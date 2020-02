Más sobre los GOTY 2019: Los mejores juegos cortos del año para Linux

¿Quién dijo que no hay juegos para Linux? El sitio Gaming on Linux publicó los resultados de la edición 2019 de su encuesta anual Game Of The Year. Aquí y aquí puedes encontrar cuales fueron las mejores herramientas y los mejores juegos elegidos por sus lectores.



Ahora, pasemos a la categoría en la que se premian a los juegos cortos.

Más sobre los GOTY. Los mejores juegos cortos segúnlos lectores de Gaming On Linux

Dicey Dungeons (Ganador)

En este juego asumes el rol de un dado gigante que se desplaza a lo largo de una mazmorra cambiante para huir de los caprichos de la Dama de la Suerte. Mientras luchas contra monstruos deberás ir adaptando tu estrategia para responder a lo que dicte el azar.

Puedes elegir entre varios personajes con diferentes estilos de juego. Por ejemplo:

El Ladrón, que roba equipo enemigo al azar en cada turno.

El Robot, que gana los dados jugando al blackjack.

El inventor, que se deja llevar por la inspiración del momento y después debe destruir su invento para reutilizar las piezas.

Los otros personajes son; el bufón, el guerrero y la bruja.

Tampoco faltan los enemigos. Te enfrentarás a aspiradoras que quieren chuparte la sangre, criaturas de la mitología irlandesa, y no nos olvidemos de los suaves y malévolos muñecos de nieve.

A Short Hike

Tratar de salvar la vida huyendo de la mazmorra de la Dama de la Suerte cansa a cualquiera. Y ¿Qué mejor forma de reponerse que con un paseo al aire libre?

Jugando con A Short Hike podremos caminar, escalar y volar a través de los pacíficos paisajes montañosos del Parque Provincial de Hawk Peak. Tendremos la posibilidad de optar por seguir los senderos marcados o explorar el campo mientras caminamos hacia la cima. En el camino, conoceremos a otros excursionistas, descubriremos tesoros ocultos y observaremos el mundo que nos rodea.

Nosotros somos los que marcamos el ritmo y decimos si queremos tomarnos un tiempo para pescar en la orilla del río, para nadar en la orilla del lago o recoger tesoros escondidos. Durante el viaje hallaremos otros excursionistas con los que podremos establecer amistad y ayudarnos mutuamente.

Space Mercs

Space Mercs es un juego de combate espacial para los amantes de la adrenalina. Los desarrolladores aseguran que a la cantidad de proyectiles y láseres en pantalla sólo la superan la cantidad de estrellas en el universo.

Durante todas las misiones del juego deberás esquivar, perseguir, disparar, escoltar y eliminar por completo a los enemigos, desde pequeños drones a enormes acorazados. Solo hay una regla que debes obedecer. “Si se mueve, muere”.

Pero, no la tendrás fácil. Estamos hablando de enormes batallas en tiempo real, con hasta cientos de naves espaciales en pantalla al mismo tiempo. Pero, si quieres empezar por abajo puedes empezar con las pequeñas (entre 3 y 10 naves). Si eres muy bueno, podrás diseñar tus propias batallas con hasta 4000 naves.

Los desarrolladores también pensaron en la gente que tiene poco tiempo. El modo “pausa de café” te organiza batallas de 3 a 10 minutos.

Space Merc está pensado para ser usado con teclado y gamepad

Hive Time

No se puede negar que los lectores de Gaming On Linux son heterogéneos en sus gustos.

Si te cansaste de ganarte la vida como mercenario espacial ahora puedes probar con la apicultura.

Hive Time (Tiempo de Colmena) es un programa de simulación del manejo de un colmenar. En él deberás recoger recursos, cosechar la miel y tener lista una nueva reina antes de que la actual muera.

El juego representa fielmente los diferentes roles que cada abeja tiene dentro del colmenar y tu misión es ocuparte de que los cumplan. Envía a los recolectores a buscar polen y néctar, haz que los constructores investiguen nuevos tipos de celdas y asegúrate de tener suficientes abejorros para criar la próxima generación de abejas.

Pero, no creas que faltarán las batallas. También deberás responder a los ataques de las avispas y lidiar con las babosas forajidas.

Pilgrims

En este juego de aventuras te desplazas a lo largo de un mapa de la manera que quieras. Según donde decidas ir, tendrás diferentes encuentros a los que podrás responder de distintas maneras.

Se trata de una propuesta que asegura diversión ya que no hay un resultado posible y 45 logros disponibles. También se ofrecen centenares de animaciones y efectos de sonido.

¿Jugaste algún juego para Linux nuevo este año? ¿Qué te pareció? Usa nuestro formulario de comentarios para contarnos.