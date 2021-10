El pasado 8 de octubre lanzaron la v21.1.5 de esta popular distribución basada en Arch Linux. No llegó mucho tiempo después de la anterior actualización de punto, y creo que los problemas de instalación han tenido algo que ver. En 21.1.4 y en el lanzamiento inicial de 21.1.5 no era posible instalar el sistema si no se usaba BTRFS, un fallo que se espera haber solucionado, por fin, en el Manjaro 21.1.6 que está disponible desde ayer por la noche.

Manjaro 21.1.6 coincide con la versión estable 2021-10-16. La primera numeración es la que llevan las imágenes ISO, y para los usuarios existentes se actualizan los paquetes desde el mismo sistema operativo y la numeración es la fecha. Y en cuanto a las novedades, son poco destacadas, sobre todo para los que no usen software de KDE.

Novedades más destacadas de Manjaro 21.1.6

Thunderbird 91.2.0.

KDE Gear ha sido renovado a 21.08.2.

KDE Frameworks ha subido a 5.87.0.

Actualizaciones en Python y Haskell.

Otras actualizaciones de paquetes generales.

La actualización en Manjaro KDE pesa algo más de 700mb, mientras que en otras versiones, como i3, supera por poco los 400mb. Sorprende un poco que esta vez no hayan actualizado los kernels, pero tampoco mucho si tenemos en cuenta que sí los actualizaron 8 días antes. El más nuevo es Linux 5.14.10, y remarcan que la serie 5.13 ya llegado al final de su ciclo de vida (EOL).

En cuanto a los problemas que se pueden experimentar, al actualizar o instalar Manjaro 21.1.6 Steam podría mostrar una pantalla negra, aunque lo cierto es que yo ya había estado experimentando un problema similar, que me obligaba a cambiar la vista de la interfaz. También mencionan que Firefox podría mezclar idiomas.

Manjaro 21.1.6 está disponible desde hace más de 12 horas, por lo que las descargas, tanto de las imágenes ISO como de los nuevos paquetes desde el sistema operativo, ya deberían ir fluidas.