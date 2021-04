Más consultas de lectores respondidas al estilo antiguo: Ebooks

Hace un tiempo se me ocurrió recordar las viejas secciones de cartas de lectores de las revistas populares. Redactadas de una forma muy particular eran lo más parecido a los grupos de Facebook en formato papel.

Dependiendo de la temática de la revista podías hacer consultas respondidas por los redactores y además conseguir direcciones para intercambiar correspondencia con otras personas con tus mismos intereses.

Aplicando el mismo estilo de las preguntas y respuestas de la época, vamos a tratar de solucionar algunas inquietudes que afectan a los linuxeros.



Más consultas de lectores

Puntos de vista

Señores Linux Adictos

Tengo una colección de ebooks comprada en la librería con nombre de río de América del Sur. Soy muy corto de vista y las opciones de configuración del lector en la nube (la aplicación ya no funciona bajo Wine) no son suficientes para que pueda leer con comodidad.

Hace un tiempo había un plugin para Calibre que permitía eliminar el DRM y leer con el lector de ebooks. Pero, ya no es posible.

¿Me pueden sugerir alguna alternativa?

Mr Magtux

Estimado Mr Magtux:

Como bien señalas, el complemento de Calibre para eliminar el DRM ya no funciona. La alternativa es hacer capturas de pantalla de cada página en el lector de la nube de la librería y después aplicar reconocimiento de caracteres. Afortunadamente es un proceso que se puede automatizar.

Necesitas dos programas disponibles en los repositorios de cualquier distribución Linux.

Xdotools: Simula la presión del botón del ratón cada cierto lapso de tiempo indiciado.. Lo vamos a usar para el paso de página.

Scrot: Hace las capturas de pantalla.

Para el reconocimiento de caracteres necesitas los paquetes

tesseract y tesseract.spa

Gscan2pdf si quieres una interfaz gráfica.

Reconociendo el texto

El procedimiento

Abre el navegador y ve al lector cloud. Busca el libro y ve a la página inicial.

Abre la terminal y minimízala. Ubícala en el costado izquierdo del navegador.

En la terminal escribe xdotool getmouselocation pero no pulses Enter.

pero no pulses Enter. Lleva el puntero a la mitad de altura de la pantalla y en el margen derecho. Pulsa Enter.

Toma nota de los valores de X e Y.

Abre el editor de textos y copia lo siguiente:

#!/bin/bash

while [ 1 ]; do

xdotool mousemove XXXX YYY click 1 &

scrot -q 100 '%Y-%m-%d-%H:%M:%S.png' -e 'mv $f ~/Imágenes/'

sleep 20

done

Recuerda reemplazar X e Y por los valores correspondientes. Guarda el archivo como script.sh. Luego lleva el puntero al icono del archivo y con el botón derecho pulsa en Propiedades. Dale permiso de ejecución.

Lanza el script con ./script.sh, pon el navegador a pantalla completa y espera que termine de capturar todas las páginas. Te vas a dar cuenta cuando se termine el libro.

Minimiza el navegador y cierra la terminal.

Ve a la carpeta Imágenes y borra las que no vas a necesitar.

Reconociendo el texto en las imágenes

Abre Gscan2pdf. Si te da un mensaje de error no hagas caso. Pulsa en Abrir y carga todas las imágenes. Ve al menú Herramientas/OCR. Selecciona Todas las páginas, determina el idioma y pulsa en Iniciar OCR. Una vez terminado el reconocimiento, pulsa en Guardar, elige Texto como formato y luego la ubicación y el nombre del archivo. Abre el archivo con LibreOffice, haz todos los cambios de formato que quieras y guarda como PDF o Epub.

¡Las cosas que hay que oír !

Queridos amigos de Linux Adictos:

Viajo mucho en el transporte público (generalmente de pie) y me aburren mucho la radio y los podcast.

¿Hay programas de código abierto para crear audiolibros a partir de mis ebooks en Windows?

Muchas gracias.

El viajero aburrido

Estimado viajero aburrido:

Aprovechando las voces para lectura de pantalla que incluye Windows, y tres aplicaciones de código abierto puedes crear audiolibros a partir de tus ebooks sin problemas.

Los programas que necesitas son tres:

El procedimiento

Lo primero que tienes que hacer es ir al panel de configuración de Windows, seleccionar la opción Accesibilidad Narrador y elegir la voz que más te guste.

Calibre está compuesto por tres programas, el gestor de colecciones, el editor de ebooks y el lector de ebooks. Este es lo que vamos a usar.

Posa el puntero sobre el libro que quieres pasar a audio y con el botón derecho pulsa en Abrir con Visor de Ebooks. Ve a la página inicial. Abre OBS Studio y si no lo hiciste, inicia el asistente de configuración en la opción de optimizado para grabación. Pulsa en el signo + y Elige la opción Grabar salida de audio. Pulsa en Iniciar Grabación. Vuelve al lector de Calibre y pulsa Leer en Alto.

Cuando termine de leer puedes parar la grabación en OBS STUDIO.

Es probable que quieras eliminar tiempos muertos y subdividir en capítulos. Esto puedes hacerlo con Audacity.

En Audacity solo tienes que colocar el puntero en donde quieres hacer el corte, pulsar para colocar una marca y arrastrar el espacio para seleccionarlo. Luego, puedes copiar, pegar en una ventana nueva y guardar en tu formato de audio preferido.

Todo este procedimiento se puede hacer también en Linux, solo necesitas instalar el paquete speech-dispatcher. Pero la voz resultante es bastante robótica.