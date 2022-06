No ha pasado mucho tiempo desde la anterior versión estable y ya tenemos otra aquí. Personalmente, teniendo en cuenta que no hace mucho que se anunció esto mismo en la rama testing, creía que tardaría aún unos cinco días más en llegar, pero me equivocaba. Hace unos instantes han anunciado el lanzamiento de Manjaro 2022-06-12, y entre sus novedades que más llaman la atención tenemos la última versión estable del kernel de Linux.

La testing fue anunciada el pasado viernes día 10, por lo que han podido «testearla» poco. La versión estable ha llegado antes de que añadieran las novedades en el foro de Manjaro, en donde anuncian los lanzamientos, pero tras instalarlas todas y reiniciar, el asistente de configuración de Manjaro nos recomienda una instalación: Linux 5.18 ya está disponible en los repositorios oficiales, por lo que se puede instalar y eliminar 5.17, no sin antes comprobar que todo funciona correctamente. Aún así, es aconsejable mantener, al menos, una versión LTS de reserva.

Novedades más destacadas de Manjaro 2022-06-12

Se han actualizado los kernels, siendo el más nuevo Linux 5.18.3. También está disponible en versión rt (baja latencia), y se puede descargar Linux 5.19-rc1.

LibreOffice ha subido a la v7.3.4 en a versión «fresh». La «still» sigue en LibreOffice 7.2.7.

ha subido a la v7.3.4 en a versión «fresh». La «still» sigue en LibreOffice 7.2.7. KDE Gear 22.04.2, el set de aplicaciones de KDE de junio de 2022 ha llegado a la edición KDE.

22.04.2, el set de aplicaciones de KDE de junio de 2022 ha llegado a la edición KDE. PipeWire se ha actualizado a la versión 0.3.52

se ha actualizado a la versión 0.3.52 Más actualizaciones de Python y Haskell.

y Actualizaciones diarias de KDE-git.

Es probable que, cuando actualicen el post del foro oficial, añadan algunos cambios a esta lista de novedades, y nosotros reflejaremos los cambios en este artículo.

Manjaro 2022-06-12 ha sido anunciado esta misma tarde, y ya se puede descargar desde Pamac o con el comando «sudo pacman -Syu» sin las comillas. La ISO más actualizada que se puede descargar desde su página web oficial es la de Manjaro 21.2.6.