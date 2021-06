Hace poco más de 24 horas, el equipo de desarrolladores que hay detrás de esta popular distribución basada en Arch Linux anunció el lanzamiento de una nueva versión estable. Se trata de un sistema con modelo de desarrollo Rolling Release, lo que significa que se instala una vez y se reciben actualizaciones de por vida, y también que lanzan dos opciones: todos los nuevos paquetes como actualizaciones para los usuarios existentes y lo que esta vez fue Manjaro 21.0.7 para instalaciones de cero.

No es la primera vez que anuncian una nueva versión antes de que llegue a mi equipo, lo que probablemente se explique con un lanzamiento gradual para no colapsar los servidores. Cuando ya me permitió actualizar, pensé que era una buena idea hacerlo desde el terminal, pero vi un fallo de dependencias que había que solucionar manualmente. Como a mí Pamac me lo solucionó automáticamente, no le di mayor importancia, pero hay usuarios que han tenido problemas, tal y como podemos comprobar en este hilo del foro oficial.

Novedades más destacadas de Manjaro 21.0.7

Pero antes de hablar de los problemas, vamos a hablar de las novedades. Los usuarios de GNOME tendrán que seguir esperando un poco más para usar GNOME 40, y los de KDE también tendremos que tener paciencia si queremos usar Plasma 5.22. Por lo demás, el equipo de desarrolladores destaca los siguiente:

La mayoría de los Kernels se han actualizado, siendo la versión estable más moderna Linux 5.12.9-1-Manjaro.

Systemd está ahora en 248.3 15. Destacan que esta serie no arranca linux49 ni linux419 .

. Gnome Apps se ha actualizado a 40.2, pero la edición GNOME sigue con 3.38 en la Shell.

Cutefish DE se ha actualizado a la v0.2.

Pipewire está en 0.3.30.

Deepin tiene algunas actualizaciones nuevas.

Otras actualizaciones regulares, incluyendo python y haskell

Explicado lo anterior, hay un problema que puede haber para los usuarios existentes que se soluciona actualizando desde Pamac y aceptando los cambios que nos sugiere. Otras cosas que se pueden hacer es eliminar manualmente los paquetes que entran en conflicto con los nuevos e intentar volver a actualizar o usar un kernel más antiguo, pero teniendo en cuenta lo que se menciona en la lista de novedades anterior.

Manjaro 21.0.7 está disponible desde hace menos de 24 horas, por lo que los usuarios existentes ya podemos actualizar desde el mismo sistema operativo y para las nuevas instalaciones ya hay nueva imagen en la página de descargas del proyecto.