Más sobre Linus Torvalds. De qué forma se creó Linux

Más sobre Linus Torvalds

Con dinero juntado de cumpleaños, trabajos de verano como repartidor de publicidad, limpieza de parques públicos, cumpleaños y premios escolares (parece que las escuelas finlandesas reparten efectivo entre sus alumnos) Linus juntó el dinero para comprarse una computadora más potente que el Commodore VIC 20 de su abuelo. Optó por una Sinclair QL, un equipo de 32 bits con un sistema operativo multitarea, un procesador Motorola’s 68000 de 8 Megahertz y 128 kb de memoria.

El joven Torvalds utilizó esta computadora para diversos proyectos de programación, aprendió el lenguaje Forth (muy popular en la década de los 80) y escribió sus propias herramientas de programación y clones mejorados de sus juegos preferidos del VIC 20. También compró una unidad de disco, pero como no le gustaba como funcionaba el controlador optó por escribir el suyo propio.

Él reconoce que fue la escritura del nuevo controlador lo que despertó su interés en el funcionamiento de los sistemas operativos. Mientras lo escribía encontró errores en la documentación que hacían que lo que había escrito no funcionara por lo que decidió aprender cómo funcionaba el de la Sinclair QL. Esto lo hizo con libros y una herramienta llamada desensamblador que sirve para convertir el lenguaje de máquina a otro de bajo nivel pero más entendible para humanos llamado ensamblador.

El Sinclair QL le duró a Linus tres años tras los cuales empezó a cansarse de sus limitaciones y a vender sus periféricos.

Después de salido del ejército y mientras esperaba retomar sus estudios universitarios, Torvalds encontró un libro que según sus propias palabras cambió su vida. «Sistemas Operativos»: Diseño e implementación, por Andrew S. Tanenbaum. En realidad se trataba de uno de los textos que necesitaría en el curso de otoño, pero decidió empezar a leerlo antes.

Tanenbaum es el creador de Minix, un sistema operativo creado con el objetivo de enseñar a la gente a entender el funcionamiento de Unix. Al leer el libro y usar Minix, Linus se enamoró del sistema operativo creado por los Laboratoros Bell.

Su primera experiencia con Unix fue en un curso con un profesor que no sabía mucho más que sus alumnos. Dice Linus que el profesor iba un capítulo por delante de los alumnos y que ellos solían hacerle preguntas de capítulos posteriores para hacerlo quedar mal. Ese mismo año asiste a una conferencia de Richard Stallman aunque reconoce que en aquel momento no estaba interesado en el software libre.

El 2 de enero del 92 Linus Torvalds compra a crédito una PC de marca blanca armada con componentes elegidos por él. El sistema operativo elegido fue Minix. Como Minix tenía prestaciones limitadas (Había sido creado con propósitos educativos) diversas personas habían creado parches que aumentaban sus funcionalidades que también instaló.

Para conectarse con la computadora de la Universidad creó su propio emulador de terminal pero como quería que se ejecutara al inicio tuvo que aprender como funcionaba la CPU 386.

Ese ordenador, con el que se escribió Linux, terminaría de pagarse con una colecta organizada por los primeros usuarios.

Linus decidió que quería que su emulador de terminal debía permitirle descargar y guardar archivos. Eso requería programar un controlador de discos y un gestor de archivos. El gestor de archivos lo hizo compatible con el de Minix, no solo porque estaba bien documentado si no porque quería poder ver los archivos cuando no estaba conectado con la computadora de la universidad. Fue en este punto que se dio cuenta de que el proyecto se había transformado en un sistema operativo.

Una vez tomada la decisión, Torvalds pidió información a un grupo de usuaro de Minix sobre los estándares POSIX. Para no meter la pata tratando de explicar de que se trata, voy a citar a la Wikipedia:

POSIX es una norma escrita y una marca registrada por el Institute of Electrical and Electronics Engineers. Dicha norma define una interfaz estándar del sistema operativo y el entorno, incluyendo un intérprete de comandos (o «shell»), y programas de utilidades comunes para apoyar la portabilidad de las aplicaciones a nivel de código fuente.

Lo que consigue es un ofrecimiento de espacio en los servidores ftp de la Universidad Tecnológica de Helsinki para alogar el nuevo sistema operativo. Para las normas POSIX tuvo que arreglarse con manuales que encontró en la universidad.

El resto de la historia ya la conocen.