Para los solteros y/o despistados, hoy es un día de lo más normal. También lo es para aquellos que aseguran que San Valentín es un día creado única y exclusivamente para que realicemos ciertos gastos con la excusa del amor, pero, para la mayoría de parejas, hoy es día de celebración. Estemos en el grupo que estemos, si somos usuarios de una de las distribuciones basadas en Arch Linux más populares, este 14 de febrero sí será un poquito más especial: han lanzado Manjaro 2022-02-14.

Leyendo la lista de novedades, uno no puede evitar pensar en que hoy han lanzado una nueva versión estable porque es un día señalado, pero no hay mucho que destacar. No hay mejoras importantes en GNOME, ni siquiera en KDE, donde casi siempre cae algo, pero Manjaro 2022-02-14 le sentará algo mejor a los usuarios de Cutefish, Maui y Deepin, en donde se han actualizado algunos paquetes e incluso han recibido nuevas versiones del escritorio.

Novedades más destacadas de Manjaro 2022-02-14

Esta versión sucede a la del pasado día 5 de febrero, y el equipo de desarrolladores destaca lo siguiente:

La mayoría de los Kernels se han actualizado.

Cutefish se actualizó a 0.7.

Se han actualizado algunos paquetes de Deepin.

Firefox está ahora en 97.0.

Maui se ha renovado a 2.1.1.

systemd elimina a cloudflare de los servidores DNS de reserva.

Las actualizaciones habituales de las versiones anteriores, incluyendo Haskell y Python.

No es novedad , pero sí me parece importante recordarlo, es probable que haya que reconstruir los paquetes de AUR que estaban basados en Python 3.9, a no ser que ya se hiciera cuando dieron el salto hace semanas.

Manjaro 2022-02-14 es una nueva versión estable, es decir, nuevos paquetes que se pueden instalar directamente desde el mismo sistema operativo. Últimamente, la comunidad está bastante contenta con cómo funciona Pamac, por lo que hace tiempo que es una buena opción, y más aún si no queremos usar el terminal. Para los que prefieran lo clásico, se pueden instalar todos los nuevos paquetes abriendo un terminal y escribiendo sudo pacman -Syu. En cuanto a las imágenes ISO, la más actualizada es la de Manjaro 21.2.2.