Manjaro podría desaparecer tal y como lo conocemos

Hace unos años, Manjaro empezó a sonar con fuerza en el mundo Linux. Su lema, «Disfruta la sencillez», lo usaban porque nos facilitaban el uso de Arch sin tener que hacer malabarismos configurándolo. Además, tienen una rama estable en la que sólo se sube cuando creen que el software está bien y no da problemas. Ha sido mi distro favorita desde que lo probé hará 5-6 años, pero las cosas no pintan demasiado bien.

Según algunos usuarios del foro de Manjaro, todo iba bien hasta que pasaron a ser una compañía, lo que sucedió en 2019. A partir de ahí, siempre según esos usuarios, todo ha ido cayendo en picado. En lo personal, he de reconocer que, sin aparecer mucho (de hecho nada) por los foros, ni me imaginaba que algo así podría estar pasando, pero la noticia está corriendo como la pólvora por la comunidad. Y es que Manjaro podría llegar a desaparecer tal y como lo conocemos.

El Manifesto de Manjaro 2.0

Hace una semana, el moderador Aragorn publicó el Maniesto de Manjaro 2.0. En él se explica que buscan cambios en proyecto, ya que ha estado decayendo, llegando hasta el punto de perder confianza, contribuidores y hasta siendo motivo de risa por los errores. Esto lo añado yo, también ha desaparecido de las distribuciones recomendadas por KDE, lo que para mí es significativo.

Resumiendo, lo que se busca es que Manjaro vuelva a ser como era, básicamente un proyecto llevado por y para la comunidad y con la filosofía de siempre: ramas unstable, testing y la stable, base Arch, pero con su manera de hacer las cosas. Para más información, merece la pena visitar el hilo del enlace anterior, y también este otro en el que se hace un debate paralelo.

¿Qué pasará ahora?

No se sabe qué pasará con Manjaro a partir de ahora. Lo que quieren los desarrolladores del manifesto es obtener una licencia para poder seguir con la marca Manjaro, entre otras cosas, que haría que los usuarios no notáramos nada malo. Otra opción, a la que no quieren llegar, sería crear una bifurcación o fork.

Si todo fallara, la comunidad, con toda probabilidad, publicaría información sobre cómo continuar usando el sistema operativo sin tener que formatear, como podría ser convertir Manjaro en otra distribución (posible, pero no lo mejor).

¿Y qué alternativas serían las mejores?

Desde mi punto de vista, las mejoras alternativas serían EndeavourOS, que se parece aún más a Arch, y CachyOS, que lo he estado probando estos días y me gusta bastante.

Habrá que esperar a ver qué pasa.