Este año volverá a haber cambios en la TDT en España. A principios de 2024 se obligó a que todos los canales emitieran en HD, y por el camino se quedaron muchos televisores que, de otro modo, habrían seguido funcionando. Esta vez no será un cambio tan agresivo, y, en teoría, los que funcionan ahora podrán seguir haciéndolo en lo que hay. En noviembre se añadirán opciones, pero quizá sea buen momento para adquirir una nueva Smart TV.

Antes de seguir, hay que explicar qué es una Smart TV: se trata de televisores inteligentes, y su inteligencia se la deben a un sistema operativo más potente que pasa por mucho de ser un menú con opciones. Dichos sistemas operativos permiten instalar aplicaciones, como Netflix, Disney+ o Spotify, y en algunos casos mucho más. Aquí vamos a hablar de los 5 sistemas operativos más populares, con sus pros y sus contras, y todos ellos usan Linux como base.

Smart TV: los sistemas operativos más populares

Los sistemas operativos más populares son:

Android TV.

webOS.

Tizen.

Roku.

VIDAA.

He puesto sólo Andoid el primero de la lista porque es lo que más conocemos, pero hay al menos tres variantes del mismo sistema: el mencionado Android TV, Google TV y Fire TV. El resto ya son sistemas más independientes.

Android TV, Google TV y Fire TV: los más poderosos

Los sistemas con base Android son los más potentes. No son Android para móviles, pero casi. En mi opinión, son lo mejor justamente por las posibilidades que ofrece: en la Google Play para TV ya hay muchas opciones, y encontraremos otras por Internet si activamos la instalación de fuentes desconociadas.

Pero no todo es bueno: recientemente he mirado yo mismo Smart TVs y he comprobado que dos televisiones similares con un sistema con base Android u otro no propietario tienen precios diferente. Esto se debe a la licencia del sistema operativo, o mejor dicho, la certificación del dispositivo para ese sistema. En resumidas cuentas, las teles con Android TV suelen ser más caras con las mismas especificaciones.

Con respecto a los tres sistemas, Android TV y Google TV se parecen más, mientras que los Fire TV están más limitados por defecto por ser de Amazon.

Pros

Sistema operativo con muchas aplicaciones en la Google Play.

Posibilidad de carga lateral (sideload), con lo que se pueden instalar apps de terceros no permitidas en la Google Play.

Se puede ver bien todo tipo de contenido, sea más o menos legal, de manera relativamente sencilla (si uno se pone a ello).

Contras

El precio de la licencia suele encarecer el dispositivo.

El sistema operativo se suele actualizar poco y rara vez se usará uno reciente.

webOS, sistema web para las Smart TV LG

webOS es el sistema operativo para Smart TV que LG usa en sus televisores y licencia para terceros. Tiene su tienda de aplicaciones, pero en ella no encontramos mucho más que aplicaciones oficiales. Cuenta con un navegador web propio, muy limitado y que te puede sacar de un apuro, poco más.

Lo bueno es que permite algo de carga lateral (sideload), e incluso se puede usar Kodi en webOS. Esto se hace con el modo desarrollador, lo que está explicado en el artículo relacionado.

Pros

Interfaz relativamente fluida en televisores baratos.

Tienda propia en la que encontraremos aplicaciones oficiales a todo tipo de servicios.

Algunas aplicaciones se pueden instalar con el modo desarrollador, como Kodi.

Contras

Nada de aplicaciones un mínimo especiales, aparte del tan mencionado Kodi.

Los desarrolladores pueden abandonar el soporte de webOS relativamente pronto.

Tizen, del Maemo de Nokia al Tizen que aprovechan principalmente las Smart TV Samsung

Tizen OS tiene mucha historia detrás. Empezó como Maemo, el sistema operativo con base Linux que usó el Nokia N900. Fue un concepto interesante que luego pasó por Moblin, MeeGo y, finalmente, Tizen. Fueron Samsung e Intel quienes se hicieron cargo del proyecto, y ahora se encuentra principalmente en aparatos de la marca surcoreana.

Una parte de Tizen es de código abierto, pero Samsung y otros fabricantes pueden incluir componentes propietarios, lo que recuerda a cómo Vivaldi desarrolla su navegador: casi todo es Chromium, abierto, pero la interfaz es propia, y eso no lo es.

El sistema operativo tiene su propia tienda de aplicaciones en la que encontraremos apps de servicios oficiales, y por esa parte no nos vamos a quedar colgados. Pero no es un sistema como Android (se parece más a webOS en este sentido) y no podremos instalar aplicaciones mínimamente especiales. Lo bueno es que hay desarrolladores que intentan crear lo que no hay en la tienda oficial, y podemos instalar, por ejemplo, una versión de YouTube TV sin publicidad o software como Moonlight, con el que podremos jugar a lo que emita un PC directamente en el televisor.

Pros

Televisores más baratos que otros que requieren licencia por usar un sistema operativo de código abierto.

Comunidad de desarrolladores para ampliar posibilidades (véase Apps2Samsung).

Interfaz con un atractivo visual que recuerda a sistemas más populares e incluso al de algunas tablets.

Posibilidad de crear apps propias, si se sabe cómo.

Contras

Rendimiento de la interfaz muy mejorable.

Las funciones por voz requieren un mando especial o tirar de la app para móviles SmartThings.

Ninguna de las aplicaciones disponibles pasa de ser una aplicación web.

Roku OS, un sistema centrado en el streaming

Roku OS es el sistema operativo desarrollado por Roku para sus dispositivos de streaming y televisores. A diferencia de Tizen o webOS, es un sistema propietario, aunque también se utiliza en televisores de otros fabricantes mediante el programa Roku TV.

El sistema está pensado principalmente para consumir contenido y ofrece su propia tienda de aplicaciones, con servicios de streaming y otras aplicaciones. Para desarrollar software utiliza sus propias tecnologías, principalmente BrightScript y SceneGraph, por lo que no podemos instalar aplicaciones convencionales de Android o Linux.

Aunque podemos desarrollar e instalar nuestras propias aplicaciones durante el proceso de desarrollo, las posibilidades de modificar el sistema o ampliar sus funciones mediante software de terceros son limitadas.

Pros

Interfaz y funcionamiento orientados a la sencillez y al consumo de contenido.

Amplio catálogo de aplicaciones y servicios en su tienda oficial.

Herramientas oficiales para desarrollar aplicaciones propias mediante BrightScript y SceneGraph.

Contras

Sistema operativo propietario y bastante cerrado.

Las posibilidades de ampliar el sistema mediante software de terceros son mucho más reducidas que en plataformas abiertas.

La tienda y la distribución de aplicaciones están controladas por Roku.

VIDAA, una plataforma centrada en el entretenimiento

VIDAA es un sistema operativo para Smart TV desarrollado originalmente alrededor de Hisense y que actualmente también se utiliza en televisores de otras marcas, como Toshiba, Loewe o marcas regionales. Está basado en Linux y utiliza principalmente aplicaciones HTML5, aunque también admite aplicaciones nativas.

Cuenta con su propia tienda de aplicaciones, con cientos de servicios internacionales y locales, aunque el catálogo es más reducido que el de plataformas como Google TV. La plataforma está pensada sobre todo para ofrecer una experiencia sencilla y centrada en el consumo de contenido.

Al ser un sistema basado en Linux, técnicamente ofrece más posibilidades que un simple entorno cerrado de aplicaciones web, pero el usuario no tiene acceso libre al sistema ni puede instalar aplicaciones Linux convencionales. El desarrollo de aplicaciones también está controlado por la plataforma y requiere integrarlas mediante el programa de desarrolladores de VIDAA.

Pros

Sistema ligero y centrado en el consumo de contenido.

Interfaz sencilla y orientada al uso con el mando a distancia.

Amplio catálogo de aplicaciones y servicios de streaming, con más de 1000 opciones según VIDAA.

VIDAA ofrece actualmente soporte de actualizaciones de hasta ocho años en determinados dispositivos.

Contras

Sistema bastante cerrado para el usuario.

No permite instalar libremente aplicaciones Linux convencionales.

Las posibilidades de modificar el sistema o instalar software de terceros son reducidas.

¿Y el rendimiento de las Smart TV?

Todos son malos. Las Smart TV están diseñadas para que el contenido se vea bien, pero la fluidez de la interfaz es un problema siempre.

Mi primer problema lo noté en una Xiaomi TV Box, que era desesperante. Eso pasa también en las televisiones inteligentes. Por mucho que digan, esto no mejora en ningún sistema operativo. Una tele no es un PC, y sus procesadores y RAM van muy justas para poder mover un sistema operativo con soltura. Su diseño sí les permite reproducir contenido en 4K o incluso más, sin cortes ni pérdidas de fotogramas, pero moverse por la interfaz puede sentirse (y se siente) dolorosamente lento.

Pero el problema no pasa de que una aplicación o clic puede tardar un par de segundos o tres en responder; cuando algo ya se abre, el funcionamiento es normal.

Como dato, el único Smart TV que he sentido bien en su interfaz ha sido el Apple TV que adquirí en 2015, pero es un dispositivo externo, una «box», con un precio desorbitado si tenemos en cuenta que no permite hacer nada «especial».

Con todo lo explicado aquí, ¿ya sabes qué Smart TV comprarás?