En este artículo continuamos explicando más sobre la OCA y como afecta a los usuarios. Lo hacemos siguiendo un estudio publicado por la Fundación Mozilla para explicar cómo las grandes empresas tecnológicas condicionan a los usuarios para disuadirlos de utilizar los productos de la competencia.

OCA es la sigla en inglés para Arquitectura de elección en línea y engloba una serie de técnicas de diseño enfocadas en influenciar a los usuarios para que tomen determinadas decisiones haciendo que sea más fácil hacerlo que optar por alguna de las alternativas.

Si no quieres leerte este artículo ni los cinco anteriores que dediqué a analizar el documento de la Fundación Mozilla te lo puedo resumir en una frase: «El perro se comió mi tarea y la profe me odia». No pretendo negar las prácticas anticompetitivas de las cinco grandes tecnológicas (Google, Microsoft, Amazon, Apple y Meta), mucho menos cuando vengo cubriendo hace años las acusaciones contra ellas de las autoridades estadounidenses y europeas. Sin embargo, mi opinión es que estas prácticas no tuvieron tanta influencia en la debacle de Firefox como sus autores nos quieren hacer creer.

Sin embargo, cómo probablemente sea cierto que las usan, no está de más hablar de ellas.

Más sobre la OCA

Se sabe que nada convence tanto a la gente como incluir citas de autoridades competentes para respaldar nuestras afirmaciones. Probablemente nadie se tome la molestia de averiguar lo que realmente dijeron y si se aplica al caso en cuestión. Para contarnos más sobre la Oca, la Fundación Mozilla recurre a la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido que dedicó un estudio al tema. En el estudio se publica un cuadro con la clasificación de las técnicas empleadas, aunque no se las desarrolla. Si en cambio, se citan algunos ejemplos, pero no para todas ellas por lo que uno podría preguntarse para que ponen el cuadro.

Seguro que para que yo pierda el tiempo traduciendo, copiando y pegando para después tener que borrarlo.

Cómo los sistemas operativos condicionan la elección de los usuarios

De acuerdo con el orden en que se presenten las diferentes opciones en el dispositivo se puede determinar que aplicaciones y configuraciones es probable que sean más visibles a los consumidores y a cuáles resulte más fácil acceder.

En el estudio se pone como ejemplo una investigación de la Comisión Europea en la que se descubrió que Microsoft, en la pantalla de selección de navegadores que se vio obligada a incluir hace que Edge sea preseleccionado. Además, se incluye un candado para inducir a pensar que esta opción garantiza mayor seguridad.

En Windows 11 llevó la práctica más lejos. Los usuarios pudieron ver un mensaje que sugería usar las opciones recomendadas de navegador que por supuesto se referían a optar por Edge. Para que la idea quedara clara la frase estaba resaltada en azul y el botón correspondiente preseleccionado. Y, por si no entendieron que eso es lo quedeben hacer, al lado del botón estaba el conocido icono de verificación.

El siguiente ejemplo brindado por Mozilla es la forma innecesariamente compleja para cambiar el navegador por defecto en iOS14. Lo curioso del caso es que lo ilustran con el navegador Brave.

Debo confesar que tampoco la cosa me parece demasiado compleja.

En la pestaña de configuración se pulsa sobre el navegador elegido. En el menú desplegable del navegador por defecto se selecciona la opción correspondiente.

Con Android hacen algo absolutamente raro que es demostrar lo complicado que es hacer que Firefox deje de ser la opción de navegador predeterminada. Con lo que consiguen exactamente todo lo contrario. Demostrar lo fácil que es hacer que si lo sea.

De hecho, se pasaron todo el estudio diciendo que Google obliga a usar Chrome en Android cuando lo criticable es que Google no te deje desinstalarlo. Se puede desinstalar y el navegador que hayas instalado queda como la opción por defecto.

En el próximo artículo veremos que más sorpresas nos depara este trabajo de Mozilla.