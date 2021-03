Manjaro prepara su aterrizaje en tablets Android… ¿y el iPad?

En lo personal, esta noticia me parece importante. Pero, para los que esperéis un artículo detallado, siento deciros que no va a ser así, no este. Y es que el equipo de desarrolladores que hay detrás de esta famosa distribución basada en Arch Linux ha prometido que Manjaro llegará a tablets Android y iOS. Si bien es cierto que aterrizar en dispositivos Android no es nada nuevo, Ubuntu Touch ya lo ha hecho y sigue sumando aparatos en cada nueva OTA, sí llama más la atención lo de las «tablets iOS».

A partir de aquí, el resto del artículo tratará sobre lo que ha publicado la cuenta oficial de Manjaro en Twitter, lo que es una imagen y el texto del tweet. Mirando a la imagen, podemos ver que lo que están usando es el escritorio GNOME, o eso parece si miramos arriba a la izquierda donde pone «Activities» y a la barra superior. En la parte inferior de la imagen también vemos los botones de una tablet Android, pero no podemos asegurar que el software final los vaya a tener ahí; podría ser una representación, ya que la captura incluye bordes o biseles en la parte externa.

¿Manjaro en el iPad?

El tweet que ha abierto la caja de Pandora es el siguiente.

Como usuario de muchos dispositivos, también tengo un iPad, y los que tenemos una tablet de Apple sabemos que su sistema operativo ha pasado a llamarse iPadOS. Por lo tanto, no sabemos si se han equivocado, han querido decirlo así o si lo que tienen preparado sólo funcionará en iPad que usaban iOS, es decir, algo más antiguos. Hasta que no den más detalles no sabremos qué iPad están soportados.

Lo que también nos tienen que contar, e insisto en el iPad porque es todo más difícil, es cómo instalaremos el sistema operativo en la tablet de la manzana. Hay tres opciones: una que instalaría el sistema con un inicio dual, otra lo instalaría en la memoria sustituyendo el sistema principal y otra que se pudiera ejecutar añadiendo un pendrive compatible, pero me inclino a pensar más en la primera opción. De hecho, es algo que ya han hecho en el iPhone, aunque instalándole Ubuntu.

Como usuario de una PineTab, me gustaría que Manjaro la cuidara un poco más y lanzara imágenes regularmente con sus ediciones Plasma o Lomiri, pero bueno, ese es otro tema. Lo que si sabemos es que pronto podremos usar este sistema en tablets Android y, por lo menos, algunos iPads.