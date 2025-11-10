No es ningún secreto que Valve cambio las reglas del juego, literal, cuando lanzó la Steam Deck, un aparato económico con el que poder jugar a casi los últimos AAA en cualquier parte. Tan importante fue su impacto que Microsoft se terminó aliendo con ASUS para lanzar la gama ROG Xbox Ally. Muchos esperamos el siguiente paso de Valve, y podría darse tan pronto como esta semana. Hay gente que incluso pone fecha: el 12 de noviembre.

Lo primero que leí al respecto fue un tweet (post en X) que decía que Valve había vaciado el apartado de anuncios del 11 al 18 de noviembre. Claro, habiendo leído sobre Fremont, uno no puede dejar de pensar en esta posibilidad, pero vayamos por partes. Lo primero, estamos sólo ante rumores, aunque haya indicios. Teniendo esto claro, vamos a ver qué podría pasar durante esa semana del 11 al 18 de este mes.

Valve podría presentar su consola de sobremesa pronto

Por orden de importancia ascendente, lo primero que podría pasar es… que no pasara nada. Que esa semana reservada fuera por otros motivos. Así, pasado el 18 de noviembre seguiríamos con sólo las Steam Deck, la LCD como anterior y la OLED como la más reciente y actual. Ahora bien, si presentan algo, puede ser un dispositivo o varios.

Steam Frame

Con el nombre en clave de Deckard, Valve está trabajando en unas nuevas gafas de Realidad Virtual. Siendo honesto, no me interesa demasiado eso de poner en peligro mi vista para jugar a pocos títulos, pero yo no soy la única persona del mundo, y si están trabajando en ello es porque hay mercado.

Steam Fremont

El nombre en clave de Fremont se refiere a una consola de sobremesa de Valve. Sería como una Steam Machine, pero con la lección bien aprendida y con Proton de respaldo. Geekbench ya ha detectado un nuevo aparato con hardware medio-alto ejecutando Windows 11 Pro, pero lo más probable es que se lanzara con SteamOS.

Lo mejor de esta consola es que saldría a precio de coste, con la intención de animarnos a consumir títulos de Steam. Los rumores no cuentan mucho más, ni si sería un modelo, varios, modular… Son detalles que se guardarán para el anuncio.

Steam Controller 2

También circulan rumores e imágenes editadas de lo que sería el Steam Controller 2. El diseño, según estos rumores, sería como si a una Steam Deck se le quita la pantalla, con lo que tendríamos un buen mando que además monta dos paneles táctiles.

Ampliación de Valve como plataforma

También podrían presentar una especie de ampliación de su plataforma o marca. Es algo que ya han hecho con la Lenovo Legion Go S, consola que está disponible con SteamOS y con Windows. Esta ampliación de marca tiene sentido si pensamos en esto último, en sociedades con marcas para que creen aparatos para Steam. De llevarse a cabo, podríamos ver Steam Machines de todos los colores, formas, tamaños y hardware que podamos imaginar.

Valve podría dar otro golpe encima de la mesa

Si Valve lanza las Steam Machines, daría un golpe encima de la mesa similar al que dio con la Steam Deck. Su consola de mano no es la mejor en cuanto a rendimiento, pero sí para lo que ofrece por lo que cuesta. La ASUS ROG Xbox Ally X rinde mejor, pero también lo hace por 200€ más. Además, usar Windows lastra el rendimiento, como ya se ha demostrado en las últimas semanas.

¿Lo mejor? Que en estos casos, cuando alguien da un buen paso el resto le sigue. Como mínimo, el lanzamiento de las nuevas consolas de Valve moverán el mercado, y será más fácil encontrar ordenadores de sobremesa ya preparados para jugar, sin que uno tenga que entender demasiado de hardware o de cómo montárselo él mismo. En el futuro se espera que Microsoft dé un paso al frente, y puede ser tan radical como no lanzar una nueva Xbox consola como tal, y lanzar PCs consolizados con Windows 11 personalizado para juegos.

Esperemos que esta semana se presente algo. Para mí, si es la consola de salón, y encima la lanzan compatible con dual-boot, mejor.