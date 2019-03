MATE 1.22 ya disponible. Estas son sus novedades más destacadas

Victor Kareh ha tenido el placer de anunciar el. Para el que no esté muy al día, MATE es la nueva forma de referirse a GNOME 2, el entorno gráfico que Ubuntu usó durante años hasta dar el salto a Unity. Recordamos que Ubuntu usa ahora GNOME 3 y que este movimiento hizo que Ubuntu GNOME dejara de existir. Lo que sí existe es Ubuntu MATE, lo que parece un “Ubuntu clásico” y que pasó a formar parte de equipo oficial en octubre de 2015.

Este lanzamiento llega con muchas novedades, aunque la mayoría, como es habitual, son pequeños cambios que no podemos incluir en un post. Sí podemos mencionar las novedades más destacadas, entre las que tenemos un MATE Panel que ha recibido cambios importantes, como uno que permite que funcione correctamente con el backend de la pantalla Wayland. A continuación tenéis la lista de novedades, así como un recuento de los cambios introducidos en MATE 1.22.

MATE 1.22 incluye nada menos que 1948 cambios

La lista de cambios completa, disponible en el enlace que tenéis al principio de este post, incluye:

162 cambios en Atril

232 en Caja

29 en caja-dropbox

13 en caja-extensions

64 en engrampa

155 en oem

14 en libmatekbd

10 en libmatemixer

21 en libmateweather

76 en marco

94 en mate-applets

4 en mate-backgrounds

53 en mate-calc

1 en mate-common

108 en mate-control-center

49 en mate-desktop

18 en mate-icon-theme

14 en mate-indicator-applet

12 en mate-media

21 en mate-menus

11 en mate-netbook

23 en mate-notification-daemon

232 en mate-panel

9 en mate-polkit

36 en mate-power-manager

29 en mate-screensaver

28 en mate-sensor-panel

48 en mate-session-manage

84 en mate-settings-daemon

33 en mate-system-monitor

44 en mate-terminal

66 en mate-user-guide

15 en mate-user-share

42 en mate-utils

17 en mozo

133 en pluma

22 en python-caja.

De este modo y si no me falla el recuento, MATE 1.22 incluye nada menos que 1948 cambios entre mejoras y novedades.

Novedades más destacadas

El panel de MATE o MATE Panel ha sido reconstruido para hacerlo funcionar con el backend de la pantalla de Wayland. El applet de la pantalla ha sido completamente actualizado, lo que permite mejor control del monitor directamente desde el panel. El applet del temporizador disfruta de mejor integración con el ratón. El pez Wanda ahora funciona correctamente en pantallas HIDPI.

o MATE Panel ha sido reconstruido para hacerlo funcionar con el backend de la pantalla de Wayland. El applet de la pantalla ha sido completamente actualizado, lo que permite mejor control del monitor directamente desde el panel. El applet del temporizador disfruta de mejor integración con el ratón. El pez Wanda ahora funciona correctamente en pantallas HIDPI. Soporte para “metacity-themes” se ha actualizado a la versión 3 en el gestor de ventanas Marco. Se han modernizado los interruptores (switchers) de ventanas y escritorios para hacerlos más atractivos visualmente.

El gestor de sesiones ahora termina todos los procesos correctamente en systemd.

ahora termina todos los procesos correctamente en systemd. Han portado varios programas a Python 3 , entre los que están las librerías de Eye of MATE, mate-menus y python-caja.

, entre los que están las librerías de Eye of MATE, mate-menus y python-caja. Caja , el gestor de archivos, ahora puede mostrar notificaciones para las operaciones que duren mucho tiempo. Es opcional.

, el gestor de archivos, ahora puede mostrar notificaciones para las operaciones que duren mucho tiempo. Es opcional. Eye of MATE incluye una barra lateral rediseñada y mejora el soporte de los metadatos de las imágenes.

incluye una barra lateral rediseñada y mejora el soporte de los metadatos de las imágenes. Las pestañas en Pluma ahora tienen la habilidad de cambiarse con atajos del teclado o haciendo scroll con el ratón.

ahora tienen la habilidad de cambiarse con atajos del teclado o haciendo scroll con el ratón. Calculator ahora soporta hasta 15 caracteres de precisión. También se ha mejorado algo el soporte para copiar y pegar.

ahora soporta hasta 15 caracteres de precisión. También se ha mejorado algo el soporte para copiar y pegar. Se han añadido algunos cambios importantes en los atajos, como el soporte para diferentes tipos de teclas de medios como el Bluetooth, WiFi, Touchpads y killswitches. Esto viene especialmente bien en ordenadores modernos, y esto lo comento porque en mi anterior portátil yo echaba de menos poder poner el equipo en modo avión desde la tecla destinada a ello. Lo necesitaba porque tenía problemas con el WiFi y estos problemas se solucionaban desactivando y activando el WiFi.

MATE 1.22 ha recibido cariño

Algunos componentes han recibido algo de cariño, como que la mayoría de sus proyectos han migrado de dbus-glib a GDBus. También han mejorado la estabilidad a través de muchos de sus proyectos eliminando el consumo excesivo de memoria. Han eliminado código sobrante u obsoleto y lo han actualizado a las últimas versiones de GTK. Y todos sus proyectos usan ahora Travis CI para asegurar builds limpias en algunas de sus distribuciones más importantes.

Mata 1.22 aún no está disponible en los repositorios oficiales y parece que tampoco lo está en los del proyecto. En su nota informativa nos dicen que para usar algo de todo lo mencionado hay que ir a la página de descargas y realizar la instalación manual de todos y cada uno de los paquetes si se quiere la experiencia completa o elegir sólo alguno/s.

Se espera que Mate 1.22 esté disponible en las próximas semanas y no se descarta que Ubuntu MATE19.04 llegue a tiempo para usar la última versión de este entorno gráfico. Recordamos que la primera beta de Disco Dingo aún no se ha lanzado, por lo que no podemos descartar esta posibilidad. ¿Tienes ganas de probar MATE 1.22?