetivo de este artículo es destacar qué quiere decir ese tipo etiquetado con la palabra WINE entre paréntesis. Creo que también sobra decir que se refiere a la capa de compatibilidad para permitir ejecutar software nativo de Microsoft Windows en sistemas *nix…

Bien, si se analiza alguno de esos dos programas citados anteriormente, se puede ver que son programas que están disponibles para algunas plataformas, entre las que no está Linux. Por ejemplo, en el caso de Anitune, está disponible para iOS, Android, macOS y también para Windows. Entonces… ¿qué hace este paquete disponible para Linux?

Pues ahí es donde iba yo, y es que se están dando algunos casos, como estos, de programas nativos para Windows que se empaquetan bajo snap, para una instalación rápida y sencilla en las distros, pero haciendo uso de WINE para hacerlos compatibles con la plataforma del pinguino.

Algo que, en cierto modo, recuerda a lo que está haciendo Valve en su cliente Steam con los videojuegos de Windows que se pueden ejecutar haciendo uso de Proton. Como digo, no es exactamente lo mismo, pero sí que son detalles que le facilitan mucho la vida a los usuarios de Linux cuando desean emplear software nativo de Windows sin complicarse la vida con instalaciones adicionales, configuraciones complejas, etc. Simplemente instalas y funciona…

Si esto crece en un futuro, podría suponer la eliminación de algunas barreras que tienen algunos usuarios a la hora de decidirse a usar Windows porque ciertos programas/videojuegos no están disponibles, y si lo están con WINE, no quieren complicarse demasiado la existencia. Esto supone un avance, instalando el paquete y listo.

Además, elimina otro problema de un plumazo, y son las dudas sobre la seguridad de estos programas. Recuerda que los snap son sandboxes, y está aislados y limitados, lo que es mucho más seguro. Por ejemplo, PhotoScape es una app para Windows que está disponible como snap. Dentro de este paquete ya se incluye la propia app y los paquetes de WINE para ofrecer esa capa de compatibilidad para que funcione como si estuviese en el sistema nativo…