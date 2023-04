Más allá de VLC. Otros reproductores de video

Hay títulos de software para Linux que son tan buenos que son referentes de su categoría sin importar la plataforma o la licencia. OBS Studio, Blender o el reproductor multimedia del título. Pero más allá de VLC hay un montón de alternativas realmente buenas que puede interesarte probar.

Aclaro que amo VLC y dudo que te sea posible encontrar alguno de mis artículos donde recopilo títulos de software libre en el que no lo incluya. Es multiplataforma y permite interactuar entre dispositivos, tiene soporte para dvd, convierte entre formatos, admite personalizar el aspecto de los subtítulos y, casi no hay formato de video o audio que no reproduzca.

Como decía un conocido mío, al cocodrilo que no se mueve lo hacen bolso. Y, si nos quedamos en lo que conocemos sin darnos una vuelta de tanto en tanto para ver si hay algo mejor, nos estancamos.

Más allá de VLC

Voy a seguir el mismo criterio que usé en mi artículo sobre los reproductores de audio para clasificar los criterios de selección. La aclaración también es la misma. Para poner la mayor cantidad de títulos posibles utilizo ejemplos diferentes en cada categoría. Sin embargo, muchos de los títulos tienen funciones para todas las categorías.

Uso

En el caso de los reproductores de video tenemos dos tipos. Los que funcionan en conjunto con otros programas y los que necesitan de toda nuestra atención. En el primer caso tenemos un programa que descubrí gracias a que por algún motivo Ubuntu Studio viene con dos reproductores de video. Haruna es parte del proyecto KDE y en sus puntos fuertes están la creación automática de listas de reproducción, la reproducción en línea de videos de Youtube incluyendo la exclusión de aquellos que incluyan determinadas palabras y el cambio del esquema de colores.

Si a diferencia de mí, que pongo los videos de fondo mientras hago cualquier otra cosa, prefieres transformar tu ordenador en un centro multimedia tienes varias opciones. Una de ellas es OSMC que permite reproducir contenidos desde una red local, Internet o cualquier otro dispositivo conectado.

Formatos

Los formatos más comunes para reproducción de video son:

MP4: Es un estándar internacional que soporta audio, video, imágenes fijas y subtítulos. Casi todos los reproductores y navegadores lo soportan y requiere muy poco ancho de banda.

Es un estándar internacional que soporta audio, video, imágenes fijas y subtítulos. Casi todos los reproductores y navegadores lo soportan y requiere muy poco ancho de banda. AVI: Primero de los aportes de Microsoft a la lista. Tiene mayor calidad, pero los archivos son más pesados.

Primero de los aportes de Microsoft a la lista. Tiene mayor calidad, pero los archivos son más pesados. MOV: Formato usado principalmente por y para Apple. Puede contener video, audio, realidad virtual y código de tiempo. Cuenta con una buena relación entre calidad y tamaño de los archivos.

Formato usado principalmente por y para Apple. Puede contener video, audio, realidad virtual y código de tiempo. Cuenta con una buena relación entre calidad y tamaño de los archivos. WebM: Pensado por Google para transmitir contenido en la web se destaca por el poco tamaño de los archivos.

Pensado por Google para transmitir contenido en la web se destaca por el poco tamaño de los archivos. WMV: Este segundo aporte de Microsoft se usa mucho en dispositivos Blu Ray y DVD ya que admite el uso de protección anticopia.

Una buena y sencilla opción para reproducir estos formatos es Baka Mplayer

En caso de que prefieras consumir contenido de realidad virtual o en tres dimensiones, puedes probar Bino.

Interfaz de usuario

La terminal de Linux es un viaje de ida. Una vez que te acostumbras a usarla, es casi seguro que prefieras aplicaciones con interfaz de texto. MPV es una excelente opción para reproducir videos desde la terminal usando incluso la aceleración gráfica. Aclaro que los controles de reproducción si son gráficos. Lo que se hace desde la terminal es configurar las opciones de reproducción.

Edición de video

De manera sorprendente, la elección de un editor de video es uno de los temas más polémicos sobre los que me tocó escribir en Linux Adictos. Cada título parece tener su grupo de simpatizantes.

Puestos a recomendar uno para este artículo, la opción recae en Flowblade que es ideal tanto para principiantes como para usuarios avanzados. Permite combinar varios formatos multimedia y hacer animaciones con imágenes estáticas.

Para finalizar, va una recomendación para Android. Just video player es exactamente eso, un reproductor de video que soporta la mayoría de los formatos tanto local o de streaming y admite el uso de subtítulos.