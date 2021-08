Esta vez, y como nos tenían acostumbrados, no ha habido diferencias de tiempo entre la versión estable y la nueva imagen ISO. Eso sólo pasó antes de Pahvo, ya que seguían lanzando actualizaciones para las instalaciones existentes pero no imágenes porque tenían que solucionar un problema. Así, esta tarde han lanzado Manjaro 21.1.1, y, más si tenemos en cuenta que llega tras la v21.1.0 del sistema operativo, no será una nueva entrega que pasará a la historia.

Leyendo la lista de cambios, lo más destacado de Manjaro 21.1.1 y 2021-08-27 parece ser que han seguido actualizando paquetes de GNOME 40.4, las nuevas actualizaciones de LibreOffice o que han añadido la última versión del kernel. Por todo lo demás, nada destacable, tal y como podéis leer a continuación.

Novedades más destacadas de Manjaro 21.1.1 (y 2021-08-27)

Algunos de los Kernels se han actualizado. Una vez más nos recuerdan que la serie 5.12 está ahora marcada como EOL, lo que significa que ya no recibirá más actualizaciones. El kernel más actualizado es Linux 5.13.12, y el LTS 5.14.60.

Cutefish está ahora en 0.4 1. Hay disponible una iso en aquí.

Firefox ha subido a 91.0.2.

NetworkManager está ahora en 1.32.10.

LibreOffice tiene dos nuevas versiones: 7.1.5 y 7.2.0.

Mesa está ahora en 21.2.1.

Más actualizaciones de Gnome 40.4.

Algunas actualizaciones de KDE-git y Python.

Otras actualizaciones regulares de paquetes habituales.

Las imágenes ISO de Manjaro 21.1.1 ya están disponibles desde la página de descargas del proyecto. Los sabores oficiales son Xfce, KDE y GNOME, pero también ofrecen los de la comunidad en Budgie, Cinnamon, Deepin, I3, MATE y Sway. Desde los repositorios oficiales se pueden instalar otros escritorios, como el Cutefish que mencionan en la lista anterior.

Los usuarios existentes tenemos todos los paquetes disponibles para actualizar desde el mismo sistema operativo, algo que podemos hacer desde Pamac (el centro de software de Manjaro) o con el comando sudo pacman -Syu.