MangoDB se moderniza y ahora cambia a ser FerretDB

Hace pocos dias se dio a conocer la noticia del lanzamiento del proyecto FerretDB, (anteriormente MangoDB), que permite reemplazar el DBMS orientado a documentos de MongoDB con PostgreSQL sin realizar cambios en el código de la aplicación.

FerretDB se implementa como un servidor proxy que traduce las llamadas a MongoDB en consultas SQL a PostgreSQL, lo que le permite usar PostgreSQL como almacenamiento real.

FerretDB (anteriormente MangoDB) se fundó para convertirse en el sustituto de código abierto de facto de MongoDB. FerretDB es un proxy de código abierto que convierte las consultas del protocolo de conexión de MongoDB a SQL, utilizando PostgreSQL como motor de base de datos.

La necesidad de migración puede surgir debido a la transición de MongoDB a una licencia SSPL no libre, que se basa en la licencia AGPLv3, pero no es de código abierto, ya que contiene un requisito discriminatorio para proporcionar bajo la licencia SSPL no solo la aplicación del código en sí, sino también los códigos fuente de todos los componentes involucrados en la prestación del servicio en la nube.