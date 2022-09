En este artículo comparto más conclusiones del estudio de Mozilla. De acuerdo con la investigación de la Fundación detrás del navegador Firefox, la decisión de las grandes empresas tecnológicas de impulsar su propio navegador retrasa la innovación y perjudica a los usuarios. Nos estamos refiriendo a Apple, Google, Amazon, Microsoft y Meta.

Como ya dije en artículos anteriores, no me parece que el estudio aporte demasiadas cosas. Por supuesto, que ustedes pueden preguntarme por qué llevo cuatro artículos hablando del tema. Lo hago porque sirve para plantearnos cuestiones interesantes incluso aquellas que Mozilla ignora completamente. Su propia responsabilidad en lo sucedido



Más conclusiones del estudio de Mozilla

Buscadores y navegadores

El estudio que comentamos señala algo cierto, que Chrome obliga a utilizar Google como buscador y que Microsoft Edge lo hace con Bing. Ambos buscadores privilegian los resultados que pagan publicidad. Pero, quiero detenerme en este párrafo:

Los navegadores independientes son las únicas empresas que pueden considerar libremente los valores predeterminados de búsqueda en nombre de sus consumidores. También se encuentran entre las pocas empresas que fomentan el descubrimiento, la evaluación, la adopción e innovación de experiencias alternativas de búsqueda y publicidad.

Supongo que se estará refiriendo a Brave, que no solo creo su propio sistema publicitario que además recompensa a los creadores de contenidos y desarrolló un buscador. Porque la Fundación Mozilla, por más que el navegador permita cambiar el buscador, por defecto en la mayoría de los países es Google y, en el mismo estudio dice que la gente casi nunca cambia las opciones por defecto. Por otra parte, Google es el mayor aportante de recursos de la Fundación Mozilla.

Por otra parte, mi compañero Pablinux nos contó como el año pasado Mozilla incluyó en Firefox una característica que hace que se muestre publicidad según lo que escribes en la barra de búsqueda y tu ubicación. Por el momento solo está disponible en Estados Unidos.

Como anticipando mi comentario, incluyeron un párrafo explicando lo que para ellos hace mejor su sistema:

Los navegadores también aportan innovación a la búsqueda y la publicidad. “Firefox Suggest” complementa al motor de búsqueda predeterminado para crear una experiencia de búsqueda más completa que en lugar de comenzar en la página de resultados del motor de búsqueda (“SERP”), empieza directamente en la barra de direcciones. Cuando una persona comienza a escribir, el navegador sugiere resultados y sitios web relevantes. El resultado es optimizar la navegación web y crear oportunidades para nuevas experiencias especializadas de búsqueda y publicidad. Al mismo tiempo, Mozilla no cree que la publicidad necesite ser tan invasiva como lo es actualmente.

Llegados a este punto creo necesario señalar una cosa. Por más opciones de buscadores que estén disponibles, no significa que sean igualmente útiles. Yo puedo acceder por Internet a las páginas amarillas de la República Checa, pero si lo que me hace falta es un plomero cerca de mi casa, no me sirve de nada.

Lo mismo sucede con los buscadores. Estoy hasta la coronilla de Google y que los primeros resultados sean siempre de un portal de compras o videos de Youtube. Pero, al menos en Argentina, ninguna de las alternativas da buenos resultados en lo que se refiere a búsquedas locales.

El estudio de Mozilla pone demasiado énfasis en el hecho de que algo se instale por defecto y, con eso olvidan su propia historia. Muchos abandonamos Internet Explorer por Firefox por más de que ya viniera preinstalado en Windows porque era un mejor navegador. Otros muchos migraron a Chrome por más que Firefox viniera preinstalado en las distribuciones Linux y fuera de código abierto. Simplemente fue porque Chrome funcionaba mejor y seguía teniendo soporte para Flash cuando Adobe discontinuo la versión para Linux.

No estoy negando que las prácticas monopólicas de las grandes tecnológicas son un obstáculo para la innovación y para la adopción de soluciones de código abierto. Mucho menos que los oligopolios son perjudiciales para los usuarios. Pero, no podemos negar que en muchos casos los productos que Mozilla pone como ejemplo son realmente mejores que las alternativas.