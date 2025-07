Cuando aún no ha pasado ni una semana desde la polémica de WeTransfer con la IA, MEGA acaba de presentar Transfer.it, su propuesta para enviar archivos de gran tamaño por Internet. Servicios como este hay muchos, pero ninguno como Transfer.it, en el que han elegido un nombre fácil de recordar, especialmente para los angloparlantes: mezcla la palabra «transferir» con «lo», ahora que las páginas pueden acabar así y hace tiempo que no se limitan a los típicos .com, es, org, etc. De este modo, el nombre quedaría como «transfiérelo» en inglés.

Transfer.it está disponible desde el día 18 de julio, pero no lo publicitaron hasta hace a penas unas horas. MEGA lo promociona como un servicio sencillo de usar, disponible en cualquier aparato con un navegador web y un explorador de archivos, y sin límites, aunque esto cambiará en 2026, como explicaremos más adelante. El de los archivos es el principal atractivo: ¿Os imagináis poder enviar 1TB? Honestamente, yo no porque no Lo necesito, pero eso es posible con Transfer.it.

Características de Transfer.it

Transfer.it no usa cifrado de extremo a extremo, por lo que los envíos son más rápidos. No está pensado para ser tan privado como MEGA, pero los archivos sí están cifrados. El cifrado de extremo a extremo es una capa extra, que en caso de usarse confiaría en una clave que compartirían emisor y receptor únicamente.

Además de la compatibilidad, el tamaño ilimitado y el cifrado simple ya mencionados, también mejora el rendimiento, y se puede enviar a un correo. Por otra parte, es posible enviarlo identificándose con una cuenta de MEGA, lo que permite gestionar los envíos, o sin ella.

Sobre el cifrado

Transfer.it no usa cifrado de exremo a extremo, pero sí unos estándares de seguridad que mantienen los datos seguros. Mientras los archivos están en los servidores de MEGA estarán cifrados. Al descargar, se descifran temporalmente, trabajo que hacen servidores de confianza. Las claves de descifrado se almacenan por separado en un sistema dedicado y estrictamente controlado diseñado para mantener segura la información confidencial.

Gratis hasta el 1 de enero de 2026. Después…

… no se sabe con exactitud. Los límites inexistentes que permiten enviar archivos de 1TB o más cambiarán el 1 de enero de 2026… o no. MEGA dice que «Después de eso, se podrán introducir límites generosos y líderes en la industria para las cuentas gratuitas«. No dicen claramente qué límites, pero sí se espera que lo hagan para las cuentas gratuitas. Mirando su página de características, de momento sólo pone que limitarán el número de descargas a 100.

Además, dicen «límites generosos y líderes en la industria», por lo que con toda probabilidad serán altos y Transfer.it continuará siendo una de las mejores opciones para los que quieran enviar archivos de gran tamaño por Internet.

Alternativas a Transfer.it

Ahora mismo y mientras dure la promoción gratuita, pocos pueden hacerle sombra a Transfer.it, pero será diferente a partir del 1 de enero con los límites y la ausencia de cifrado de extremo a extremo. Algunas de las mejores son:

SwissTransfer es mi favorita para enviar archivos grandes. No tiene publicidad, y los envíos sí están cifrados de extremo a extremo. Además, los servidores están en Suiza, con lo que rara vez dejarán que alguien que no sean emisor y receptor accedan a ellos. Se pueden enviar archivos de hasta 50GB.

WebWormhole es otro servicio que uso bastante, pero de otra manera. Para mí, es lo más sencillo: con un código QR o añadiendo una frase, podemos enviar hasta 10GB, pero requiere que ambos navegadores estén abiertos, pues usa P2P.

Wormhole, que no es lo mismo que el anterior. Permite enviar hasta los mismos 10GB, pero el servicio es más parecido a Transfer.it, SwissTransfer o WeTransfer: se envía a un correo.

Telegram es otro servicio que uso yo, pero para envíos rápidos entre equipos que ya lo tienen instalado. Permite enviar archivos de hasta 2GB en las cuentas gratuitas. Las descargas no son las más rápidas del mundo, pero como funciona todo tipo chat, tenemos buen control.

Gmail y Mail Drop, propuestas de Google y Apple

Google y Apple ya cuentan con un servicio para enviar archivos de gran tamaño en sus servicios de correo.