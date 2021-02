Para mí, el cambio de GNOME a Unity que dio Ubuntu en abril de 2011 fue traumático. Recuerdo que en ese momento estaba usando un «netbook», es decir, uno de esos portátiles más pequeños y limitados en donde Ubuntu 10.10 funcionaba perfectamente, pero seis meses después prácticamente no lo podía usar. Fue entonces cuando empecé a probar alternativas, y estuve usando Linux Mint hasta que Martin Wimpress pensó que era buena idea recuperar el escritorio clásico de Ubuntu.

En octubre de 2014, el desarrollador lanzó la primera versión de Ubuntu MATE, y fue mi distribución favorita durante varios años, hasta que algunos bugs en mi portátil (experiencia personal), me hicieron volver a Ubuntu, pero ya en uno de 15.6 pulgadas en donde el rendimiento ya no era tan malo. Poco después, ya en 2015, Canonical incluyó a Ubuntu MATE como sabor oficial, y ese fue el momento en el que Martin Wimpress empezó a formar parte del equipo de la compañía que dirige Mark Shuttleworth.

En los últimos años, Wimpress ha estado trabajando en varios puestos en Canonical. Por una parte, es el desarrollador jefe de Ubuntu MATE; por otra, ha estado al frente o ha tenido mucho que decir en el equipo de diseño de la compañía, tanto es así que ha sido él mismo quien se ha encargado de informar de muchas noticias relacionadas con el proyecto, como cambios en el software y retoques en el diseño. Todo esto va a tocar a su fin pronto.

Así lo acaba de comunicar en la red social Twitter:

I'll soon⏳be leaving Canonical. I'm very excited to be joining the fine people @SlimDevOps😃Despite the change, I'll continue to lead @ubuntu_mate; it's my passion💖project. Naturally, I'll remain an enthusiastic #Ubuntu & Snapcraft community contributor💪

