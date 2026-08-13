Manjaro 26.1 llega con GNOME 50 y KDE Plasma 6.7

Manjaro 26.1 ya está disponible como una nueva versión de esta distribución basada en Arch Linux, con GNOME 50 y KDE Plasma 6.7 como dos de sus principales novedades. La nueva edición actualiza los entornos de escritorio oficiales para ofrecer a los usuarios las últimas mejoras de ambos proyectos, al tiempo que mantiene el enfoque de Manjaro de proporcionar una experiencia más accesible y preparada para usar que una instalación tradicional de Arch Linux.

La distribución se ha consolidado precisamente como una alternativa para quienes quieren disfrutar de buena parte de las ventajas del ecosistema Arch sin tener que enfrentarse a una instalación completamente manual. Manjaro utiliza sus propios repositorios y un proceso de pruebas antes de poner determinados paquetes a disposición de los usuarios, buscando ofrecer software relativamente reciente con una transición más controlada.

Manjaro 26.1 actualiza sus escritorios a GNOME 50 y KDE Plasma 6.7

La principal novedad de Manjaro 26.1 se encuentra en sus ediciones de escritorio. La versión con GNOME incorpora GNOME 50, mientras que la edición KDE pasa a utilizar KDE Plasma 6.7. De esta forma, quienes prefieran cualquiera de estos dos entornos pueden acceder a sus versiones más recientes directamente desde las nuevas imágenes de instalación.

GNOME 50 supone una actualización importante para el escritorio desarrollado por el proyecto GNOME. Entre los cambios introducidos en esta generación se encuentran mejoras en diferentes componentes del escritorio, la gestión de ventanas y las aplicaciones que forman parte de su ecosistema. Manjaro integra estas novedades dentro de su edición oficial para ofrecerlas directamente a los usuarios que opten por GNOME.

En el caso de KDE, Plasma 6.7 también aporta numerosas mejoras de funcionamiento y usabilidad. La nueva versión del escritorio incorpora, entre otras novedades, escritorios virtuales independientes por pantalla, mejoras en el efecto Zoom de KWin, nuevas funciones relacionadas con las aplicaciones en segundo plano y distintos ajustes destinados a perfeccionar la experiencia con Wayland.

Una actualización pensada tanto para nuevas instalaciones como para usuarios existentes

Manjaro 26.1 no está planteado únicamente como una actualización de las imágenes de instalación. Los usuarios que ya utilizan Manjaro pueden recibir las nuevas versiones de los paquetes mediante el sistema habitual de actualización de la distribución. Gracias al modelo rolling release de Manjaro, no es necesario reinstalar el sistema cada vez que aparece una nueva imagen de instalación.

Las nuevas ISO resultan especialmente interesantes para quienes quieran instalar Manjaro desde cero, ya que permiten comenzar directamente con los componentes actualizados. De esta manera se reduce la cantidad de actualizaciones que será necesario descargar después de completar la instalación y se obtiene desde el primer arranque un sistema equipado con las nuevas versiones de GNOME y KDE Plasma.

El modelo de desarrollo de Manjaro añade además una capa propia sobre la base tecnológica de Arch Linux. Los paquetes pasan por los repositorios de prueba de la distribución antes de alcanzar los repositorios estables, lo que permite al proyecto comprobar su funcionamiento y detectar posibles problemas antes de distribuirlos de forma generalizada.

Manjaro mantiene su enfoque basado en Arch Linux

Con Manjaro 26.1, el proyecto mantiene intacta una de las características que más lo diferencian dentro del ecosistema Linux: ofrecer una distribución basada en Arch con herramientas y configuraciones pensadas para facilitar su utilización desde el primer momento.

Frente a una instalación convencional de Arch Linux, Manjaro proporciona imágenes de instalación preparadas y diferentes ediciones de escritorio, permitiendo elegir entre varios entornos gráficos sin tener que construir manualmente todo el sistema. Esta estrategia ha convertido a Manjaro en una de las distribuciones basadas en Arch más conocidas entre quienes quieren utilizar software relativamente reciente sin renunciar a una instalación sencilla.

La llegada de GNOME 50 y KDE Plasma 6.7 mantiene además a la distribución alineada con las últimas versiones de dos de los principales escritorios del ecosistema Linux. Los usuarios pueden elegir entre las diferentes filosofías de ambos entornos: GNOME apuesta por una interfaz más simplificada y centrada en el flujo de trabajo, mientras que Plasma ofrece un elevado nivel de personalización y numerosas opciones de configuración.

Manjaro 26.1 ya está disponible

Las nuevas imágenes de Manjaro 26.1 ya están disponibles para quienes quieran realizar una instalación nueva. Los usuarios que ya ejecuten Manjaro no necesitan descargar estas ISO para actualizarse, ya que pueden obtener los nuevos paquetes mediante el mecanismo habitual de actualización del sistema.

La actualización supone así un paso más en la evolución de Manjaro durante 2026, con especial protagonismo para sus dos principales ediciones de escritorio. La llegada de GNOME 50 y KDE Plasma 6.7 permite disfrutar de las últimas novedades de ambos proyectos sin abandonar el modelo de distribución continua de Manjaro ni su enfoque orientado a hacer más accesible el ecosistema Arch Linux.