Este mañana, nada más encender mi portátil con Manjaro me ha saltado la notificación de que había actualizaciones por instalar, he ido a Pamac, he visto que había gran cantidad de paquetes y ya sabía que no faltaba mucho para que abrieran un hilo en el foro de la comunidad para anunciar el lanzamiento de una nueva versión estable. Lo que he instalado yo por la mañana y lo que ya se puede descargar es Manjaro 21.0.3, la tercera actualización de punto de Ornara.

Probablemente, para muchos no sea el lanzamiento más emocionante del mundo, o por lo menos creo que será así para los usuarios de la edición GNOME. Y es que el equipo de desarrolladores de esta distribución basada en Arch Linux quiere asegurarse de que todo va bien antes de subir a sus repositorios la shell de GNOME 40. De momento se va a seguir con el combo escritorio 3.38 + aplicaciones 40, es decir, GNOME 3.38 en la Shell y GNOME 40 apps.

Novedades más destacadas de Manjaro 21.0.3

No lo mencionan en su hilo, pero ya está disponible Linux 5.12 desde el gestor de Manjaro.

Mejoras en GNOME Shell, como que puede llevar varios monitores con diferentes tasas de refresco o que se ha mejorado la grabación de pantalla aprovechando PipeWire y las APIs del kernel para reducir el consumo de recursos y mejorar la respuesta.

La edición KDE ha recibido KDE Gear 21.04, es decir, las aplicaciones de abril del proyecto.

Mejoras en el instalador Calamares, como que ahora puede adivinar mejor los idiomas basándose en la zona si se activa GeoIP.

Se ha restaurado el tema del grub.

Correcciones en Pamac.

Las imágenes de Manjaro 21.0.3 se pueden descargar desde este enlace, y aquí es buen momento para recordar que las ediciones oficiales están en Xfce, KDE y GNOME. Los usuarios existentes tenemos disponible todas las novedades desde el medio día en horario peninsular español.