La llegada de Manjaro 26.0, de nombre en clave “Anh-Linh”, marca un punto de inflexión para esta distribución basada en Arch Linux, muy extendida entre usuarios europeos que buscan un sistema rolling pero manejable en el día a día. No se trata de una simple actualización de paquetes: el proyecto da un paso decidido hacia Wayland, nuevos controladores gráficos y escritorios de última generación, con implicaciones directas para quienes usan hardware algo veterano o dependen todavía de X11.

Este lanzamiento se distribuye como un nuevo “milestone” dentro del modelo de publicación continua de Manjaro: las personas que ya usan la distro reciben los cambios vía actualización normal de paquetes, mientras que quienes quieran instalar desde cero dispondrán de imágenes ISO renovadas. En Europa, donde Manjaro es una opción habitual para quienes quieren probar Arch sin complicarse demasiado, este giro hacia Wayland y los controladores modernos puede influir bastante en la adopción en portátiles de trabajo, sobremesas de gaming y equipos profesionales.

Manjaro 26.0: un lanzamiento mayor con kernel 6.18 LTS y escritorios renovados

La versión 26.0 llega impulsada por el kernel Linux 6.18 LTS como opción principal, acompañado de otros núcleos de la rama 6.12 LTS, 6.6 LTS e incluso una instantánea 6.19-rc3 para quienes quieran probar lo más reciente. Esta combinación busca equilibrar estabilidad y soporte de hardware moderno, algo relevante para el parque de equipos de sobremesa y portátiles que suele encontrarse en España y el resto de Europa, donde conviven máquinas relativamente nuevas con otras de más de una década.

Como es habitual, Manjaro mantiene tres ediciones principales listas para usar: Xfce, GNOME y KDE. Todas se han actualizado a versiones muy recientes: Xfce 4.20, GNOME 49 y KDE Plasma 6.5. Las imágenes ISO se ofrecen tanto en variante Full como Minimal, de modo que el usuario puede apostar por un sistema “todo incluido” o una base más ligera para ir instalando solo lo que necesite.

Wayland por defecto y fin de X11 en Plasma 6.5 y GNOME 49

El cambio más delicado de Manjaro 26.0 tiene que ver con la adopción de Wayland como sesión por defecto en KDE Plasma 6.5 y GNOME 49. En estas dos ediciones, la sesión tradicional de X11 desaparece, por lo que quienes actualicen desde una versión anterior pueden encontrarse sin la opción de X.Org al iniciar sesión. Es un movimiento en línea con la tendencia general del ecosistema Linux, pero no deja de implicar ajustes para muchos usuarios.

Para quienes dependan todavía de aplicaciones, flujos de trabajo o hardware que funcione mejor con X11, el propio equipo de Manjaro sugiere apostar por la edición Xfce, que mantiene la sesión basada en X.Org. Esta recomendación es especialmente pertinente en entornos profesionales europeos donde se usan aplicaciones antiguas, configuraciones multimonitor peculiares o dispositivos de entrada específicos que aún no dan la talla bajo Wayland.

El proyecto ha publicado además un listado de problemas conocidos y posibles soluciones para la actualización a Manjaro 26.0, algo muy recomendable revisar antes de dar el salto, sobre todo en equipos de trabajo o compartidos. La comunidad en los foros oficiales ya está recopilando experiencias, soluciones y avisos sobre extensiones, aplicaciones o drivers que requieren algo de “mimo” tras el cambio a Wayland.

NVIDIA 590 y Mesa 25.3.x: avance en gráficos, adiós a GPUs antiguas

Otro punto clave de Manjaro 26.0 es la actualización de la pila gráfica. La distribución adopta el driver propietario NVIDIA 590, que deja de dar soporte a las tarjetas anteriores a la familia Turing. Esto implica que muchos equipos con GPUs más antiguas, aún frecuentes en oficinas, centros educativos o segundas residencias en Europa, tendrán que valorar alternativas como drivers heredados, el controlador libre Nouveau o incluso mantener instalaciones previas si necesitan ese soporte concreto.

En paralelo, se incorporan los drivers gráficos Mesa 25.3.x, con mejoras para GPUs AMD e Intel y para el ecosistema Vulkan. Este combo, junto con el kernel 6.18 LTS, busca mejorar el rendimiento en juegos y aplicaciones creativas, una prioridad para quienes usan Manjaro como sistema base para Steam, Proton, Blender u otras herramientas de diseño y producción audiovisual.

La herramienta de detección de hardware de Manjaro, MHWD (Manjaro Hardware Detection), sigue siendo una pieza importante en este escenario, ya que se encarga de detectar y configurar controladores gráficos de forma automática. En la versión 26.0 continúa su evolución para gestionar mejor los cambios en la pila NVIDIA y los distintos perfiles de kernel, aunque los usuarios con tarjetas muy antiguas pueden necesitar revisar foros y repositorios comunitarios para encontrar combinaciones de drivers que les sigan funcionando.

Escritorios y aplicaciones en Manjaro 26.0: Plasma 6.5, GNOME 49, Xfce 4.20 y COSMIC

En el apartado de escritorio, la edición KDE Plasma incorpora Plasma 6.5 junto a KDE Gear 25.12 y KDE Frameworks 6.21. Entre las novedades destacan animaciones más fluidas, un mejor manejo de monitores múltiples bajo Wayland y ajustes de usabilidad que pulen la experiencia general. Para muchos usuarios europeos que usan Plasma como entorno principal en portátiles de trabajo, este salto supone más cohesión visual y mayor estabilidad en sesiones largas.

La edición GNOME sube a GNOME 49, que sigue la línea de apostar por gestos, diseños adaptativos y una experiencia más orientada a pantallas táctiles y portátiles con trackpad. Este estilo encaja bien con los portátiles ligeros que abundan en oficinas y universidades, aunque se mantiene el aviso de que algunas extensiones o flujos clásicos de GNOME bajo X11 pueden necesitar ajustes o sustituciones en el nuevo entorno Wayland.

Por su parte, la edición Xfce se actualiza a Xfce 4.20 y conserva X11 como base, añadiendo mejoras moderadas, como mejoras en el panel, ajustes en el gestor de archivos y pequeños refinamientos visuales. Esta opción continúa siendo recomendable para equipos con recursos más ajustados o para quienes prefieren un entorno más clásico y predecible.

Una de las novedades llamativas es la inclusión del primer lanzamiento estable del escritorio COSMIC, desarrollado por System76 en Rust. Manjaro lo incorpora como una opción adicional, pensada para quienes busquen un escritorio moderno, ligero y con un enfoque algo distinto al de las propuestas más tradicionales. Aunque todavía está en una fase relativamente inicial, su presencia en una distro tan popular en Europa puede acelerar su adopción y pruebas en distintos escenarios.

Actualizaciones de software clave en Manjaro 26.0: Firefox, LibreOffice, multimedia y audio

Manjaro 26.0 también renueva gran parte de su software preinstalado. En el apartado de navegación web se incluye Mozilla Firefox 146 / 146.0.1, con correcciones de seguridad recientes y mejoras en rendimiento, un punto importante para quienes utilizan el navegador de forma intensiva en entornos laborales o educativos.

Para la ofimática se integra LibreOffice 25.8.4, que aporta un conjunto actualizado de herramientas para documentos, hojas de cálculo y presentaciones. En Europa, donde el uso de formatos abiertos y suites ofimáticas libres es especialmente relevante en administraciones públicas y pequeñas empresas, disponer de una versión reciente de LibreOffice facilita la interoperabilidad con archivos de Microsoft Office y otros formatos.

En el terreno multimedia, Manjaro 26.0 incorpora el framework GStreamer 1.26.10, que mejora compatibilidad de códecs y reproducción de contenido audiovisual. Junto a ello, se incluye WirePlumber 0.5.13 como gestor de políticas para PipeWire, así como ALSA 1.2.15.1, conformando una pila de sonido pensada para ofrecer latencias más bajas y una gestión más flexible de dispositivos de audio, algo que agradecerán creadores de contenido, músicos y usuarios que combinan varios dispositivos en su día a día.

Herramientas propias, comunidad y enfoque para usuarios europeos

Uno de los pilares que distinguen a Manjaro frente a Arch es su conjunto de herramientas propias orientadas a simplificar tareas complejas. El Manjaro Settings Manager, por ejemplo, se encarga de centralizar la gestión de controladores, la selección de kernel y la configuración regional, algo muy práctico para usuarios de España y otros países europeos que necesitan cambiar fácilmente disposiciones de teclado, idiomas y formatos locales.

El instalador gráfico y los asistentes de configuración inicial siguen facilitando la adopción de Manjaro como sistema principal, tanto en equipos domésticos como en entornos profesionales. Este enfoque más “amigable”, sumado a una comunidad activa en foros y redes sociales, ha hecho que el sistema se convierta en una puerta de entrada habitual al mundo Arch para usuarios que no quieren partir de una base mínima y configurarlo todo a mano.

En el ámbito corporativo o institucional, las características de Manjaro 26.0 —como el soporte para distintos kernels, la mejor integración de hardware y la gestión de drivers desde interfaz gráfica— pueden resultar atractivas para equipos de TI que busquen flexibilidad sin renunciar a la estabilidad. No obstante, decisiones como el abandono de X11 en algunos escritorios y el corte en el soporte de GPUs antiguas obligan a planificar bien migraciones y pruebas piloto.

El lanzamiento de Manjaro 26.0 “Anh-Linh” coloca a la distribución en una posición más alineada con las tecnologías punteras de GNU/Linux: apuesta por Wayland en escritorios modernos, actualiza de forma agresiva controladores como NVIDIA 590 y Mesa 25.3.x, renueva los entornos de escritorio principales y refuerza su pila multimedia y de audio. Todo ello, sobre la base de un kernel 6.18 LTS y manteniendo el modelo rolling-release, refuerza a Manjaro como una opción sólida para quienes en España y en el resto de Europa quieran un sistema actual, versátil y con herramientas que faciliten el día a día, siempre que se tenga en cuenta el impacto de los cambios en X11 y en el soporte de hardware más antiguo.