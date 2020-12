Manjaro 20.2 llega con nuevas versiones de los escritorios

Como usuario de Manjaro en mi Raspberry Pi 4 y en su versión USB, esta no es la noticia que más ilusión me haría sobre este sistema operativo, pero hoy se ha producido un nuevo lanzamiento, y eso siempre es importante. Hace escasos minutos, la compañía ha hecho oficial el aterrizaje de Manjaro 20.2 Nibia, y en el momento de escribir estas líneas todo es tan reciente que ni siquiera han publicado una nota de lanzamiento con las novedades más destacadas.

Han anunciado el lanzamiento en Twitter, en donde nos recuerdan que el nombre en clave es Nibia y poco más, como que ofrecen ISOs de instalación mínima con Linux 5.4, la última versión LTS del kernel de Linux. Destaca o salta a la vista que la versión de Pamac que incluye, es decir, la herramienta gráfica para instalar software que no hay que confundir con pacman, se mantiene en la misma 9.5.12 que usaba la v20.1.2 del sistema operativo.

We are happy to announce the release of @ManjaroLinux 20.2 we call #Nibia. We offer also Minimal-ISOs with Kernel 5.4 LTS additional to the latest stable kernel release. Get them now.

Gnome: https://t.co/AVsXtXEaEr

Plasma5: https://t.co/Sxe7dg8C3n

XFCE: https://t.co/Py0z8EKQ3S pic.twitter.com/DtfL06TdHj

— Manjaro Linux (@ManjaroLinux) December 3, 2020