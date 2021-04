Mas ajustes de Mautic. Una plataforma para mercadotecnia

Llegó el momento de terminar de enumerar los parámetros de configuración de Mautic. Estamos hablando de la plataforma de automatización de tareas de marketing. Mautic es de código abierto, se puede alojar en nuestro propio servidor y es una alternativa muy competitiva a servicios comerciales.

Más ajustes de Mautic

Configuración de formularios (Form settings)

Los formularios son la base de cualquier campaña de marketing ya que a menos que tengas una base de datos de contactos, serán la herramienta para construirla. En este apartado hay un único parámetro de configuración

Do not accept submission from these domain names: En los últimos años han aparecido muchos servicios de mails temporarios que son utilizados por quienes quieren descargar contenidos sin la obligación de recibir información adicional (soy uno de los que lo hacen). Con esta opción podemos bloquear algunas direcciones o todo un dominio.

Ajustes de segmentos (Segment settings)

También aquí solo tenemos un parámetro para los segmentos. Un segmento es un agrupamiento de usuarios por una determinada característica. Por ejemplo, usuarios de Ubuntu de menos de 40 años.

Show warning if segment hasn’t been rebuilt for X hours: Una de las características de Mautic es que puede actualizar los segmentos sin necesidad de nuestra intervención y enviarnos un mensaje en caso de que no pueda hacerlo. Este parámetro marca cuando tiempo debe esperar antes de mandarnos el mensaje de advertencia.

Configuración de páginas de aterrizaje (Landing page settings)

Como explicamos anteriormente, las páginas de aterrizaje son mini sitios web en los que el contacto encuentra un formulario, una breve descripción o un botón de descarga.

Podemos controlar dos opciones:

Show category in page URL?: Determina si se muestra la categoría asociada a la página de aterrizaje.

Analytics script: Permite añadir script para hacer un seguimiento de las visitas a la página de destino y de la actividad en otras plataformas como Google Analytics

Configuración de monitoreo (Tracking settings)

Aquí podemos activar opciones para recibir información sobre el funcionamiento de la campaña

Tracking code: Proporciona un código que se puede agregar a una página externa para que Mautic pueda monitorear su desempeño.

Identify visitor by tracking URL: Activa el seguimiento de un contacto después de que éste haga clic en un enlace de un correo electrónico en un dispositivo en el que no exista ninguna cookie.

Anonymize IP: Oculta parte de la IP de un usuario para cumplir con los entes reguladores.

Identify visitors by IP: Asigna la IP a un contacto, aunque se trate de otra persona.

Ajustes de reportes

En esta sección determinamos si se activan las dobles comillas para indicar valores cuando se exportan los datos en formato CSV

Configuración de mensajes de texto (Text Message Settings)

Se requiere tener cuenta en una pasarela externa (Aunque algunas tienen planes gratuitos, se suele cobrar por volumen)

Select default transport to use: Se selecciona el servicio de envío una vez que se haya configurado.

Ajustes de inicio de sesión (User/Authentication Settings)

Identity provider metadata file: Permite importar datos en formato XML generado por un proveedor de servicios de identificación.

Default role for created users: Permite asignar el rol que el usuario tendrá dentro de la gestión de la campaña. Los roles deben haber sido creados previamente.

Configuración de WebHooks

El tema de los WebHooks es algo complejo. Para explicarlos rápidamente son cambios automatizado en diversas partes de las campañas.

Queue Mode: Determina si los cambios se realizan inmediatamente o se programan.

Order of the queued events: Establece el orden de ejecución de los cambios. Pueden ser en orden cronológico o cronológico inverso.

Ajustes de redes sociales (Social Settings)

Twitter Handle Field: Permite el seguimiento de la actividad en redes sociales.

Con este ítem terminamos la enumeración de las opciones de configuración. El apartado siguiente en el menú es información del sistema que enumera la versión de PHP, los directorios utilizados y los mensajes e error. En el artículo siguiente hablaremos de la creación de usuarios, roles y eventos.