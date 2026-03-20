Costará acostumbrarse, pero es algo rompedor. Vivaldi 7.9 llegó hace unas 24 horas, y sin lugar a dudas, la función «auto-hide» es lo más destacado. Con diferencia. Para alguien como yo, que ya suele hacer que las barras inferiores de los sistemas operativos se oculten automáticamente, es algo que, digámoslo así, va un poco con mi personalidad. La función es nueva y probablemente la mejoren, pero hay algo que, creo, tienen que solucionar lo antes posible.

Mirad la captura de cabecera. Si os fijáis, el panel lateral es flotante cuando la auto-ocultación está activada. Estéticamente queda mucho mejor (y a mí me recuerda al panel flotante de Plasma), pero ese margen actualmente es un problema. Por lo menos en Linux. ¿Qué pasa? Pues lo mismo que cuando se usa la propiedad :hover de CSS y no se tienen en cuenta algunas cosas: si se mantiene el cursor en un punto correcto, funciona como se espera; en caso contrario, tiene un comportamiento inesperado.

Vivadli 7.9, el «auto-hide» y el «gap»

Ese margen también lo encontramos cuando dividimos la vista en dos en el mismo Vivaldi o en gestores de ventanas Hyprland o Sway. Solemos referirnos a él por su término en inglés «gap», y el problema es que, si movemos el cursor al borde, que es el gesto más natural, quedará encima de ese milímetro sin el panel, y terminará por desaparecer. Esto también pasa en la barra de estado que se sitúa en la parte inferior y en la barra de pestañas que esta en la parte superior.

Actualmente, la solución a esto pasa sencillamente por tenerlo en cuenta: se pasa el cursor por el borde y se hace un pequeño gesto de «rebote» para que el cursor quede encima del panel. No es lo más elegante, y tampoco es perfecto: si el panel es grande (como el lateral), no pasa nada, pero hay que ser más preciso en la barra de estado y en la de pestañas.

Y por qué no me apasiona el correo del navegador

Desde que lo lanzaron creo que para Vivaldi 4.0, o incluso antes, porque se podía probar activando alguna bandera, yo suelo usar el correo de Vivaldi. En Vivaldi 7.9 ha mejorado un poco más, pero no me encanta por un motivo que no sé si tiene solución: el correo, como casi todos, se divide en tres partes, que son las bandejas, los correos y el contenido. Cuando se abre una pestaña con el correo muestra las dos últimas, pero no la primera. Las carpetas sólo están disponibles como un panel. He probado diferentes configuraciones, pero creo que la interfaz debería mostrar los tres apartados.

En cualquier caso, Vivaldi 7.9 es otro paso más en la dirección correcta, y seguro que le encanta a muchos usuarios exigentes como yo.