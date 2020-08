Más allá de Google. Buscadores para encontrar lo inencontrable

En estos días las grandes empresas tecnológicas están siendo investigadas en Estados Unidos y Europa por abuso de posición dominante. Como ya comentamos en Linux Adictos, en el caso de Google les preocupa la manipulación del posicionamiento en el buscador con el objeto de privilegiar sus propios productos o a quienes pagan publicidad.

Más allá de cualquier manipulación, existen razones para que un sitio web u otro tipo de contenido no aparezca en los buscadores. Puede que no sea posible conectarse con los protocolos habituales, que sus responsables no quieran aparecer en los buscadores o que la estructura de la página no siga las pautas de optimización para motores de búsqueda.

En este post veremos algunos buscadores alternativos que podemos utilizar para hallarlo.

Más allá de Google. Alternativas a tener en cuenta

Quiero dejar en claro que estos buscadores no dan acceso a contenido ilegal o prohibido. Como dije al principio, se trata de cosas que por razones técnicas no aparecen en los resultados de los navegadores tradicionales

Contenido General

Internet Archive

No todo el contenido de Internet son páginas web. Y, muchas veces las páginas web desaparecen de los servidores. Internet Archive permite buscar entre millones de archivos de texto, audio, video y copias de páginas web que ya no están en línea. Todo el contenido disponible está bajo el dominio público o algún tipo de licencia que permite su distribución gratuita.

Libros y periódicos

Proyecto Gutemberg

Ninguna lista de búsqueda de contenidos en Internet puede estar completa sin el proyecto Gutemberg. Cuenta con un catálogo de 60000 libros que pueden leerse en línea o en dispositivos como el Kindle.

Todo su contenido está disponible para el dominio público (de acuerdo a las leyes de Estados Unidos), abarca varios idiomas e incluye tanto ficción como textos educativos o científicos.

Biblioteca Virtual WWW

El título y la página de inicio están en castellano, pero cuando te internas en el buscador, deberás arreglártelas en el idioma de Shakespeare. Es uno de los buscadores más antiguos de su tipo y tiene recursos para materias, agricultura, matemáticas, economía y otras disciplinas científicas. Su creador fue Tim Berners-Lee, también creador de la World Wide Web.

Elephind

Este buscador está especializado en la búsqueda en diarios. Su página de inicio asegura encontrar información sobre 199,325,105 temas en 4,235 periódicos. La actualización de su catálogo es constante.

Directory of Open Access Journal

Desde Suecia llega este buscador que permite acceder en forma gratuita a más de 120000 publicaciones que cubren temas en áreas como tecnología, ciencia, humanidades y medicina. Su contenido está manejado por la comunidad y está integrado en un 100% por contenido que fue de acceso abierto desde el momento de su publicación.

Alternativas a la Wikipedia

El proyecto de Jimmy Wales puede ser una buena alternativa si buscas una introducción a temas científicos o culturales. Pero, si hablamos de política o acontecimientos históricos, el contenido está profundamente ideologizado. El sector ideológico que tiene más voluntarios, logra imponer su punto de vista. Es por eso que es bueno contar con otras opciones. Lamentablemente, su contenido está en inglés.

Infoplease

Infoplease se autodefine como un sitio de referencia y aprendizaje, que combina el contenido de una enciclopedia, un diccionario, un atlas y varios almanaques cargados de estadísticas, hechos y registros históricos.

Su contenido, en idioma inglés, está gestionado por editores profesionales.

Scholarpedia

Scholarpedia está escrita y mantenida por académicos. Todo su contenido es revisado por profesionales de cada disciplina antes de ser publicado. Su objetivo es proporcionar un tratamiento académico profundo de temas dentro de los campos de las matemáticas y las ciencias, incluyendo las ciencias físicas, biológicas, conductuales y sociales.

Para restringir la duración de este artículo decidí no incluir a buscadores a los que solo puede accederse usando la red Tor como Ahmia. Tampoco podía hablar de Library Genesis porque, a pesar de ser un excelente recurso para encontrar libros, sus autores tienen bastante que objetar a que los descargues sin pagarlos.

Me habría gustado incluir a Citizendium, un fork de la WIkipedia motorizado por uno de sus cofundadores y que pretendía fomentar la responsabilidad de los contenidos haciendo que los editores utilizaran su nombre real. Pero, el proyecto está en una etapa de transición y analiza dejar de ser abierto a la edición y gratuito.