Marcus Hutchins se declara culpable de delitos de piratería informática

Marcus Hutchins es el hacker británico que descubrió como detener al ransomware WannaCry. Recientemente anunció que se había declarado culpable de delitos de piratería informática contra el sistema bancario de Estados Unidos. Hutchins podría enfrentar hasta un año de cárcel por cada uno de los cargos criminales. A esto hay que sumarle sanciones financieras.

El hacker se hizo conocido mundialmente cuando encontró la forma de detener al ransomware WannaCry. WannaCry afectó a más de 141 000 computadores incluyendo los de la compañía española Telefónica y el servicio británico de salud.



Hutchins es más conocido en el mundo hacker por su alias Malware Tech. En un comunicado aclaro que esos cargos se referían a una etapa anterior de su vida.

“Lamento estas acciones y acepto toda la responsabilidad de mis errores”,

El hacker, que actualmente trabaja de consultor de seguridad, continuó:

“Habiendo crecido, desde entonces he estado usando las mismas habilidades que usé mal hace varios años para propósitos constructivos. Seguiré dedicando mi tiempo a mantener a la gente a salvo de ataques de malware”.

En 2017, Hutchins encontró una forma para detener la propagación de WannaCry. El ransomware intentaba conectarse a un dominio no registrado, al no conseguirlo cifraba el disco rígido. Al registrar el dominio, WannaCry se conectaba y no cifraba nada.

Considerado un héroe por los medios de comunicación, viajó a una conferencia hacker en Las Vegas. En esta ciudad se lo detuvo por los cargos que ahora reconoció.

La acusación federal, iniciada en Wisconsin, lo sindicaba como responsable de distribuir al troyano bancario Kronos. Kronos robaba nombres de usuario y contraseñas de sitios de entidades bancarias.

Detalle de la acusación

Según la acusación, Hutchins era parte de una conspiración para distribuir la herramienta de hacking en los llamados mercados oscuros.

Puesto en libertad bajo fianza mientras esperaba el juicio, continuó trabajando para una empresa de seguridad. Hasta su declaración, había mantenido su inocencia

Después de su detención la comunidad hacker se puso de su lado. Su argumento fue que los investigadores a menudo trabajan con código informático que puede ser desplegado con fines maliciosos.

Los fiscales todavía no hicieron declaraciones, por lo que no es posible saber si la admisión de culpabilidad es parte de un acuerdo para reducir la sentencia.