Manjaro Project e.V. ya es una realidad. El 11 de noviembre de 2026 quedó oficialmente registrada en Alemania esta asociación independiente, creada por miembros del equipo de desarrollo de Manjaro con el propósito de establecer una estructura de gobierno comunitaria y separar la dirección del proyecto de la empresa comercial Manjaro GmbH & Co. KG.

El anuncio se publicó dos días después en el foro oficial de la distribución. La iniciativa es consecuencia de varios meses de desacuerdos sobre la gestión del proyecto, el acceso a la infraestructura y el papel de la comunidad en las decisiones. La constitución legal de la asociación supone un avance importante, aunque todavía queda por negociar la transferencia de los recursos necesarios para que pueda asumir plenamente la administración de Manjaro.

Siete miembros fundadores, ahora parte de Manjaro Project e.V.

La asociación comienza su actividad con siete miembros fundadores que constituyen su primera Asamblea General. Son Dennis ten Hoove, Frank Vandermeiren, Jonas Strassel, Mark Wagie, Roman Gilg, Simon Büeler y Stefano Capitani, procedentes de Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Suiza e Italia.

La organización contempla la posibilidad de incorporar nuevos miembros con derecho a participar en la Asamblea General, así como miembros colaboradores que puedan apoyar el proyecto sin disponer necesariamente de los mismos derechos de decisión.

El objetivo es establecer una estructura en la que las decisiones sobre el futuro de la distribución dependan de una organización comunitaria con personalidad jurídica propia. Esto permitiría organizar la financiación, la administración y el desarrollo de Manjaro mediante una entidad independiente de los intereses comerciales de la compañía.

Un paso decisivo tras los conflictos internos

La creación del Manjaro Project e.V. tiene su origen en las tensiones que se hicieron públicas durante 2026. En marzo, varios desarrolladores y colaboradores difundieron el denominado Manjaro 2.0 Manifesto, un documento crítico con la gestión del proyecto y con la concentración de responsabilidades en torno a Philip Müller, fundador de la distribución y responsable de Manjaro GmbH & Co. KG.

Entre las principales preocupaciones figuraban las dificultades para acceder a determinados recursos de infraestructura, la falta de participación del equipo en algunas decisiones y los problemas organizativos que, según los firmantes, estaban perjudicando el desarrollo de la distribución.

El manifiesto planteaba una reorganización profunda: crear una entidad independiente que pudiera asumir la gobernanza del proyecto, administrar sus recursos y garantizar la continuidad de su desarrollo. La posibilidad de crear una bifurcación de Manjaro también estuvo presente en las discusiones si no se alcanzaba una solución satisfactoria.

La constitución de la asociación materializa una de las principales propuestas de aquel documento. No obstante, su inscripción legal no significa que todas las demandas planteadas en el manifiesto estén resueltas.

La transferencia de recursos hacia Manjaro Project e.V. todavía está pendiente

Uno de los aspectos más importantes de esta transición es la propiedad y administración de los recursos que permiten mantener Manjaro. En el momento de anunciarse la inscripción, Dennis ten Hoove aclaró que todavía no se había producido ninguna transferencia de activos de la empresa a la asociación.

El nuevo organismo debe completar primero algunas cuestiones organizativas, entre ellas revisar determinados aspectos de sus estatutos, incorporar posibles nuevos miembros y abrir una cuenta bancaria propia. Una vez preparados estos elementos, el equipo tenía previsto iniciar las conversaciones formales con la compañía.

La situación ha avanzado desde aquel anuncio. En una actualización publicada en el foro oficial el 18 de noviembre, Dennis ten Hoove confirmó que la asociación ya está manteniendo conversaciones con la empresa.

Por tanto, el diálogo para negociar el futuro de los recursos del proyecto está en marcha, pero todavía no se ha anunciado que la transferencia de dominios, infraestructura, repositorios, fondos o marcas comerciales haya concluido.

El equipo ya ha demostrado que puede mantener Manjaro

Mientras se resuelve la parte administrativa, el desarrollo de la distribución no se ha detenido. Los responsables de la nueva asociación destacan que las últimas actualizaciones de las ramas Testing y Stable fueron iniciadas por el propio equipo de Manjaro sin la supervisión de Philip Müller.

Este detalle tiene especial importancia porque demuestra que los desarrolladores pueden continuar publicando actualizaciones y manteniendo la distribución sin depender directamente de la intervención del anterior responsable del proyecto.

El equipo también está reorganizando su infraestructura de desarrollo. Según el anuncio oficial, parte de este trabajo responde a los ataques automatizados de bots, incluidos sistemas basados en inteligencia artificial, que han afectado a los servicios anteriores.

La intención es disponer de una plataforma de trabajo más adecuada para las necesidades del equipo y reducir la dependencia de los recursos que todavía permanecen bajo el control de la empresa.

¿Qué cambia para los usuarios de Manjaro?

Por el momento, los usuarios no necesitan realizar ninguna operación especial ni cambiar sus instalaciones. Manjaro continúa siendo la distribución basada en Arch Linux que conocen, y la creación de la asociación no implica una nueva edición del sistema ni cambios inmediatos en su funcionamiento.

Tampoco se ha anunciado una modificación de los mecanismos habituales de actualización. El equipo ha insistido en que la continuidad del desarrollo y el mantenimiento está asegurada, independientemente de que las negociaciones sobre los recursos todavía estén en curso.

La cuestión más importante a medio plazo será determinar qué infraestructura, servicios y activos pasan a depender de la nueva asociación. También habrá que conocer cómo se organizará la financiación y qué papel desempeñará la empresa comercial una vez completada la reorganización.

Un nuevo capítulo para Manjaro

La inscripción del Manjaro Project e.V. constituye un avance significativo para una distribución que durante años ha combinado el trabajo comunitario con una estructura empresarial. La nueva asociación proporciona una base jurídica para que los desarrolladores puedan organizarse de forma independiente y establecer un modelo de gestión más participativo.

Sin embargo, todavía es pronto para hablar de una separación completa. Las conversaciones con Manjaro GmbH & Co. KG acaban de comenzar y el resultado de las negociaciones determinará hasta qué punto la asociación podrá asumir el control efectivo de los recursos del proyecto.

En cualquier caso, Manjaro ha superado una de las etapas más importantes de su reorganización. La comunidad dispone ahora de una entidad legal propia y el equipo ha demostrado que puede seguir publicando actualizaciones. El siguiente paso será convertir esa independencia jurídica en una autonomía operativa y administrativa real.