Me cambié a Nextcloud. Esta es mi experiencia con mi propio servidor

¿Por qué debería un usuario gestionar sus propios servicios en la nube? Después de todo hay empresas que ponen a disposición en forma gratuita sus servidores para que editemos documentos, nos comuniquemos entre nosotros o guardemos nuestros archivos?

Qué es Nextcloud

Nextcloud es una plataforma de código abierto que permite el intercambio entre diferentes personas y dispositivos. Para compararlo con plataformas privativas es como tener tu propio Google Drive/Calendario/Fotos en tu propio servidor.

Su interfaz web te permite subir y descargar archivos, gestionar el calendario y ver fotos. En la tienda de aplicaciones dispones de programas que amplían enormemente la funcionalidad con, entre otros; lectores de Epub, reproductores multimedia, mapas para seguimiento de dispositivos etc.

Con respecto a la sincronización, en el caso de Linux te recomiendo instalar la aplicación en formato Appimage (el cliente de la tienda de Snap no suele estar actualizado). Y en Android la aplicación oficial. Tanto esta versión como la de Windows, Mac y dispositivos móviles las puedes encontrar aquí.

Si quieres sincronizar entre dispositivos, el cliente de Android te recomendará utiluzar una aplicación de pago.Instala en su lugar Open Sync que funcionará perfectamente.

OpenSync tiene la ventaja de que también sincroniza con los calendarios de Google. Pero, si prefieres usar una aplicación de calendarios de código abierto, te recomiendo Monthh.

Por mi parte yo instalé dos aplicaciones más:

Carnet: Una aplicación de notas multimedia. Se instala la aplicación en la tienda de apps de Nextcloud, en la tienda de aplicaciones de Google para el móvil y el cliente de escritorio desde aquí.

Un gestor de tareas llamado Task en la tienda de Apps y Open Tasks en la de Google (son dos aplicaciones diferentes pero se sincronizan. No instalé uno en el escritorio.

Los requisitos

Nextcloud lo puedes instalar en tu distribución Linux habitual y usar con tu red doméstica, o en un dispositivo Raspberry Pi. En el caso de optar por un servidor externo, hacerte una recomendación es un poco más complicado. Como las ofertas no están estandarizadas, lo mejor es que le preguntes a un proveedor de confianza que te recomienda para armar tu propia instalación de Nextcloud.

En general necesitarás:

Un domino web: Dado que será para uso interno, no necesitas un .com, puedes usar alguna de las otras terminaciones que estén de oferta.

Un certificado SSL. Los navegadores se están poniendo muy duros con los sitios que no utilizan el protocolo HTTPS. Pregúntale a tu proveedor si te permite instalar uno gratuito como los provistos por Let’s Encrypt.

Servidor Linux: Los servidores web que corren bajo Windows suelen ser más caros.

PHP en versión 7.2 o superior y la capacidad de instalar módulos adicionales

Posibilidad de crear y administrar bases de datos.

He visto algunas ofertas de planes de alojamiento con Nextcloud instalado pero no describían la configuración, por lo que no estoy en condiciones de evaluarlos. En general deberías apuntar a lo que se conoce como alojamientos VPS que son los que tienen más opciones de configuración sin ser tan costosos como los Cloud

La gran mayoría de los proveedores ofrecen un panel de control con asistentes para la creación de base de datos Algunos incluyen algún tipo de colección de Script como Softaculous que automatizan el proceso de instalación de Nextcloud.

Por qué me cambié a Nextcloud

Hace tiempo conté la historia de CollegeHumor, un sitio que perdió de golpe su rentabilidad por abandonar su propia plataforma y confiar en Facebook. También hable de Code Spaces, un servicio de almacenamiento de código atacado por delincuentes informáticos que hizo que sus usuarios perdieran todo el trabajo almacenado.

Aunque no renuncie totalmente a alternativas privativas (sobre todo en lo que se refiere a interactuar con otras personas) quiero estar seguro de que mi opción principal esté bajo mi control.

Implementar nuestras propias soluciones de código abierto es como cultivar nuestra propia verdura. El resultado es muy satisfactorio, pero antes debes invertir un montón de esfuerzos, tiempo y dinero.

Yo tengo la suerte de que me gusta la tecnología y no me molesta pasar mis ratos libres buscando respuestas en Internet e instalando, borrando y volviendo a instalar. Pero, para un trabajador independiente que necesita cada minuto de su tiempo laboral para llegar a fin de mes, y lo único que quiere en sus ratos libres es tirarse a ver Netflix, no lo recomendaría. Tampoco si eres una pyme y tienes que pagar horas extras para el entrenamiento de tu personal.

Habiendo dicho esto, quiero aclarar que existen alternativas de código abierto gratuitas basadas en Nextcloud para usuarios con necesidades modestas. Ya las comentaremos en un artículo posterior.

Problemas e inconvenientes

Tanto mi experiencia con el script de instalación de Softaculous como con el instalador web de Nextcloud fueron muy agradables. Tuve que pedirle a mi proveedor la instalación de un módulo PHP adicional y nada más.

El problema que todavía tengo que solucionar es el de la instalación de la suite ofimática. Una de las opciones (Collabora Online) requiere la instalación en un servidor aparte. En cuanto a OnlyOffice no logro instalarla. Aparentemente es un problema con la memoria asignada a php.

También debo ajustar algunas cosas en la base de datos para poder usar emojis en el cliente de mensajería. Pero en general, estoy satisfecho.