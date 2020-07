Manjaro abandona definitivamente el soporte para los 32-bit

Los 32-bit tienen los días contados. No se sabe cuántos serán, y es que aún hay software que depende de ellos, pero sí sabemos que cada vez son más las distribuciones que le dicen adiós con la manita. El último en hacerlo ha sido Manjaro, una distribución muy popular que también está instalada por defecto en varios ordenadores de los que se venden con Linux, como el Pinebook de PINE64.

Abandonar el soporte para 32-bit es el camino. O así lo piensan también Ubuntu, Fedora o hasta Linux Mint, una distribución que, en sus inicios, destacó por funcionar muy bien en equipos antiguos. Hace unas horas, Manjaro ha anunciado lo mismo, y el motivo es que mantener vivos los 32-bits les cuesta un tiempo que no tienen. Además, esto les permitirá usar todo ese tiempo en la versión que más se usa, que no es otra que la de 64-bit.

With sad heart we have to say goodby to @ManjaroLinux 32-bit. #manjaro32 has ceased due to a lack of time and a hardware failure! More about it in our forums: https://t.co/AGWcd3ULf7 pic.twitter.com/3sO08dKnnX

— Manjaro Linux (@ManjaroLinux) June 30, 2020