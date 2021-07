Ni una semana hace que instalamos la última y ya tenemos otra. Hoy al mediodía, al llegar a casa y encender mi PC más discreto, he visto que había una actualización de más de 700MB. Mirando por encima he visto que Atom y Firefox se han actualizado, por lo que, al no ver nada ni en la web oficial ni en ningún chat de soporte, me he quedado un poco con la duda. Pero más tarde han anunciado el lanzamiento de Manjaro 2021-07-28, lo que es una nueva versión estable para instalaciones existentes.

Aunque ha sido anunciada como versión estable, y eso significa que hay cambios para todas las ediciones oficiales y no oficiales, quienes hemos salido más beneficiados hemos sido los usuarios de KDE, ya que han actualizado las aplicaciones a la versión de julio y el entorno gráfico ha subido al Plasma 5.22.4 que se lanzó ayer mismo.

Novedades más destacadas de Manjaro 2021-07-28

La mayoría los kernels de Manjaro se han actualizado. Vuelven a recordar que la serie 5.12 está marcada como EOL, por lo que no recibirá más parches. El estable más actualizado es ahora Linux 5.13.5-1.

Systemd está en 248.6.

Plasma se ha actualizado a 5.22.4.

KDE Gear 21.04.3.

Más actualizaciones de Cinnamon.

Firefox está ahora en 90.0.2.

LibreOffice ha subido a 7.1.5.

Otras actualizaciones regulares

Sorprende un poco que la ISO más actualizada sigue siendo la de Manjaro 21.0.7. Manjaro 2021-07-28 está disponible para instalaciones existentes; sólo es necesario abrir Pamac y actualizar todos los paquetes o abrir un terminal y escribir sudo pacman -Syu. Si lo hacemos de esta segunda manera, los paquetes Flatpak y Snap no se actualizarán, lo que puede ser buena idea si queremos perder menos tiempo actualizando el sistema operativo.

Manjaro 21.1 Pahvo está ahora en su tercera Release Candidate y no debería tardar mucho en aparecer en la página web oficial de Manjaro.