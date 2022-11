Manjaro Stable: qué es eso que llaman «semi-rolling release»

No lo digáis a sus usurarios más fieles porque puede que la respuesta no sea la más simpática, pero hay gente que se refiere al modelo de desarrollo de Manjaro como «semi-rolling release». ¿Qué es esto? ¿Por qué lo dicen? Básicamente y resumiendo, lo dicen porque hay ocasiones en las que sus desarrolladores deciden aguantar algunas actualizaciones, y porque los paquetes no llegan tan pronto como lo hacen en al sistema en el que se basan.

Por definición, esto a lo que se refieren como semi-rolling release no existe. Existe rolling release, que es, sencillamente, un modelo de desarrollo en el que las actualizaciones llegan continuamente, sin que haya que reinstalar el sistema operativo cada cierto tiempo. En teoría y si se hace bien, este tipo de actualizaciones son menos agresivas que las del sistema operativo completo, y son más seguras en cuanto a que es más difícil que se rompa algo. En teoría y si se hace bien.

semi-rolling release no existe, en realidad

Que haya gente que diga que un sistema como Manjaro es semi-rolling release se debe a un motivo: las actualizaciones no son instantáneas. El equipo de desarrolladores que hay detrás de cada escritorio decide si lo sube a los repositorios oficiales o los aguantan un tiempo, algo que han hecho, por ejemplo, en GNOME 40 o Plasma 5.25. Pero los tiempos no son los que marcan si un modelo de desarrollo es rolling-release o no.

Además, los sistemas operativos que se basan en otros suelen tomar sus propias decisiones. Arch Linux tiene la filosofía de entregar los paquetes tan pronto en cuanto están disponibles. Manjaro, como otros como EndeavourOS, pueden decidir examinar lo que les llega desde «arriba», y entregarlo sólo cuando crean que está en un punto aceptable.

Manjaro ofrece dos «lineas de defensa»

Más aún, en el caso concreto de Manjaro, la opción que tarda más en recibir los paquetes es la de la rama Stable, pero ofrece también otras dos ramas. Tal y como explican ellos mismos:

Rama Stable : Los paquetes que llegan a la rama estable han pasado por aproximadamente un par de semanas de pruebas por parte de los usuarios de los repos Unstable/Testing, antes de obtener los paquetes. Estos paquetes suelen estar libres de problemas.

: Los paquetes que llegan a la rama estable han pasado por aproximadamente un par de semanas de pruebas por parte de los usuarios de los repos Unstable/Testing, antes de obtener los paquetes. Estos paquetes suelen estar libres de problemas. Rama Testing : Esta es la segunda línea de defensa. Al ser un número mayor de usuarios que los que utilizan Unstable, perfeccionan el trabajo realizado antes de ellos proporcionando información sobre los paquetes que reciben en las actualizaciones.

: Esta es la segunda línea de defensa. Al ser un número mayor de usuarios que los que utilizan Unstable, perfeccionan el trabajo realizado antes de ellos proporcionando información sobre los paquetes que reciben en las actualizaciones. Rama Unstable: Unstable se sincroniza varias veces al día con los lanzamientos de paquetes de Arch. Sólo un subconjunto de paquetes de Arch son modificados para adaptarse a Manjaro. Aquellos que usan Unstable necesitan tener las habilidades para salir de los problemas cuando mueven su sistema a esta rama. Ellos son los usuarios de Manjaro que más probablemente necesitarán usar tales habilidades. Debido a la retroalimentación de los usuarios del repo Unstable, muchos problemas son capturados y corregidos en este nivel. Aunque el software más reciente se encuentra aquí, el uso de la rama inestable es generalmente seguro, pero – en casos raros – puede causar problemas con su sistema .

El usuario decide

Aunque ya hemos explicado que, por definición, eso de semi-rolling release no existe (lo es o no lo es), en el caso concreto de Manjaro es el usuario el que elije. Es cierto que el más novel que desconozca la información pueda pensar que siempre tardan algo en actualizarse algunos paquetes, pero esto no es así. Cuando se instala el sistema operativo, los repositorios que usa son los de la rama Stable, y es en ésta en donde se reciben los paquetes más testados. Días antes de llegar a la rama Stable, se prueba en la Testing, la «segunda línea de defensa». En la que han llamado Unstable, la mayoría de paquetes llegan justo después que a Arch Linux, sólo reteniéndose algunos para adaptarlos a Manjaro.

El que quiera una especie de Arch Linux más fácil de instalar y configurar, puede instalar Manjaro y cambiar la rama a la Unstable. Quien quiera algo más estable, bueno, puede quedarse en la Stable. Pero, en todos los casos, lo que hay por definición es rolling-release: actualizaciones continuas y sin saltos a otras versiones completas del sistema operativo. semi-rolling release debe ser algo que mencionó por primera vez Erwin Schrödinger.